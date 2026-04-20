Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) angkat suara terkait polemik operasi pembasmian ikan sapu-sapu oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Sorotan muncul setelah adanya dugaan sebagian ikan dikubur dalam kondisi masih hidup, memicu perdebatan dari perspektif syariah dan etika kesejahteraan hewan.

Sekretaris Komisi Fatwa MUI, Miftahul Huda, mengingatkan, praktik penguburan massal ikan sapu-sapu dalam keadaan hidup menyalahi dua prinsip utama dalam Islam, yakni rahmatan lil ‘alamin serta prinsip kesejahteraan hewan (kesrawan).

Meski demikian, ia menegaskan, kebijakan pengendalian ikan sapu-sapu atau pleco oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada dasarnya memiliki nilai maslahat.

Upaya tersebut dinilai sejalan dengan prinsip hifz al-bi'ah atau perlindungan lingkungan.

Hal itu tidak lepas dari karakter ikan sapu-sapu yang berpotensi merusak ekosistem sungai serta mengancam kelangsungan hidup ikan-ikan lokal.

Oleh karena itu, langkah pengendalian populasi dinilai relevan dalam kerangka maqāṣid syariah, khususnya dalam kategori ḍharūriyyāt ekologis modern.

“Itu sejalan dengan maqasid syariah yaitu masuk kategori dharuriyyat ekologis modern,” kata Kiai Miftah dilansir dari laporan MUI Digital, di Jakarta, Senin (20/4/2026).

Lebih jauh, ia menjelaskan kebijakan tersebut juga berkaitan dengan prinsip Hifz an-Nasl (keberlanjutan makhluk hidup), karena bertujuan menjaga biodiversitas serta mencegah kepunahan spesies lokal, sehingga keseimbangan generasi makhluk hidup tetap terjaga.

Namun demikian, dari perspektif syariah, terdapat persoalan serius terkait metode yang digunakan.

Dalam Islam, membunuh hewan memang dibolehkan jika terdapat maslahat, tetapi harus dilakukan dengan cara yang tidak menimbulkan penderitaan.

Menurut Kiai Miftah, praktik mengubur ikan dalam keadaan hidup-hidup mengandung unsur penyiksaan karena memperlambat kematian, sehingga bertentangan dengan prinsip ihsan (berbuat baik).

Ia kemudian mengutip hadis Nabi Muhammad SAW:

Dari Syaddad bin Aus radhiyallahu ‘anhu, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَةَ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ

Artinya: “Sesungguhnya Allah memerintahkan berbuat baik terhadap segala sesuatu. Jika kalian hendak membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Jika kalian hendak menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Hendaklah kalian menajamkan pisaunya dan senangkanlah hewan yang akan disembelih.” (HR. Muslim, no 1955)

Selain itu, persoalan tersebut juga disorot dari sudut pandang etika kesejahteraan hewan. Mengubur ikan hidup-hidup dinilai tidak manusiawi karena bertentangan dengan prinsip dasar animal welfare yang menekankan minimisasi penderitaan.

“Cara tersebut dianggap menimbulkan penderitaan yang tidak perlu," kata dia.