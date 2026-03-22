Dalam ajaran Islam, setiap nabi diberikan mukjizat sebagai bukti kebenaran risalahnya.

Salah satu mukjizat yang sangat dikenal adalah kemampuan Nabi Isa AS menghidupkan orang yang telah meninggal dunia.

Namun, perlu ditekankan bahwa mukjizat ini tidak berasal dari kekuatan pribadi Nabi Isa, melainkan terjadi atas izin Allah SWT sebagai tanda kebesaran-Nya.

Kisah tentang mukjizat Nabi Isa ini juga disebutkan dalam Alquran dan dijelaskan dalam berbagai riwayat ulama.

Dalil Alquran tentang Mukjizat Nabi Isa Menghidupkan Orang Mati

Alquran secara jelas menyebutkan mukjizat Nabi Isa yang mampu menghidupkan orang mati dengan izin Allah.

Hal ini dijelaskan dalam surat Ali Imran ayat 49:

وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُم بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ ۖ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ ۖ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ ۖ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ

Wa Rasoolan ilaa Baneee Israaa'eela annee qad ji'tukum bi Aayatim mir Rabbikum annee akhluqu lakum minatteeni kahai 'atittairi fa anfukhu feehi fayakoonu tairam bi iznil laahi

wa ubri'ul akmaha wal abrasa wa uhyil mawtaa bi iznil laahi wa unabbi'ukum bimaa taakuloona wa maa taddakhiroona fee buyootikum;

inna fee zaalika la Aayatal lakum in kuntum mu'mineen

Artinya: “Dan sebagai Rasul kepada Bani Israil (dia berkata), ‘Aku telah datang kepada kamu dengan sebuah tanda (mukjizat) dari Tuhanmu,

yaitu aku membuatkan bagimu (sesuatu) dari tanah berbentuk seperti burung, lalu aku meniupnya, maka ia menjadi seekor burung dengan izin Allah.

Dan aku menyembuhkan orang yang buta sejak dari lahir dan orang yang berpenyakit kusta.

Dan aku menghidupkan orang mati dengan izin Allah, dan aku beritahukan kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu.

Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat suatu tanda (kebenaran kerasulanku) bagimu, jika kamu orang beriman.’”

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Nabi Isa memang diberi kemampuan untuk menghidupkan orang yang telah meninggal.

Namun, Alquran juga menegaskan bahwa peristiwa itu terjadi hanya dengan izin Allah, bukan karena kekuatan Nabi Isa sendiri.

Kisah Nabi Isa Menghidupkan Beberapa Orang Mati

1. Lazarus (Eleazar), Sahabat Nabi Isa

Beberapa ahli tafsir menyebut bahwa Nabi Isa AS menghidupkan kembali tiga orang yang baru saja meninggal.

Salah satu di antaranya adalah seorang teman beliau yang bernama Lazarus (atau Eleazar). Ini terjadi atas izin Allah sebagai bukti kenabian Nabi Isa.

2. Anak Seorang Wanita Tua

Dalam riwayat lain, dijelaskan bahwa Nabi Isa AS pernah menghidupkan kembali anak seorang wanita tua yang sedang dimakamkan.

Hal ini menunjukkan kepada kaumnya bahwa kekuasaan Allah mampu mengangkat yang telah mati dengan izin-Nya.

3. Putra Nabi Nuh

Menurut tafsir ath‑Thabari, para pengikut Nabi Isa meminta beliau membangkitkan seseorang yang pernah melihat zaman Nabi Nuh AS.

Kemudian, Nabi Isa mengambil segenggam tanah di sebuah gundukan yang diyakini makam putra Nabi Nuh, Ham bin Nuh.

Beliau berkata kepada tanah itu, “Bangunlah atas izin Allah!”.

Lalu, Ham bin Nuh bangkit dengan rambut sudah beruban dan kemudian bercerita tentang bahtera Nabi Nuh sebelum akhirnya kembali menjadi tanah.

Hikmah dari Kisah Mukjizat Nabi Isa Menghidupkan Orang Mati

Mukjizat Nabi Isa menghidupkan orang mati memiliki beberapa hikmah penting bagi umat manusia.

Pertama, mukjizat ini menjadi bukti bahwa Nabi Isa benar-benar utusan Allah.

Pada masa itu, banyak orang meragukan kenabiannya, sehingga Allah memberikan mukjizat yang luar biasa untuk membuktikan kebenaran risalahnya.

Kedua, peristiwa tersebut menunjukkan bahwa hanya Allah yang memiliki kekuasaan mutlak atas kehidupan dan kematian. Nabi Isa hanyalah perantara yang diberi mukjizat oleh Allah.

Ketiga, kisah ini juga menjadi pengingat bahwa kebangkitan manusia setelah kematian bukanlah sesuatu yang mustahil.