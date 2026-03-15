Kasus penyiraman air keras terhadap aktivis hak asasi manusia (HAM) kembali mengguncang ruang publik Indonesia.

Insiden tersebut tidak hanya memantik kecaman dari berbagai kalangan, tetapi juga memunculkan seruan moral dari para tokoh dakwah agar kezaliman tidak dibiarkan berlalu tanpa peringatan.

Salah satu suara yang turut menyoroti peristiwa tersebut datang dari dai dan pendakwah, Ustaz Dennis Lim Setiawan atau yang sering akrab disapa Koh Dennis Lim.

Melalui pesan yang disampaikan kepada publik melalui unggahan video pendek di akun medsosnya @kohdennislim dikutip inilah.com, Minggu (15/3/2026), ia mengingatkan setiap tindakan kezaliman pada akhirnya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah.

Ia membuka pesannya dengan seruan yang tegas sekaligus reflektif.

Dalam pesannya, ia mempertanyakan motif di balik tindakan kekerasan tersebut, khususnya jika dilakukan demi imbalan materi.

“Koh izin tanya ya? Dapet duit berapa dari nyiram air keras ke muka orang? Cukup buat bahagiakan anak istri? Buat sekolah anak? Atau jangan-jangan cuman cukup buat bayar utang? Atau cukup buat beli tiket selamat dari pengadilan Allah?” ujarnya.

Pertanyaan tersebut, menurutnya, menjadi refleksi penting bagi siapa pun yang tergoda melakukan kejahatan demi keuntungan sesaat.

Sebab, dalam pandangan agama, tidak ada nilai materi yang mampu menebus dosa kezaliman terhadap sesama manusia.

Kebenaran Tak Akan Pernah Dibungkam

Dalam pesannya, Koh Dennis juga menyinggung pihak-pihak yang berada di balik tindakan kekerasan terhadap orang yang menyuarakan keadilan.

“Terus buat yang nyuruh. Yang enggak suka kezaliman itu ditentang, enggak suka sama orang yang teriakkan kebenaran, membela keadilan.”

Menurutnya, sejarah menunjukkan suara kebenaran tidak akan pernah benar-benar bisa dibungkam. Akan selalu ada orang yang berani berdiri menegakkan amar ma’ruf nahi munkar.

“Maka punten ya. Sampai kapanpun akan selalu ada orang yang meneriakkan kebenaran. Amar ma'ruf nahi munkar. Menegakkan keadilan, dari para da'i, pejuang, siapapun itu. Akan selalu ada," imbuhnya.

Dalam tradisi Islam, amar ma’ruf nahi munkar merupakan prinsip moral yang menuntut umat untuk mengajak kepada kebaikan sekaligus mencegah kemungkaran.

Prinsip inilah yang membuat perjuangan menegakkan keadilan terus hidup dari generasi ke generasi.

Mengutip Semangat Khalid bin Walid

Untuk menggambarkan keteguhan para pejuang kebenaran, Koh Dennis Lim mengutip semangat dari salah satu panglima besar dalam sejarah Islam, Khalid bin Walid Radliallahu Anhu.

“Setiap kali akan berjihad di medan perang untuk membela agamanya. Beliau selalu menyebutkan, Kami datang membawa pasukan yang amat sangat mencintai mati. Sebagaimana kalian amat sangat mencintai kehidupan," ucapnya.

Pesan tersebut menggambarkan keberanian orang-orang yang memperjuangkan kebenaran tanpa takut ancaman, bahkan ketika menghadapi risiko besar dalam hidupnya.

Kemenangan Sementara

Dalam pesannya, Koh Dennis juga menyampaikanz sekali pun para pelaku kezaliman merasa berhasil menyingkirkan orang-orang yang menentang mereka, kemenangan itu tidak akan pernah bersifat abadi.

“Anggaplah kalian berhasil menyingkirkan semua orang yang ingin pengen kezaliman. Pengen menentang kezaliman. Yang pengen neriakin keadilan dan kebenaran.”

“Anggap disingkirin semua. Terus kalian berjaya, menang, berhasil nyingkirin mereka?" Katanya.

Namun, Koh Dennis mengingatkan kehidupan manusia sangatlah singkat, sehingga kekuasaan atau kemenangan yang diperoleh dengan cara zalim tidak akan bertahan lama.

“Mau berapa lama? Bisa hidup seribu tahun lagi. Nanti malam juga belum tentu hidup kok kalau mau jujur,” tegasnya.

Pada akhirnya, menurutnya, semua manusia akan menghadapi pengadilan yang sesungguhnya.

“Terus ketika akhirnya nanti pengadilan Allah datang. Kita sama-sama semua dijemput, dikumpuli nanti di hadapan Allah. Mau lari ke mana?” pungkasnya.

Peringatan Moral

Pesan tersebut ditutup dengan peringatan moral bahwa kezaliman mungkin memberikan keuntungan sementara, tetapi tidak akan pernah mampu menghindarkan pelakunya dari pertanggungjawaban di akhirat.

“Selamat menikmati kezaliman yang sementara itu. Sampai nanti waktunya tiba. Sampai jumpa nanti di pengadilan Allah," tutup Koh Dennis.

Dalam perspektif ajaran Islam, keadilan bukan hanya kewajiban sosial, tetapi juga amanah spiritual. Setiap tindakan, baik atau buruk, pada akhirnya akan dimintai pertanggungjawaban.