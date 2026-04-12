Nabi Ishaq AS adalah putra dari Nabi Ibrahim AS dan Siti Sarah.

Beliau lahir di kota Kana'an pada tahun 1761 SM, bertepatan saat saudara seayahnya yang lain ibu, yaitu Nabi Ismail, telah berusia 14 tahun.

Sejak masa kecilnya, Nabi Ishaq telah menunjukkan tanda-tanda kenabian. Ia dikenal sangat rajin beribadah, suka menolong, dan memiliki kepribadian yang taat.

Suatu hari, beliau diutus oleh Allah untuk meneruskan tugas dakwah ayahnya kepada umat di tanah Palestina demi mengajak mereka untuk bertakwa kepada Allah SWT.

Apa Saja Mukjizat dan Keistimewaan Nabi Ishak AS?

1. Kelahirannya Disampaikan oleh Malaikat kepada Ibu yang Mandul

Kelahiran Nabi Ishaq merupakan mukjizat yang sangat menakjubkan.

Hal ini dikarenakan ibundanya, Siti Sarah, divonis mandul dan telah berusia sekitar 90 tahun, sementara sang ayah, Nabi Ibrahim AS, sudah berumur 100 tahun.

Namun, Allah SWT mengutus malaikat-Nya untuk menemui Nabi Ibrahim dan menyampaikan kabar gembira mengenai kelahiran Ishaq.

وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ

Wamra atuhoo qaaa'imatun fadahikat fabashsharnaahaa bi Ishaaqa wa minw waraaa'i Ishaaqa Ya'qoob

Artinya: “Dan istrinya berdiri lalu dia tersenyum. Maka Kami sampaikan kepadanya kabar gembira tentang (kelahiran) Ishak dan setelah Ishak (akan lahir) Yakub.” (QS. Hud: 71)

2. Dikaruniai Ilmu, Akhlak Luhur, dan Kesabaran Luar Biasa

Allah SWT menganugerahkan Nabi Ishaq sifat yang cerdas, terpuji, berjiwa pemimpin yang amanah, serta akhlak yang luhur.

Selain kecerdasan batin, beliau memiliki mukjizat berupa kesabaran yang sangat tinggi.

Kesabaran inilah yang membantunya saat harus menghadapi ujian perbedaan di antara anak-anaknya, hingga beban dakwah di tengah umat yang keras kepala.

Mukjizat Nabi Ishaq satu ini juga disebutkan dalam surat Sad ayat 45-46:

وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ

Wazkur 'ibaadanaaa Ibraaheema wa Is-haaqa wa Ya'qooba ulil-aydee walabsaar

45) Dan ingatlah hamba-hamba Kami: Ibrahim, Ishak dan Yakub yang mempunyai kekuatan-kekuatan yang besar dan ilmu-ilmu (yang tinggi).

إِنَّا أَخْلَصْنَاهُم بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ

Innaaa akhlasnaahum bi khaalisatin zikrad daar

46) Sungguh, Kami telah menyucikan mereka dengan (menganugerahkan) akhlak yang tinggi kepadanya yaitu selalu mengingatkan (manusia) kepada negeri akhirat.

3. Diangkat Menjadi Nabi untuk Melanjutkan Dakwah Ayahnya

Atas ketaatan dan kesalehannya dalam membantu dakwah yang dirintis oleh ayahnya, Nabi Ibrahim AS, di negeri Syam dan Kan'an, Allah SWT mengangkat Ishaq menjadi seorang nabi untuk membimbing umat manusia menuju jalan kebenaran.

Hal ini juga dijelaskan dalam surat As-Saffat ayat 112:

وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ

Wa bashsharnaahu bi Ishaaqa Nabiyayam minas saaliheen

Artinya: “Dan Kami beri dia kabar gembira dengan (kelahiran) Ishak seorang nabi yang termasuk orang-orang yang saleh.”

4. Berumur hingga Ratusan Tahun

Allah SWT mengaruniakan mukjizat berupa umur yang sangat panjang kepada Nabi Ishaq. Beliau terus berdakwah hingga wafat pada usia sekitar 170 tahun.

Anugerah umur yang panjang dan penuh berkah ini didedikasikan sepenuhnya untuk menuntun kaumnya agar menjauhi penyembahan berhala serta menanamkan kuat nilai-nilai tauhid kepada Allah SWT.

5. Dikaruniai Anak Kembar Meski Istri Sempat Mandul

Ketika usianya mencapai 40 tahun, Nabi Ishaq menikah dengan seorang perempuan dari Irak, keturunan kerabat ayahnya, yang bernama Rifqah binti Batnail.

Ujian kembali berulang, sang istri ternyata juga mengalami mandul layaknya sang ibu. Namun, kekuatan doa dan kesabaran yang tak kenal putus asa membuat Allah mengabulkan doa tersebut.

Istri Nabi Ishaq hamil dan melahirkan bayi laki-laki kembar bernama 'Aish (juga dikenal sebagai Ishuu) dan Ya'qub.

Kedua anak kembar ini kemudian menjadi cikal bakal leluhur dari dua bangsa yang besar, Ishuu menjadi nenek moyang bangsa Romawi, sementara Ya'qub (yang diangkat menjadi Nabi) menjadi leluhur bangsa Bani Israil.

6. Mampu Memancarkan Air Penyembuh dari Tanah

Terdapat pula beberapa riwayat yang menyebutkan bahwa atas izin Allah SWT, Nabi Ishaq mampu memancarkan air keluar dari tanah yang gersang.

Mukjizat ini terjadi pada saat umatnya tengah dilanda musibah kekeringan panjang dan penyakit.

Berkat doa tulus sang Nabi, air yang keluar berkhasiat sebagai penyembuh bagi masyarakat yang meminumnya.

Hikmah dari Kisah Nabi Ishaq AS

Kisah mukjizat Nabi Ishaq menjadi bukti mutlak bahwa tidak ada hal yang mustahil di hadapan kekuasaan Allah SWT, termasuk mengangkat masalah kemandulan di usia senja.

Perjalanan hidup beliau mengajarkan umat Islam tentang ketabahan, kemurnian keimanan, sikap ketundukan sejati, serta pentingnya membangun keluarga yang dilandasi kecintaan pada Sang Pencipta.