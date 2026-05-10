Kisah spiritual Nabi Ibrahim kembali menjadi sorotan di tengah realitas modern yang dinilai semakin menjauh dari esensi tauhid.

Pengasuh Pondok Pesantren Mathla’ul Anwar Kota Serang, Banten, KH. Zaenal Abidin Syuja’i, mengingatkan refleksi perjalanan iman Nabi Ibrahim bukan sekadar cerita teologis, tetapi kritik sosial yang relevan hingga hari ini.

Menurut Zaenal, kisah yang diabadikan dalam Alquran Surah Al-An'am ayat 75–80 menunjukkan bagaimana iman dibangun melalui proses intelektual yang jujur dan berani.

Ia menekankan, apa yang dilakukan Nabi Ibrahim adalah metode berpikir yang mengguncang fondasi kesyirikan.

“Di suatu malam yang sunyi Nabi Ibrahim menatap langit. Ia tidak sekadar melihat bintang, tetapi menguji makna di baliknya. Apa yang tampak bercahaya belum tentu layak disembah,” ungkap Zaenal dalam tulisannya diterima inilah.com, Minggu (10/5/2026).

Dia menjelaskan, lebih dari sekadar pengamatan, Nabi Ibrahim sedang melakukan pencarian makna yang mendalam. Ia tidak menerima keyakinan sebagai warisan semata, melainkan hasil dari proses berpikir kritis.

“Lebih dari itu, apa yang memukau belum tentu pantas menjadi pusat pengabdian. Dari situlah iman lahir. Bukan dari warisan, tetapi dari keberanian mempertanyakan,” ujarnya.

Dalam penjelasannya, Nabi Ibrahim “mencoba” menjadikan bintang, bulan, dan matahari sebagai kandidat Tuhan, lalu menolaknya satu per satu saat semuanya tenggelam.

Bagi Zaenal, ini adalah pelajaran penting bahwa Tuhan tidak mungkin tunduk pada hukum alam seperti terbit dan tenggelam.

“Surah Al-An’am ayat 75-80 merekam momen langka dalam sejarah spiritual manusia, ketika iman dibangun melalui proses intelektual yang jujur. Ibrahim “mencoba” bintang, bulan, dan matahari sebagai kandidat Tuhan, lalu menolaknya satu per satu ketika semuanya tenggelam,” katanya.

“Tuhan-Tuhan Baru” di Era Modern

Zaenal kemudian menyoroti ironi kehidupan modern. Menurutnya, manusia saat ini justru menciptakan banyak “tuhan baru” tanpa melalui proses pencarian seperti Nabi Ibrahim.

“Namun di sinilah ironi kita hari ini. Kita hidup di zaman yang justru memproduksi “tuhan-tuhan baru” dalam jumlah tak terbatas, dan anehnya kita menyembahnya tanpa proses sebagaimana yang dilakukan Nabi Ibrahim,” imbuhnya.

Zaenal menyebut kekuasaan, jabatan, popularitas, bahkan simbol keagamaan sebagai bentuk-bentuk baru yang kerap diposisikan secara berlebihan.

“Kekuasaan, jabatan, popularitas, bahkan simbol-simbol keagamaan itu sendiri seringkali kita angkat ke derajat yang nyaris sakral,” katanya.

Dalam konteks politik, Zaenal menilai masyarakat sering terjebak pada siklus kekaguman yang berulang tanpa refleksi.

“Politik, misalnya, telah menjadi salah satu matahari yang paling menyilaukan. Ia menjanjikan terang, tetapi sering meninggalkan gelap,” ujarnya.

“Para elite datang dengan cahaya retorika, dielu-elukan seperti penyelamat, lalu tenggelam dalam skandal atau kompromi,” tambah Zaenal.

Namun, menurutnya, masyarakat tidak belajar dari pengalaman tersebut.

“Namun masyarakat tidak belajar. Setiap kali “matahari” baru muncul, kita kembali silau, seolah lupa bahwa yang sebelumnya juga pernah bersinar dengan cara yang sama,” katanya.

