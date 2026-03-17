Menyambut Hari Raya Idul Fitri 1447 H/2026 M, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan sembilan poin tausiyah sebagai panduan spiritual dan sosial bagi umat Islam di Indonesia.

Seruan tersebut tidak sekadar menjadi pesan seremonial, tetapi juga refleksi mendalam atas makna kemenangan setelah Ramadan.

Tausiyah tersebut dikeluarkan melalui surat Nomor: Kep-37/DP-MUI/III/2026 yang ditandatangani Ketua Umum MUI Anwar Iskandar dan Sekretaris Jenderal MUI Amirsyah Tambunan pada 16 Maret 2026 M.

Dalam konteks kehidupan umat yang semakin kompleks, baik dari sisi sosial, ekonomi, hingga geopolitik global, tausiyah ini hadir sebagai kompas moral yang menegaskan kembali pentingnya ketakwaan, persatuan, serta kepedulian sosial.

Idul Fitri Momentum Spiritual dan Sosial

MUI menegaskan, Idul Fitri bukan sekadar hari perayaan, tetapi momentum spiritual yang sarat makna.

Selain menjadi simbol kemenangan setelah menjalani ibadah puasa, Idul Fitri juga menjadi ruang untuk memperkuat empati sosial dan mempererat ukhuwah Islamiyah.

Pesan tersebut menjadi penting di tengah masyarakat yang dihadapkan pada berbagai tantangan, mulai dari kesenjangan sosial hingga polarisasi.

Idul Fitri diharapkan menjadi titik balik untuk membangun kembali harmoni sosial berbasis nilai-nilai Islam.

Syiar Takbir dan Ketertiban Sosial

Dalam poin kedua, MUI mengajak umat Islam untuk menghidupkan malam Idul Fitri dengan takbir, tahmid, dan tahlil.

Namun, syiar tersebut diingatkan agar tetap dilaksanakan dengan penuh kekhusyukan dan ketertiban, serta tidak mengganggu ketenteraman masyarakat.

Firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 185 menjadi landasan utama.

Pesan tersebut menegaskan keseimbangan antara ekspresi keagamaan dan tanggung jawab sosial.

Peran Negara dalam Menjamin Keamanan

MUI juga menaruh perhatian pada aspek keamanan selama perayaan Idul Fitri.

Pemerintah, khususnya aparat kepolisian, diharapkan mampu menjamin kenyamanan umat Islam, baik saat arus mudik, malam takbiran, maupun pelaksanaan shalat Idul Fitri.

Hal tersebut mencerminkan pentingnya kolaborasi antara negara dan masyarakat dalam menciptakan suasana kondusif saat hari besar keagamaan.

Taqarrub Ilallah dan Konsistensi Pasca-Ramadan

Lebih jauh, MUI mengingatkan, Idul Fitri harus dimaknai sebagai momentum taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Nilai-nilai Ramadan seperti kejujuran, kesabaran, dan kedisiplinan spiritual tidak boleh berhenti setelah bulan suci berakhir.

Alquran Surat Ali Imran ayat 102 menjadi penguat.

Silaturahim sebagai Fondasi Persatuan

Silaturahim menjadi salah satu pesan utama dalam tausiyah ini. MUI mengajak umat Islam untuk saling memaafkan dan memperbaiki hubungan sosial.

Hadis Rasulullah SAW menyebutkan: "Barang siapa ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung silaturahim."(HR. Bukhari dan Muslim)

Dalam konteks bangsa, silaturahim menjadi fondasi penting untuk menjaga persatuan dan menghindari konflik sosial.

Kesederhanaan dan Kepedulian Sosial

MUI juga mengingatkan agar Idul Fitri dirayakan dengan penuh kesederhanaan dan menjauhi perilaku berlebih-lebihan (israf).

Nilai tersebut menjadi kritik halus terhadap budaya konsumtif yang kerap meningkat saat hari raya.

Selain itu, umat Islam didorong untuk meningkatkan kepedulian terhadap fakir miskin dan anak yatim.

Bahkan, MUI kembali mengingatkan Fatwa Nomor 83 Tahun 2023 terkait imbauan menghindari produk-produk yang terafiliasi dengan agresi Zionis Israel ke Palestina, sebuah bentuk solidaritas global berbasis nilai keadilan.

Penguatan Kohesi Sosial dan Persatuan Bangsa

Dalam poin berikutnya, MUI menekankan pentingnya memperkuat kohesi sosial dan persatuan bangsa.

Alquran Surat Al-Hujurat ayat 10 menegaskan, sesama mukmin adalah saudara, sementara hadis Nabi menggambarkan umat sebagai bangunan yang saling menguatkan.

Pesan tersebut relevan di tengah tantangan disintegrasi sosial dan meningkatnya polarisasi di berbagai lini kehidupan.

Ketahanan Umat dan Ekonomi Syariah

MUI juga mengajak umat Islam memperkuat ketahanan umat melalui solidaritas sosial dan penguatan ekonomi berbasis syariah, seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf.

Alquran Surat Al-Hasyr ayat 7 menjadi pijakan bahwa distribusi kekayaan harus adil dan tidak hanya berputar di kalangan tertentu.

Dengan demikian, Idul Fitri juga menjadi momentum untuk memperkuat keadilan ekonomi.

