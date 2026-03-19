Polemik penentuan hilal Ramadan serta hari Raya Idulfitri dan Iduladha terus berulang. Perbedaan hisab dan rukyat kerap memicu perdebatan, bahkan ketegangan. Di tengah itu, esensi puasa sebagai jalan menuju ketakwaan sering terabaikan.

Ustaz Ariska Aly Muhammad, pembina Pondok Pesantren As’adiyah Sengkang dan doktoral Tafsir di UIN Alauddin Makassar, mengingatkan, Alquran menempatkan puasa pada tujuan yang lebih dalam.

“Perbedaan awal puasa terus berulang. Perdebatan hisab dan rukyat sering memicu ketegangan. Padahal, Alquran menekankan tujuan puasa, bukan sekadar penentuan waktunya,” ujar Ustaz Ariska.

Dalam Surah Al-Baqarah ayat 183, puasa ditegaskan sebagai sarana membentuk ketakwaan. Bukan hanya ritual, tetapi juga sikap hidup.

“Puasa membentuk ketakwaan. Bukan sekadar ibadah, tetapi juga kematangan sikap, yakni menahan diri, menjaga lisan, dan bijak dalam perbedaan,” kata Ustaz Ariska.

Alquran juga menegaskan prinsip kemudahan dalam syariat. Perbedaan metode penentuan awal bulan adalah bagian dari ijtihad, bukan sumber konflik.

“Hisab dan rukyat adalah ijtihad. Tujuannya sama, memastikan waktu ibadah. Perbedaan metode tidak boleh memecah hati,” ujarnya.

Menurut Ustaz Ariska, nilai utama yang ditekankan adalah menjaga persaudaraan dan etika sosial.

“Jangan merendahkan, jangan berprasangka. Jaga persaudaraan. Di sinilah puasa diuji, sehingga melahirkan takwa atau sekadar rutinitas,” katanya.

Persatuan umat, tegas Ariska, tidak berarti harus seragam. Justru lahir dari kedewasaan menerima perbedaan.

“Persatuan bukan keseragaman. Ia lahir dari kedewasaan menerima perbedaan yang berlandaskan ilmu,” tambahnya.

Pada akhirnya, lanjut Ustaz Ariska, hilal hanyalah penanda waktu. Tujuan puasa jauh lebih besar, yaitu membentuk manusia bertakwa dan menjaga harmoni.

“Hilal itu penanda. Tujuan puasa adalah takwa dan persatuan,” tegasnya.

Ustaz Ariska menambahkan, Ramadan pun menjadi ruang latihan menahan ego, bukan sekadar lapar dan dahaga.