Umat Islam di tanah air baru saja merayakan hari raya Lebaran atau Idul Fitri, 1 Syawal 1447 H. Momentum ini tidak hanya menghadirkan kebahagiaan spiritual, tetapi juga mempertemukan dimensi sosial, budaya, dan sejarah dalam satu tarikan napas yang sama.

Di Indonesia, Lebaran tidak hanya dirayakan di rumah bersama keluarga, kerabat, dan sahabat yang masih hidup, tetapi juga melekat dengan rangkaian ziarah kubur pada keluarga yang telah berpulang terlebih dahulu.

Tradisi tersebut bukan sekadar rutinitas tahunan, melainkan bagian dari ekspresi kultural yang memperlihatkan bagaimana masyarakat Indonesia memaknai hubungan antara kehidupan dan kematian secara utuh dan berkelanjutan.

Sebagaimana tulisan yang ditulis oleh Dr. Destika Cahyana, SP., M.Sc, Peneliti di Organisasi Riset Pertanian dan Pangan, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), yang dikutip inilah.com, Rabu (25/3/2026), tradisi ini bahkan membentuk lanskap sosial-ekonomi tersendiri.

Tempat Pemakaman Umum (TPU) menjadi ramai. Penjaja bunga berjejer menyediakan bunga potong, bunga tabur, dan air mawar. Aktivitas ini menciptakan ekosistem ekonomi kecil yang hidup secara musiman, sekaligus memperlihatkan keterhubungan antara tradisi, pasar, dan keberlanjutan usaha mikro berbasis pertanian.

Lebih dari itu, suasana TPU berubah menjadi ruang sosial yang penuh warna dan kehidupan. Suasana TPU menjadi penuh warna bunga dan warna-warni pakaian baru.

Tradisi tersebut khas Indonesia yang mungkin tak ditemukan di negara lain, bahkan mungkin di negeri tempat agama Islam berasal di Timur Tengah.

Di banyak tempat lain, ziarah cenderung berlangsung sunyi dan minimalis, sementara di Indonesia justru menjadi ruang sosial yang hangat, penuh interaksi, dan sarat makna simbolik.

Bunga Simbol Rasa dan Kehidupan

Bunga, produk florikultura para petani Indonesia, menjadi simbol kasih, rindu, dan hormat dari manusia yang hidup pada keluarga yang telah tiada. Dalam konteks ini, bunga tidak hanya memiliki nilai estetika, tetapi juga nilai emosional dan spiritual yang kuat.

Bunga menjadi medium komunikasi yang melampaui batas kata-kata, menghadirkan kehadiran rasa dalam bentuk yang nyata dan dapat disentuh. Bahkan, bunga juga menjadi penanda sosial bahwa makam tersebut masih memiliki keluarga yang merawat.

Bunga ibarat ‘pagar penjaga’ yang berkata tanpa kata bahwa jenazah di dalamnya tak boleh ditumpuk oleh jasad lain di luar lingkaran keluarga tanpa seizin keturunannya.

Dalam perspektif sosial, ini mencerminkan bagaimana ruang kematian tetap diikat oleh struktur kekerabatan yang hidup dan dijaga secara simbolik oleh generasi penerus.

Tak hanya itu, bunga berjasa karena telah mempercantik wajah pemakaman dari kesan kumuh dan angker. Pendek kata, berkat bunga, pemakaman umum bagaikan pelataran surga dengan taman bunga nan indah dan harum.

Transformasi visual ini juga berperan dalam mengubah persepsi masyarakat terhadap kematian, dari sesuatu yang menakutkan menjadi ruang refleksi yang lebih damai dan manusiawi.

Beragam bunga produk petani Indonesia seperti pacar air, mawar, melati, kenanga, kantil, krisan, anggrek, serta daun pandan menjadi pelipur rasa rindu pada keluarga yang telah pergi.

Keanekaragaman ini juga menunjukkan kekayaan biodiversitas Indonesia sekaligus potensi besar sektor florikultura yang sering kali belum mendapat perhatian setara dengan komoditas pertanian lainnya.

Di antara bunga tersebut, pacar air yang memiliki jenis warna-warni menjadi bunga tabur paling dominan karena paling mudah diproduksi massal di dataran rendah dengan biaya terjangkau.

Ketersediaannya yang melimpah menjadikan bunga ini inklusif bagi semua lapisan masyarakat, sehingga tradisi ziarah tetap dapat dilakukan tanpa hambatan ekonomi yang berarti.

Ketika kelopak bunga dilepas satu per satu, bentuknya mirip kelopak mawar. Bunga pacar air yang umumnya tanpa aroma dikompensasi dengan daun pandan atau bunga kenanga agar taburan bunga tetap wangi.

Praktik ini menunjukkan kreativitas lokal dalam mengolah keterbatasan menjadi keindahan yang utuh, sekaligus memperkaya dimensi sensorik dalam ritual ziarah.

