Idul Fitri 1447 H hadir dalam situasi yang tidak sepenuhnya bersahabat. Lanskap global masih dibayangi ketegangan geopolitik yang melibatkan Amerika Serikat, Zionis Israel, dan Iran, yang memicu gejolak harga energi sekaligus menggerus kepercayaan pelaku pasar dunia.

Dari tulisan Perdana Wahyu Santosa, yang merupakan Profesor Ekonomi, Dekan FEB Universitas YARSI, Direktur Riset GREAT Institute, dan CEO SAN Scientific, yang dikutip inilah.com, Rabu (25/3/2026), Indonesia menyambut Lebaran 2026 dengan sikap yang lebih terukur, bukan dalam bayang-bayang pesimisme, melainkan dalam kerangka realisme yang matang dan penuh kehati-hatian.

Di tengah ketidakpastian global tersebut, Lebaran tetap menjadi kekuatan yang unik dalam perekonomian Indonesia.

Selama puluhan tahun, Idul Fitri berfungsi sebagai mesin redistribusi ekonomi yang paling organik.

Aktivitas mudik bukan hanya perpindahan manusia, tetapi juga pergerakan ekonomi yang menjangkau hingga ke lapisan paling bawah.

Kajian Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, mudik berkontribusi sekitar 1,5 persen terhadap pertumbuhan ekonomi nasional secara tahunan, dengan konsumsi rumah tangga meningkat 15 hingga 20 persen dibandingkan bulan normal.

Angka ini memperlihatkan betapa besar dampak ekonomi dari momentum sosial yang selama ini dianggap sebagai tradisi.

Perputaran ekonomi ini terasa nyata di berbagai daerah. Dari pedagang kaki lima hingga pengusaha UMKM, Lebaran menjadi momen yang membuka peluang ekonomi yang lebih luas.

Aktivitas ekonomi meningkat, transaksi bertambah cepat, dan sektor informal mendapatkan ruang untuk tumbuh.

Dalam banyak kasus, Lebaran bahkan menjadi titik penopang bagi ekonomi rumah tangga yang selama setahun penuh berada dalam tekanan.

Namun, kekuatan ini tidak hadir tanpa catatan kritis. Lebaran 2026 datang dengan tekanan yang lebih kompleks dibandingkan tahun sebelumnya.

Pengalaman Idul Fitri 2025 menunjukkan, pelemahan daya beli akibat pemutusan hubungan kerja dapat menggerus potensi ekonomi Lebaran. Pada saat itu, perputaran uang diperkirakan turun signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.

Pelajaran ini menjadi pengingat, momentum musiman tidak akan bekerja optimal tanpa fondasi daya beli yang kuat.

Pada tahun ini, tekanan hadir dalam bentuk yang berbeda, tetapi sama seriusnya. Indonesia menghadapi kombinasi tantangan yang sering disebut sebagai perfect storm, yaitu gejolak geopolitik global, tekanan nilai tukar, serta potensi kenaikan harga energi setelah Lebaran.

Di tingkat domestik, kenaikan harga pangan kembali menjadi fenomena yang berulang. Harga cabai meningkat hingga 25–40 persen, daging ayam 15–20 persen, dan telur ayam 10–15 persen menjelang Lebaran.

Kenaikan ini paling dirasakan oleh kelompok rumah tangga berpendapatan rendah, yang justru sangat bergantung pada momentum Lebaran untuk mendapatkan sedikit ruang ekonomi.

Dalam konteks ini, inflasi menjadi faktor yang tidak bisa diabaikan. Inflasi tahunan pada Februari 2026 tercatat sebesar 4,76 persen, dengan inflasi pangan bergejolak sebesar 4 persen.

Angka ini menunjukkan tekanan harga sudah muncul bahkan sebelum puncak konsumsi terjadi.

Euforia THR dan Tekanan Daya Beli

Ketika harga meningkat lebih cepat daripada pendapatan, nilai riil dari Tunjangan Hari Raya (THR) menjadi tereduksi.

Apa yang tampak sebagai tambahan pendapatan dalam angka nominal, dalam praktiknya tidak sepenuhnya mampu menjaga daya beli masyarakat.

Situasi ini memperlihatkan adanya jebakan inflasi Lebaran yang sering luput dari perhatian. Lonjakan konsumsi yang seharusnya menjadi penggerak ekonomi justru berpotensi memicu tekanan inflasi yang lebih tinggi setelah hari raya.

Dalam kondisi seperti ini, pertanyaan penting yang perlu dijawab bukan hanya berapa besar perputaran uang selama Lebaran, tetapi juga siapa yang benar-benar merasakan manfaatnya dan seberapa lama dampak tersebut bertahan.

Pemerintah sebenarnya telah mengambil langkah untuk merespons situasi ini. Stimulus fiskal senilai lebih dari Rp12,8 triliun telah dialokasikan, disertai penyaluran bantuan sosial sebesar Rp11,92 triliun kepada lebih dari lima juta keluarga penerima manfaat.

Selain itu, diskon tarif transportasi juga diberikan untuk mendukung mobilitas masyarakat selama periode mudik.

Kebijakan ini memberikan bantalan yang penting bagi masyarakat dalam menghadapi lonjakan kebutuhan menjelang Lebaran.

Namun, langkah-langkah tersebut masih bersifat reaktif dan musiman. Ia efektif dalam jangka pendek, tetapi belum sepenuhnya menjawab kebutuhan jangka panjang.

Dorongan UMKM dan Stabilitas Pangan

Momentum Lebaran juga menempatkan pelaku UMKM sebagai aktor kunci dalam perputaran ekonomi daerah.

Ketika permintaan meningkat, mereka sering menghadapi keterbatasan modal. Sebaliknya, saat permintaan menurun pasca-Lebaran, kelompok ini menjadi yang paling terdampak.

Karena itu, diperlukan dukungan yang lebih sistematis, termasuk akses pembiayaan mikro yang cepat dan terjangkau serta penguatan ekosistem usaha lokal.

Selain itu, stabilisasi harga pangan harus menjadi prioritas utama. Ketersediaan cadangan pangan yang memadai dan sistem distribusi yang efisien akan sangat menentukan kemampuan pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat.

Momentum Strategis Ekonomi Nasional

Lebaran juga membuka peluang untuk mendorong digitalisasi ekonomi di tingkat lokal. Mobilitas masyarakat yang tinggi dapat dimanfaatkan untuk memperluas akses pasar bagi pelaku usaha.

Dalam kerangka lebih luas, momentum ini menjadi relevan dengan target pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih tinggi.

Idul Fitri menjadi cermin kondisi ekonomi riil masyarakat, mulai dari daya beli, distribusi manfaat, hingga kesiapan menghadapi tekanan global.

Aktivitas ekonomi yang meningkat memang membawa optimisme, tetapi tetap membutuhkan kebijakan yang tepat agar tidak berubah menjadi euforia sesaat.