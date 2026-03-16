Bulan Ramadan tidak hanya dimaknai sebagai momentum ibadah spiritual, tetapi juga sebagai ruang pendidikan moral yang berpotensi memperkuat nilai-nilai kemanusiaan dan perdamaian global.

Nilai-nilai yang tumbuh selama Ramadan dinilai tetap relevan untuk menjadi fondasi etika sosial dalam membangun harmoni di tengah dunia yang masih diliputi konflik.

Akademisi Universitas Islam Negeri Prof KH Saifuddin Zuhri (UIN Saizu) Purwokerto Muridan mengatakan nilai-nilai yang diajarkan selama bulan Ramadan tetap relevan sebagai landasan moral dalam mendorong terciptanya perdamaian dunia.

“Puasa Ramadhan sejatinya merupakan proses pendidikan moral yang melatih manusia menahan diri, mengendalikan amarah, serta merasakan penderitaan orang lain,” kata Dosen Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Saizu itu di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, dikutip dari ANTARA, Senin (16/3/2026).

Latihan Moral Puasa

Menurut Muridan, pengalaman spiritual yang dijalani umat Islam selama Ramadhan memiliki implikasi sosial yang luas. Latihan menahan diri dari hawa nafsu, lapar, dan dahaga tidak hanya membentuk kedisiplinan pribadi, tetapi juga menumbuhkan empati terhadap sesama manusia.

Makna Sosial Idul Fitri

Momentum Idul Fitri yang datang setelah Ramadhan juga memiliki makna sosial yang kuat. Tradisi saling memaafkan yang menjadi bagian dari perayaan hari raya tersebut dipandang sebagai simbol rekonsiliasi sosial.

“Tradisi saling memaafkan menunjukkan bahwa rekonsiliasi selalu mungkin terjadi ketika manusia bersedia merendahkan hati dan membuka kembali ruang kebersamaan,” katanya.

Spiritualitas dan Kemanusiaan

Selain itu, Muridan menilai spiritualitas Islam memiliki dimensi kemanusiaan yang sangat kuat. Hal tersebut tampak dari praktik ibadah sosial yang meningkat selama Ramadhan, seperti zakat, sedekah, dan berbagai bentuk kepedulian terhadap kelompok rentan.

Menurut dia, kesalehan dalam Islam tidak hanya diukur dari hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga dari kemampuan menghadirkan kebaikan dalam kehidupan bersama.

Dalam perspektif ilmu sosial, kata dia, hubungan antara pengalaman spiritual dan tanggung jawab sosial dapat dipahami melalui gagasan sociological imagination atau imajinasi sosiologis yang diperkenalkan oleh sosiolog C Wright Mills dalam bukunya The Sociological Imagination.

“Gagasan tersebut menjelaskan bahwa pengalaman pribadi seseorang tidak pernah sepenuhnya terpisah dari persoalan sosial yang lebih luas, karena kehidupan individu selalu berkaitan dengan realitas masyarakat secara keseluruhan,” katanya.

Pesan Perdamaian Global

Muridan menilai pesan moral Ramadhan menjadi semakin relevan ketika dunia masih menghadapi berbagai konflik, ketegangan geopolitik, serta pertentangan antar kelompok masyarakat.

Dalam situasi tersebut, kata dia, puasa mengingatkan bahwa manusia pada dasarnya memiliki kemampuan untuk menahan diri dari kebencian dan permusuhan.

Idul Fitri, lanjut Muridan, juga memiliki makna kembali kepada fitrah kemanusiaan, yaitu kecenderungan manusia untuk berbuat baik, saling menghargai, serta menjaga keharmonisan hidup bersama.

Muridan menegaskan, upaya mewujudkan perdamaian dunia tidak selalu harus dimulai dari keputusan politik tingkat tinggi. Perubahan sikap manusia dalam kehidupan sehari-hari justru bisa menjadi titik awal lahirnya harmoni yang lebih luas.

