Krisis global yang kian ganas, mulai dari konflik bersenjata, kelangkaan energi, hingga tekanan ekonomi, mendorong peran keluarga menjadi semakin krusial.

Di tengah situasi yang tidak menentu itu, sosok ibu dinilai menjadi penentu arah masa depan, baik dalam lingkup keluarga maupun peradaban yang lebih luas.

Ketua Umum Dewan Pembina Pimpinan Pusat (PP) Muslimat Nahdlatul Ulama (NU), Khofifah Indar Parawansa, menegaskan pentingnya memperkuat kemandirian dan ketahanan keluarga sebagai respons atas krisis global yang terus berkembang.

"Bila ibu-ibu di dunia baik, maka dunia akan baik-baik saja. Dalam ajaran Islam, ibu itu adalah sekolahan yang paling penting dan paling fundamental,” kata Khofifah dalam peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Muslimat NU di Surabaya, Minggu (29/3/2026).

Kemandirian Jadi Kunci

Khofifah menekankan, perempuan memiliki peran strategis sebagai pilar utama dalam menjaga ketahanan sosial dan ekonomi keluarga.

Tema HUT ke-80, “Merawat Tradisi, Menguatkan Kemandirian, dan Meneduhkan Peradaban”, disebutnya sebagai pijakan penting untuk membangun masyarakat yang tangguh di tengah dinamika global yang bergejolak.

Sebagai Gubernur Jawa Timur, Khofifah menilai kemandirian merupakan kunci dalam membangun kekuatan umat dan bangsa, terutama saat dunia diliputi ketidakpastian.

Ia menyebut, ibu-ibu memiliki peran vital dalam memperkuat ekonomi keluarga, menanamkan pola hidup sederhana, serta menumbuhkan nilai gotong royong.

Dalam konteks global yang diwarnai konflik dan melemahnya nilai kemanusiaan, keluarga dinilai menjadi benteng utama dalam menjaga stabilitas sosial.

Khofifah juga mengingatkan pentingnya membangun generasi kuat dengan merujuk pada nilai-nilai dalam Alquran, khususnya Surat An-Nisa ayat 9.

Komitmen dan Kontribusi

Ia menegaskan, Muslimat NU akan terus berperan aktif melalui kontribusi pemikiran dari berbagai kalangan, mulai dari akademisi, dai, hingga profesional, guna meningkatkan harkat dan martabat bangsa.

“Dalam kondisi apapun, Muslimat NU akan hadir untuk melayani, melalui berbagai program peningkatan peran bagi umat dan bangsa. Saya mengajak kita semua untuk membangun diri,” ujarnya.

Menurutnya, tantangan global ke depan akan semakin kompleks, sehingga diperlukan konsistensi dalam memperkuat nilai kemanusiaan, kebangsaan, dan perdamaian dunia.

Harapan Perdamaian Dunia

Di tengah meningkatnya ketegangan global, Khofifah menyerukan komitmen para pemimpin dunia untuk menghentikan konflik dan mengedepankan perdamaian.

“Kita tidak suka perang dunia terjadi, kita tetap ingin damai. Kita berharap pemimpin dunia, dan juga PBB dan kepala negara akan berkomitmen untuk membangun perdamaian,” katanya.

Ia menegaskan dampak konflik global paling dirasakan oleh keluarga, khususnya perempuan, sehingga diperlukan ketangguhan dan kesiapan dalam menghadapi berbagai situasi.

"Namun kalau pemimpin dunia masih bersitegang, Muslimat siap untuk menguatkan diri dan melindungi anggota keluarga untuk tetap tangguh dalam kesederhanaannya," kata dia.