Sementara itu, bunga lain seperti mawar, krisan, sedap malam, dan anggrek yang proses produksinya lebih rumit dengan biaya lebih tinggi umumnya menjadi bunga potong dan bunga ikat yang mempercantik nisan.

Kehadiran bunga-bunga ini juga mencerminkan diferensiasi preferensi dan kemampuan ekonomi, namun tetap berada dalam satu tujuan yang sama, yakni menghormati dan mengenang.

Ziarah Ruang Transmisi Nilai

Tentu berdoa untuk yang telah tiada adalah esensi dari setiap ziarah kubur. Namun, secara sosiologis, ziarah kubur juga memiliki beragam makna yang unik bagi setiap keluarga.

Ziarah semacam ini menjadi ruang pertemuan lintas generasi yang jarang terjadi dalam keseharian yang semakin sibuk dan individualistik.

Ziarah tak sekadar menjadi pengingat kematian yang merupakan nasihat terbaik bagi manusia yang hidup, tetapi juga merupakan transmisi nilai-nilai dari leluhur kepada anak keturunannya.

Dalam konteks ini, makam bukan hanya tempat peristirahatan terakhir, tetapi juga ruang pendidikan nilai yang hidup.

Saat ziarah ke makam kakek atau nenek, biasanya seorang ayah atau ibu bercerita tentang kebaikan, kesuksesan, keberanian, perjuangan, jasa, bahkan harapan, mimpi, atau cita-cita orang tuanya kepada anaknya yang merupakan cucu almarhum atau almarhumah.

Narasi tersebut menjadi jembatan yang menghubungkan masa lalu dengan masa depan melalui kesadaran akan asal-usul keluarga.

Di saat itulah terjadi transmisi energi harapan, cita-cita, dan mimpi leluhur pada anak keturunannya. Proses ini berlangsung secara halus, tidak formal, tetapi justru sangat kuat karena dibangun di atas kedekatan emosional dan pengalaman langsung.

Proses ini tidak tergantikan karena sangat unik dan spesifik pada setiap keluarga.

Mari bayangkan ini. Seorang bocah kecil berdiri di samping makam kakeknya. Ia memegang tangan ayahnya sambil mendengarkan kisah bagaimana sang kakek dulu berjuang dari nol, bekerja keras, dan tidak pernah menyerah dalam kondisi sulit.

Sang kakek misalnya berhasil mendirikan pesantren, membangun usaha nan mapan, meniti karier hingga puncak, atau menjadi tokoh masyarakat terkemuka. Cerita-cerita ini bukan hanya rekam jejak masa lalu, tetapi juga sumber legitimasi nilai yang diwariskan secara turun-temurun.

Bocah itu mungkin belum sepenuhnya memahami, tetapi benih-benih nilai telah ditanamkan. Kelak, dalam perjalanan hidupnya, cerita itu bisa menjadi sumber inspirasi bahkan kekuatan di alam bawah sadar untuk meneruskan cita-cita keluarga atau sebaliknya mengubah nasib keluarga menjadi lebih baik.

Lebaran Jembatan Tak Kasat Mata

Bagi bangsa Indonesia, Lebaran memang momentum istimewa untuk membangun koneksi dengan Tuhan, dengan keluarga yang masih hidup, dan dengan keluarga yang telah tiada.

Momentum ini menghadirkan keseimbangan antara dimensi spiritual, sosial, dan historis dalam satu rangkaian waktu yang singkat namun padat makna.

Pada rangkaian waktu singkat terjadi penguatan relasi vertikal dan horizontal yang secara bersamaan terjadi pula penguatan relasi masa kini dan masa lalu yang langka ditemukan pada momen lain.

Ini menjadikan Lebaran sebagai ruang rekonsiliasi yang tidak hanya bersifat personal, tetapi juga kolektif.

Dengan kata lain, saat Lebaran terjalin ikatan batin yang melampaui ruang dan waktu. Manusia yang hidup mendoakan yang telah tiada, sementara yang telah pergi ‘hidup kembali’ dalam ingatan dan nilai yang diwariskan.

Di antara doa, bunga, dan narasi kisah, terbangun jembatan tak kasat mata yang menghubungkan masa lalu, masa kini, dan masa depan. Jembatan ini menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan nilai dalam keluarga dan masyarakat.

Di tengah arus modernisasi yang cepat, tradisi ini menjadi pengingat bahwa manusia yang fana tidak pernah benar-benar berdiri sendiri.

Manusia merupakan bagian dari rantai panjang dari generasi ke generasi yang saling terhubung melalui nilai, cerita, dan ingatan.

Ziarah kubur saat Lebaran bukan sekadar tradisi, tetapi juga refleksi mendalam tentang siapa, dari mana berasal, ke mana akan pergi, dan nilai apa yang ingin dibawa sebuah keluarga ke masa depan.