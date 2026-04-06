Seruan aksi nasional untuk melawan kejahatan digital digaungkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) di tengah kian masifnya penyebaran konten destruktif yang mengancam masa depan generasi muda.

MUI menilai, kondisi ruang digital saat ini sudah berada pada titik yang mengkhawatirkan dan membutuhkan langkah bersama yang tegas serta terukur.

Ketua MUI Bidang Fatwa, Prof. KH. Asrorun Ni’am Sholeh, menegaskan perang terhadap konten rusak bukan sekadar wacana, melainkan sebuah keharusan demi melindungi anak bangsa dari dampak negatif dunia digital yang semakin tidak terkendali.

“MUI secara khusus memberikan dukungan kepada Presiden Republik Indonesia, kepada Menteri Komdigi dan juga seluruh aparatur negara untuk mewujudkan ruang digital yang sehat dan bermartabat,” ungkap Kiai Ni’am, dikutip dari laporan MUI Digital di Jakarta, Senin (6/4/2026).

Menurutnya, ruang digital harus diarahkan sebagai sarana membangun peradaban dan penguatan ilmu pengetahuan, bukan justru menjadi ladang subur bagi praktik amoral yang merusak.

“Pada saat yang sama, kita memproteksi bahkan memerangi ekosistem digital destruktif yang merusak masa depan generasi muda,” kata Kiai Ni’am.

Konten Rusak Kian Mengganas

MUI menyoroti fenomena maraknya konten negatif seperti pornografi, judi online, ujaran kebencian, hingga permainan digital yang tidak mendidik dan cenderung melenakan.

Konten-konten tersebut dinilai telah menembus batas kewajaran dan terus diproduksi demi kepentingan ekonomi tanpa mempertimbangkan nilai moral.

“Karena kita tahu ada sekelompok orang yang mengambil manfaat dari kebebasan tanpa batas untuk meraut keuntungan ekonomi, sebagian elemen merusak generasi dengan tradisi, dengan konten yang bertentangan dengan norma agama, bertentangan dengan kesusilaan, bertentangan dengan asas kepatutan dan juga kepantasan di tengah masyarakat,” kata Kiai Ni’am.

Ia menambahkan, pengulangan konten destruktif di ruang digital secara terus-menerus membuatnya seolah normal di mata publik. Padahal, dampaknya sangat serius terhadap pembentukan karakter generasi muda.

Dorongan Tegas Penegakan Hukum

Sebagai bagian dari aksi nasional, MUI mendorong pemerintah untuk mengambil langkah tegas melalui penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan siber.

Langkah tersebut dinilai penting sebagai fondasi dalam menciptakan generasi Indonesia yang beradab atau mutamaddin.

“Dukung terus Indonesia Bermartabat melalui regulasi ruang digital, hal ini semata untuk kepentingan kebaikan negeri dan ayo perang bersama terhadap kejahatan berbasis cyber termasuk pihak-pihak yang mengambil keuntungan dari kebebasan tanpa batas itu,” ujar dia.

Selain itu, penguatan regulasi digital dinilai menjadi kunci untuk menutup celah penyalahgunaan kebebasan di ruang maya yang selama ini dimanfaatkan oleh pihak tidak bertanggung jawab.

Perlindungan Anak Jadi Prioritas

MUI menekankan di era digital, kemampuan beradaptasi dengan teknologi merupakan syarat utama kemajuan bangsa. Namun, adaptasi tersebut tidak boleh mengabaikan aspek perlindungan, khususnya bagi anak-anak.

“Hari ini adalah era digital, maka bangsa yang maju adalah bangsa yang adaptif terhadap teknologi digital,” kata Kiai Ni’am.

Akan tetapi, kata dia, perlu ada guidance, perlu ada arahan, negara perlu hadir untuk memberikan perlindungan terutama kepada kelompok rentan dan secara khusus kepada anak-anak yang akan menjadi generasi penerus kita di masa depan.

Menurutnya, tanpa edukasi yang memadai, media digital justru dapat menjadi ancaman serius bagi tumbuh kembang anak.

“Jika tidak diedukasi, maka media digital yang seharusnya mencerahkan bisa menjadi faktor penghambat tumbuh kembang anak dan tidak jarang pelaku media digital memanfaatkan ini untuk kepentingan ekonomi semata,” ungkapnya.

Kebebasan Digital Harus Bertanggung Jawab

MUI mengingatkan kebebasan di ruang digital bukanlah kebebasan tanpa batas. Perlu adanya tanggung jawab kolektif, baik dari pemerintah, pelaku industri, maupun masyarakat dalam menjaga kualitas ruang digital.

“Tidak mempertimbangkan dan juga tidak memperhatikan aspek moralitas, aspek perlindungan dan juga aspek edukasi yang berjangka panjang,” jels Kyai Ni'am.

Dia mengatakan, MUI secara khusus memberikan dukungan kepada pemerintah untuk memberikan pengaturan di ruang digital, memberikan pembatasan terhadap penggunaan media digital bagi anak-anak semata untuk kepentingan perlindungan bagi mereka, semata untuk menjamin tumbuh kembang mereka secara baik.

“Jangan sampai hanya karena pertimbangan ekonomi semata, pertimbangan kebebasan tetapi tanpa tanggung jawab memberikan perlindungan kepada anak,” ujarnya.