Seruan Perdamaian Dunia

Menutup tausiyahnya, MUI mengajak umat Islam untuk mendoakan perdamaian dunia dan berakhirnya konflik kemanusiaan di berbagai belahan dunia, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Anfal ayat 61.

Seruan tersebut menegaskan peran umat Islam sebagai pembawa rahmat bagi seluruh alam (rahmatan lil ‘alamin), sekaligus aktor penting dalam membangun peradaban dunia yang damai dan berkeadaban.

Berikut Sembilan Poin Tausiyah MUI secara lengkapnya:

1. Mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri kepada seluruh umat Islam di Indonesia, teriring doa semoga semua amal kebaikan dan ibadah selama Ramadhan diterima oleh Allah Ta’ala, taqabbalallahu minna wa minkum, kullu ‘am wa antum bikhair.

Mohon maaf lahir dan batin. Idul Fitri merupakan momentum spiritual yang sangat penting bagi umat Islam sebagai hari kemenangan setelah menjalani ibadah puasa, meningkatkan ketakwaan,menumbuhkan empati sosial, serta mempererat ukhuwah di tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara

2. Mengajak umat Islam untuk menghidupkan malam Idul Fitri dengan memperbanyak takbir, tahmid, dan tahlil sebagai bentuk pengagungan kepada Allah SWT serta ungkapan syukur atas nikmat hidayah dan keberhasilan menjalankan ibadah Ramadhan. Allah SWT berfirman:

وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya: “Agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya dan agar kamu bersyukur.” (QS Al-Baqarah: 185)

Syiar takbiran hendaknya dilaksanakan dengan penuh kekhusyukan, ketertiban, serta menjaga kemaslahatan dan ketenteraman masyarakat.

3. Mengharap kepada pemerintah, khususnya pihak kepolisian, agar dapat menjamin keamanan dan kenyamanan umat Islam dalam merayakan Hari Raya Idul Fitri, baik pada saat perjalanan pergi dan pulang mudik, malam takbiran maupun pada saat pelaksanaan shalat Idul Fitri di lapangan, di masjid, surau, atau tempat lainnya

4. Mengimbau umat Islam agar menjadikan Idul Fitri sebagai Momentum Taqarrub Ilallah. Idul Fitri bukan sekadar perayaan, melainkan momentum untuk kembali kepada fitrah dengan memperkuat ketakwaan dan keistiqamahan dalam menjalankan ajaran Islam. Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepada-Nya.” (QS. Ali Imran: 102)

Karena itu nilai-nilai Ramadan seperti kejujuran, kesabaran, kepedulian sosial, dan kedisiplinan spiritual hendaknya terus dipelihara dalam kehidupan sehari-hari

5. Mengajak umat Islam menjadikan Idul Fitri sebagai momentum untuk mempererat silaturrahim, saling memaafkan, dan memperbaiki hubungan sosial di tengah masyarakat. Rasulullah SAW bersabda:

مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ

“Barang siapa ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung silaturahim.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Silaturrahim merupakan fondasi penting dalam memperkuat persatuan umat dan harmoni sosial.

6. Mengingatkan umat Islam agar merayakan Idul Fitri dengan penuh rasa syukur, kesederhanaan, serta menghindari perilaku berlebih-lebihan (israf) dalam konsumsi maupun perayaan. Allah SWT berfirman:

وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Artinya: “Janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang orang yang berlebih-lebihan.” (QS. Al-A’raf: 31)

Semangat Idul Fitri hendaknya diwujudkan dengan meningkatkan kepedulian kepada fakir miskin, anak yatim, dan kelompok masyarakat yang membutuhkan.

Dalam konteks ini mengingatkan kembali Fatwa MUI Nomor 83 tahun 2023 yang berbunyi: “Umat Islam diimbau untuk memaksimalkan menghindari konsumsi dan penggunaan produk-produk Israel dan pihak-pihak yang mendukung agresi Israel ke Palestina”.

7. Mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat kohesi sosial dan persatuan bangsa; yaitu dengan menjaga kerukunan, memperkuat ukhuwah, serta memelihara persatuan bangsa sebagai amanah bersama. Allah SWT berfirman:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ

“Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara.” (QS. Al-Hujurat: 10)

Rasulullah SAW bersabda:

اَلْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا

Artinya: “Seorang mukmin dengan mukmin lainnya seperti bangunan yang saling menguatkan.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Dengan memperkuat kohesi sosial, masyarakat akan memiliki ketahanan yang lebih kuat dalam menghadapi berbagai tantangan zaman.

8. Di tengah dinamika global yang penuh tantangan, MUI mengajak umat Islam memperkuat ketahanan umat melalui solidaritas sosial, penguatan ekonomi umat, serta optimalisasi instrumen syariah seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Allah SWT berfirman:

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ

Artinya: “Agar harta tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.” (QS. Al-Hasyr: 7).

Penguatan ekonomi umat dan solidaritas sosial merupakan bagian penting dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bersama.

9. Momentum Idul Fitri hendaknya juga menjadi kesempatan bagi umat Islam untuk memperbanyak doa bagi terciptanya perdamaian dunia serta berakhirnya berbagai

konflik kemanusiaan di berbagai belahan dunia. Allah SWT berfirman:

وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا

Artinya: “Jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepada perdamaian itu.” (QS. Al-Anfal: 61).