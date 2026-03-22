Sumber kehidupan yang menopang peradaban manusia sejak ribuan tahun lalu di Timur Tengah kini berada di ambang kepunahan. Sistem aliran Sungai Eufrat dan Tigris diprediksi akan mengering sepenuhnya pada tahun 2040 mendatang. Fenomena penyusutan air yang drastis ini rupanya telah diperingatkan oleh Nabi Muhammad SAW sejak 14 abad silam sebagai salah satu tanda akhir zaman.

Secara historis, para arkeolog menetapkan kawasan di antara Sungai Eufrat dan Tigris sebagai Mesopotamia—kawah candradimuka peradaban pertama dunia tempat lahirnya kota-kota kuno bersejarah seperti Uruk dan Babilonia. Kini, sungai terbesar di Asia Barat yang membelah Turki, Suriah, dan bermuara di Teluk Persia (Irak) tersebut kehilangan debit airnya dengan sangat cepat.

Kehilangan 144 Kilometer Kubik Air

Laporan resmi dari Kementerian Sumber Daya Air pada tahun 2021 telah membunyikan alarm bahaya bahwa sungai ini bisa benar-benar kering pada 2040. Mengutip publikasi IFL Science pada Kamis (12/3/2026), penyusutan drastis ini dipicu oleh penurunan permukaan air tanah yang ekstrem serta kekeringan panjang akibat perubahan iklim global.

Aliran di sistem Eufrat-Tigris tercatat telah berkurang hampir setengahnya hanya dalam beberapa dekade terakhir. Citra satelit mengungkap fakta memprihatinkan: sebanyak 144 kilometer kubik air tawar telah lenyap dari sistem sungai ini dalam kurun waktu 10 tahun (2003-2013).

Ancaman ini bukan sekadar krisis lingkungan biasa. Hilangnya pasokan air dari Eufrat dan Tigris secara langsung mengancam kelangsungan hidup 60 juta penduduk di Turki, Suriah, dan Irak yang sangat bergantung pada sistem aliran sungai tersebut untuk air bersih, sanitasi, dan pertanian.

Peringatan Eskatologi Islam

Bagi umat Islam, mengeringnya Sungai Eufrat bukan sekadar bencana ekologi, melainkan nubuat kenabian yang patut direnungkan. Jauh sebelum krisis iklim melanda dunia modern, Rasulullah SAW telah memperingatkan peristiwa ini dalam sebuah hadis sahih.

"Hari kiamat tidak akan terjadi sebelum Sungai Eufrat mengering dan menyingkap gunung emas sehingga manusia menjadi saling berperang dan saling membunuh untuk mendapatkannya." (HR. Muslim No. 2894).