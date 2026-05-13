5 Mukjizat Nabi Zulkifli AS, Raja yang Sangat Sabar dan Mustajab Doanya

Kalau kita berbicara soal para nabi, kemunculan nama Nabi Zulkifli AS mungkin tidak sesering Nabi Musa atau Nabi Ibrahim AS.

Padahal, kisah dan mukjizat yang Allah SWT anugerahkan kepadanya juga tidak kalah menakjubkan dan penuh pelajaran berharga.

Di balik nama yang mungkin cenderung jarang terdengar, mukjizat Nabi Zulkifli AS menunjukkan bagaimana seorang hamba Allah yang luar biasa sabar dan sangat kuat keimanannya.

Lebih Mengenal Nabi Zulkifli AS

Dari 25 nabi dan rasul yang wajib diimani, Nabi Zulkifli AS adalah salah satu sosok yang sangat inspiratif.

Beliau sejatinya terlahir dengan nama asli Basyar, dan merupakan putra kandung dari Nabi Ayyub AS, seorang nabi yang juga terkenal akan tingkat kesabarannya yang luar biasa.

Lantas, dari mana datangnya nama Zulkifli? Nama "Zulkifli" sesungguhnya adalah sebuah gelar kehormatan.

Gelar ini mengandung makna yang sangat mendalam, yakni "orang yang sanggup memegang janji", "orang yang mampu memikul tanggung jawab", serta "sosok yang bisa memberikan keputusan secara adil bagi kaumnya".

Gelar bergengsi ini beliau dapatkan saat berada di Syam.

Kala itu, seorang raja sekaligus nabi bernama Nabi Ilyasa AS yang sudah memasuki usia senja sedang mencari sosok penerus takhta.

Nabi Ilyasa mengadakan sayembara dengan tiga syarat yang teramat berat, yaitu sanggup berpuasa di siang hari, konsisten beribadah di malam hari, dan tidak akan pernah marah.

Dari sekian banyak kaumnya, hanya Basyar yang berani berdiri dan menyanggupi persyaratan tersebut, sehingga beliau pun diangkat menjadi raja dan digelari Zulkifli.

Mukjizat Nabi Zulkifli AS Sepanjang Hidupnya

1. Diangkat Menjadi Seorang Raja

Mukjizat pertama dari Nabi Zulkifli adalah anugerah kedudukan dari Allah SWT untuk menjadi seorang raja pengganti Nabi Ilyasa AS.

Terpilihnya beliau bukanlah sebuah kebetulan, melainkan karena kehendak Ilahi yang melihat keteguhan hatinya.

Dari sekian banyak rakyat di Syam, hanya Nabi Zulkifli yang dengan penuh keyakinan maju menyanggupi sayembara tersebut, dan ia benar-benar mampu memenuhi ketiga syarat berat yang diajukan dengan sangat konsisten.

Melalui kepemimpinan inilah, beliau mampu menciptakan pemerintahan yang adil, bijaksana, dan membawa maslahat bagi banyak orang.

2. Kesabaran yang Sangat Luar Biasa

Nabi Zulkifli dianugerahi "mukjizat akhlak" berupa tingkat kesabaran yang sama sekali tidak tertandingi.

Saking sabarnya, golongan iblis pun sampai penasaran dan berniat untuk mengujinya.

Suatu hari, iblis menyamar menjadi seorang kakek tua renta yang terlihat menyedihkan.

Iblis ini sengaja mendatangi istana pada siang hari, tepat di waktu Nabi Zulkifli sedang beristirahat tidur siang, karena seluruh malamnya sudah dihabiskan untuk beribadah.

Sang kakek jelata itu mengarang cerita bahwa dirinya sedang dianiaya.

Meski jam istirahatnya terus diganggu selama berhari-hari oleh kakek yang bolak-balik datang dan menghilang tak tepat waktu tersebut, Nabi Zulkifli sedikit pun tidak memunculkan rasa marah.

Akhirnya, sang iblis pun menyerah dan mengakui secara langsung bahwa kesabaran sang raja tidak bisa ditembus.

Ketabahan yang luar biasa ini diabadikan langsung oleh Allah SWT di dalam Alquran Surat Al-Anbiya ayat 85:

وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ ۖ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ

Wa Ismaa'eela wa Idreesa wa Zal Kifli kullum minas saabireen

Artinya: “Dan (ingatlah kisah) Ismail, Idris dan Zulkifli. Mereka semua termasuk orang-orang yang sabar.”

3. Doa yang Mustajab

Berkat tingkat ketaatan yang sangat tinggi, kejujuran dalam memegang janji, serta ketakwaannya, derajat Nabi Zulkifli pun diangkat oleh Allah SWT.

Setiap doa yang keluar dari lisannya juga menjadi sangat mustajab.

Dalam suatu riwayat dijelaskan, saat kaumnya tiba-tiba ditimpa ujian berat seperti bencana kekeringan hingga ancaman serangan musuh yang mengerikan, Allah SWT langsung memberikan pertolongan setelah Nabi Zulkifli memanjatkan doa.

Kemuliaan Nabi Zulkifli juga disebutkan dalam surat Sad ayat 48:

وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ ۖ وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ

Wazkur Ismaa'eela wal Yasa'a wa Zal-Kifli wa kullum minal akhyaar

Artinya: “Dan ingatlah Ismail, Ilyasa‘ dan Zulkifli. Semuanya termasuk orang-orang yang paling baik.”

4. Kemenangan dalam Peperangan Tanpa Korban Tewas

Salah satu keajaiban terbesar yang terjadi di masa kepemimpinan Nabi Zulkifli AS adalah saat kaumnya dihadapkan pada sebuah peperangan.

Kala itu, jumlah pasukan pemberontak musuh sangatlah masif, hingga membuat pasukan Nabi Zulkifli ketakutan dan menolak ikut berperang karena takut mati.

Dalam situasi yang genting, Nabi Zulkifli berdoa dengan sungguh-sungguh untuk meminta perlindungan dan jaminan keselamatan dari Tuhan.

Doa tulus itu pun dikabulkan.

Allah SWT mengirimkan bala bantuan langsung dari langit, sehingga pasukan Nabi Zulkifli memenangkan pertempuran secara mutlak tanpa ada satu pun prajurit yang tewas berdarah di medan laga.

5. Keturunannya Diberkahi Menjadi Pemimpin yang Saleh

Keberkahan terus mengalir kepada Nabi Zulkifli AS dan juga kepada keturunannya. Berkat ketakwaan dan kebaikan beliau, anak cucunya diberi kemampuan untuk melanjutkan kepemimpinan dengan baik.