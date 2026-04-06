Menteri Agama (Menag) RI Nasaruddin Umar menegaskan, majelis taklim memiliki peran strategis yang jauh melampaui fungsi tradisionalnya sebagai tempat berkumpul dan menimba ilmu.

Di tengah dinamika sosial umat Islam yang semakin kompleks, majelis taklim didorong menjadi ruang spiritual yang mampu mengurai berbagai persoalan umat secara konkret.

Hal tersebut disampaikan Menag saat meresmikan Majelis KOZMA di Bogor, Jawa Barat, pada Minggu (5/4/2026). Kehadiran Menag di tengah jemaah menjadi penanda penting penguatan kembali peran majelis taklim sebagai pilar pembentuk spiritualitas dan kohesi sosial masyarakat, khususnya pasca-Ramadan.

Dalam sambutannya, Menag menekankan, Majelis KOZMA tidak boleh sekadar menjadi tempat pengajian biasa. Ia menggarisbawahi pentingnya kualitas, kedalaman, dan relevansi dalam setiap aktivitas keilmuan yang diselenggarakan.

“Majelis ini adalah tempat yang berkelas, atau dalam bahasa Inggris disebut perfect. Artinya, pengajian di sini harus mampu menjadi solusi bagi kebuntuan pikiran dan kekusutan hati jemaah dan masyarakat,” ujar Nasaruddin.

Makna Filosofis KOZMA dan Peran Transformasional

Menag mengaitkan nama KOZMA dengan akar kata bahasa Arab Qasama yang bermakna pembagian atau kelas. Dalam perspektif sosial, istilah ini mencerminkan sebuah komunitas yang memiliki kualitas unggul dan mampu memberikan pencerahan bagi umat.

Penekanan itu menjadi relevan di tengah kebutuhan masyarakat modern yang tidak hanya mencari ilmu agama secara tekstual, tetapi juga solusi atas problem kehidupan sehari-hari, mulai dari konflik sosial, tekanan mental, hingga krisis spiritual.

Majelis taklim, dalam pandangan Menag, harus bertransformasi menjadi pusat solusi berbasis nilai-nilai Islam, yang mampu menjawab tantangan zaman tanpa kehilangan akar tradisi.

Apresiasi Ustaz Muda dan Dakwah Relevan

Menag juga memberikan apresiasi kepada Ustadz Solmed sebagai pengasuh Majelis KOZMA.

Ia menyebut sosok tersebut sebagai representasi guru dari kalangan muda yang mampu menjawab kebutuhan generasi masa kini.

Menurut Nasaruddin, otoritas keilmuan tidak lagi semata ditentukan oleh usia atau senioritas, melainkan oleh kedalaman substansi serta relevansi pesan yang disampaikan.

Hal tersebut menunjukkan pergeseran paradigma dalam dunia dakwah, di mana generasi muda memiliki ruang strategis untuk menjadi agen perubahan, selama mampu menghadirkan nilai-nilai Islam secara kontekstual dan solutif.

Halal Bihalal Tradisi Mengurai Kusut Relasi Sosial

Dalam kesempatan tersebut, Menag juga mengulas makna filosofis halal bihalal sebagai tradisi khas Indonesia yang sarat nilai luhur.

Ia menjelaskan kata Halla memiliki makna mengurai benang kusut, yang menggambarkan upaya menyelesaikan konflik dan kesalahpahaman antarindividu.

Ia menekankan setelah Ramadan, umat Islam tidak hanya dituntut bersih secara spiritual dalam relasi dengan Tuhan, tetapi juga dalam hubungan sosial dengan sesama manusia.

“Allah telah menghalalkan atau mengampuni dosa kita kepada-Nya. Namun, dosa sesama manusia, tidak akan selesai kecuali kita saling melepaskan rasa bersalah satu sama lain. Itulah inti dari Halal bihalal yang kita laksanakan hari ini,” tegas Menag.

Pesan tersebut menjadi penting di tengah realitas sosial yang kerap diwarnai polarisasi dan konflik, baik di dunia nyata maupun ruang digital.

Mahalul Qiyam dan Spirit Cinta Rasul

Suasana religius semakin terasa saat Menag memimpin prosesi Mahalul Qiyam bersama jemaah.

Ia menegaskan tradisi berdiri saat melantunkan selawat bukan sekadar seremoni, melainkan bentuk penghormatan mendalam kepada Rasulullah SAW.

Menurutnya, menghadirkan ruh perjuangan Nabi dalam majelis menjadi bagian penting dalam membangun kecintaan umat, yang kelak menjadi jalan memperoleh syafaat di hari akhir.

Bakti kepada Orang Tua, Jalan Keberkahan

Menutup ceramahnya, Menag mengingatkan pentingnya bakti kepada orang tua sebagai sumber keberkahan hidup.

Ia menegaskan doa anak saleh menjadi amal yang tidak terputus, bahkan setelah orang tua wafat.

Pesan itu sekaligus menjadi pengingat spiritualitas Islam tidak hanya bersifat ritual, tetapi juga terwujud dalam hubungan sosial yang penuh kasih dan tanggung jawab.

Harapan untuk KOZMA sebagai Pusat Syiar Moderat

Peresmian Majelis KOZMA ditandai dengan pembacaan Ummul Qur’an, Surah Al-Fatihah, secara bersama-sama oleh seluruh jemaah.

Momentum tersebut menjadi simbol dimulainya peran majelis sebagai pusat syiar Islam yang inklusif dan moderat.

Menag berharap Majelis KOZMA dapat berkembang menjadi “jendela surga” bagi masyarakat, khususnya di wilayah Bogor dan sekitarnya, yang ingin memperdalam ilmu agama sekaligus menemukan solusi atas berbagai persoalan kehidupan.