Krisis Makna di Era Media Sosial

Fenomena serupa juga terjadi di ruang digital. Popularitas di media sosial, kata Zaenal, kini menjadi tolak ukur kebenaran yang semu.

“Di ruang sosial, kita menyaksikan hal serupa. Popularitas di media sosial menjelma menjadi “bintang-bintang kecil” yang dipuja tanpa kritik. Ukuran kebenaran bergeser. Bukan lagi pada substansi, tetapi pada seberapa terang sorotan publik,” kata Zaenal.

Ia mengingatkan bahwa viralitas tidak identik dengan kebenaran. "Orang yang viral dianggap benar dan yang sunyi dianggap tidak relevan. Padahal Ibrahim sudah memberi pelajaran sederhana, yaitu bahwa cahaya bukan jaminan kebenaran,” tambahnya.

Agama dan Objektifikasi Simbol

Lebih jauh, Zaenal menilai bahkan agama tidak luput dari proses objektifikasi. Simbol keagamaan kerap dijadikan alat legitimasi, bukan sebagai jalan pencarian spiritual.

“Lebih tragis lagi, bahkan agama pun tidak luput dari proses “objektifikasi”. Simbol-simbol keagamaan dijadikan alat legitimasi, bukan jalan pencarian. Kita lebih sibuk mempertahankan identitas daripada menguji kedalaman iman,” katanya.

Menurutnya, banyak orang menganggap iman cukup diwarisi tanpa perlu diuji. Seolah-olah iman cukup diwarisi, bukan diusahakan. Seolah-olah keyakinan tidak perlu diuji, padahal justru di situlah letak kekuatannya.

Keberanian Menolak yang Fana

Zaenal menegaskan bahwa inti dari kisah Nabi Ibrahim adalah keberanian untuk menolak segala sesuatu yang bersifat sementara.

Apa yang hilang dari kita adalah keberanian Ibrahim untuk berkata, “Aku tidak menyukai yang tenggelam.” Sebuah kalimat sederhana, tetapi radikal.

Ia menilai, masyarakat modern justru terjebak dalam kesadaran yang setengah matang, mengetahui sesuatu tidak abadi, tetapi tetap mengagungkannya.

“Hari-hari ini, kita justru melakukan sebaliknya. Kita sadar bahwa kekuasaan itu sementara, tetapi tetap mengkultuskannya. Kita tahu materi tidak abadi, tetapi menjadikannya ukuran keberhasilan.” Kita paham manusia bisa salah, tetapi memperlakukannya seperti tak tersentuh kritik,” ujarnya.

Kritik Sosial yang Tetap Relevan

Bagi Zaenal, kisah Nabi Ibrahim adalah refleksi mendalam tentang cara manusia beriman dan memaknai kehidupan.

“Di titik ini, kisah Ibrahim bukan sekadar cerita teologis. Ia adalah kritik sosial yang telanjang. Ia mempertanyakan cara kita beriman, cara kita berpikir, dan cara kita memaknai dunia,” katanya.

Zaenal menegaskan tauhid bukan sekadar pengakuan, melainkan pembebasan dari segala bentuk ketergantungan pada yang fana.

Nabi Ibrahim mengingatkan bahwa tauhid bukan sekadar pengakuan verbal, tetapi hasil dari pembebasan diri dari segala bentuk “tuhan palsu”.

Gagal “Membaca” Langit

Di akhir refleksinya, Zaenal menyebut bahwa manusia modern sejatinya bukan kehilangan tanda-tanda Tuhan, melainkan kehilangan kemampuan untuk membacanya.

“Dan mungkin, masalah terbesar kita bukan karena tidak melihat tanda-tanda Tuhan di alam, tetapi karena kita berhenti membaca. Langit masih sama seperti yang dilihat Nabi Ibrahim.”

“Bintang pun masih bersinar, bulan masih berpendar, dan matahari masih terbit dan tenggelam,” kata Zaenal.

Namun, semua itu kini hanya menjadi latar tanpa makna. “Tetapi kita tidak lagi menjadikannya pelajaran dan hanya latar belakang bagi rutinitas yang kosong makna,” tambahnya.

Ia pun menutup dengan pertanyaan reflektif yang menggugah kesadaran publik.