Momentum Lebaran atau Idul Fitri tak sekadar menjadi perayaan kemenangan spiritual setelah sebulan berpuasa.

Lebih dari itu, hari raya ini sejatinya menjadi ajakan untuk kembali pada fitrah: kesederhanaan, kepedulian, dan nilai-nilai kemanusiaan yang lebih luas, termasuk terhadap lingkungan.

Dalam tulisan Dadang Sudardja, pegiat lingkungan sekaligus Ketua LPBI NU Jawa Barat, dipublikasikan di NU Online Jabar, yang dikutip inilah.com, Kamis (19/3/2026), ia mengingatkan, di tengah krisis iklim yang kian nyata, makna Lebaran perlu dimaknai ulang secara lebih mendalam.

“Lebaran atau Idulfitri adalah momentum kembali pada fitrah, yakni kembali pada kesederhanaan, kepedulian, dan kemanusiaan” tulisnya.

Menurut Dadang, Setelah sebulan berpuasa, menahan lapar, dahaga, dan hawa nafsu, kita diajak merayakan kemenangan spiritual.

"Namun di tengah krisis iklim dan kerusakan lingkungan yang makin nyata, pertanyaan penting muncul, sudahkah Lebaran kita juga ramah terhadap bumi?" imbuhnya.

Lonjakan Sampah Lebaran

Dadang menyoroti ironi yang kerap terjadi setiap perayaan Idul Fitri. Alih-alih menjadi momentum kesederhanaan, Lebaran justru sering diiringi lonjakan sampah rumah tangga dalam jumlah besar.

“Ironisnya, setiap Lebaran justru sering diiringi lonjakan sampah rumah tangga, seperti kemasan makanan sekali pakai, plastik parcel, botol minuman, hingga sisa makanan yang terbuang,” ujarnya.

Tak hanya itu, tradisi mudik massal juga turut menyumbang peningkatan jejak karbon, sementara pola konsumsi berlebihan semakin memperberat beban lingkungan.

“Mudik massal menambah jejak karbon, konsumsi berlebihan memperbesar beban lingkungan, dan pola ‘pesta’ kadang melupakan pesan inti kesederhanaan dalam puasa,” lanjutnya.

Amanah Khalifah di Bumi

Dalam perspektif Islam, manusia memiliki peran sebagai khalifah fil ardh, penjaga bumi. Oleh karena itu, merusak lingkungan bukan sekadar persoalan teknis, melainkan bentuk pengkhianatan terhadap amanah ilahiah.

“Padahal, dalam tradisi Islam, manusia diposisikan sebagai khalifah fil ardh, penjaga bumi. Merusak lingkungan berarti mengkhianati amanah itu,” tegas Dadang.

Ia menekankan, konsep Lebaran ramah lingkungan bukan berarti mengurangi kegembiraan, melainkan mengembalikan makna ibadah sosial yang lebih luas.

“Lebaran ramah lingkungan bukan soal mengurangi kegembiraan, tapi mengembalikan makna ibadah sosial, bahwa kesalehan spiritual harus sejalan dengan kesalehan ekologis,” tulisnya lagi.

Praktik Sederhana Bermakna

Dalam tulisannya, Dadang juga menawarkan sejumlah langkah praktis yang dapat dilakukan masyarakat untuk mewujudkan Lebaran yang lebih ramah lingkungan.

Mulai dari mengurangi penggunaan plastik dengan beralih ke wadah guna ulang, memasak secukupnya agar tidak mubazir, hingga memilih transportasi yang lebih efisien saat mudik.

Selain itu, ia juga mendorong penggunaan parcel Lebaran yang berkelanjutan, seperti produk lokal, makanan rumahan, atau barang guna ulang.

Bahkan, konsep “sedekah hijau” juga diperkenalkan sebagai bentuk kepedulian ekologis.

“Selain zakat dan sedekah sosial, kita bisa menambah ‘sedekah ekologis’, dengan menanam pohon, mendukung gerakan bersih sungai, atau donasi untuk konservasi lingkungan,” jelasnya.

Dari Individu ke Gerakan Kolektif

Lebih jauh, Dadang menegaskan, upaya menjaga lingkungan tidak bisa hanya berhenti di level individu. Perlu ada gerakan kolektif yang melibatkan berbagai elemen masyarakat.

“Lebaran ramah lingkungan tidak cukup berhenti di rumah tangga. Pesantren, masjid, komunitas, dan organisasi masyarakat sipil perlu menjadikannya sebagai gerakan bersama,” tulisnya.

Momentum Idul Fitri, menurutnya, dapat menjadi titik awal untuk membangun kesadaran bersama dalam menghadapi krisis iklim yang juga berdampak pada meningkatnya risiko bencana seperti banjir, longsor, dan kekeringan.

“Dalam konteks kebencanaan dan krisis iklim yang kian sering kita alami, sepeti banjir, longsor, kekeringan, kesadaran ekologis bukan lagi pilihan, tapi keharusan,” lanjutnya.

Lebaran yang Lebih Bermakna

Pada akhirnya, Lebaran ramah lingkungan bukan hanya soal menjaga bumi, tetapi juga menanamkan harapan bagi generasi mendatang.

“Merayakan Lebaran dengan ramah lingkungan berarti menanamkan harapan, keberkahan hari raya bukan hanya untuk manusia hari ini, tetapi juga untuk bumi dan generasi yang akan datang,” tutupnya.

Ia pun mengajak seluruh umat Muslim untuk merayakan Idul Fitri dengan semangat yang lebih sederhana, peduli, dan berkelanjutan.