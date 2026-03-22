Dalam Alquran, terdapat banyak kisah para nabi yang mengandung pelajaran bagi umat manusia.

Salah satu kisah yang terkenal adalah kisah Nabi Sulaiman dan semut, yang menunjukkan kebesaran Allah serta mukjizat yang diberikan kepada Nabi Sulaiman AS.

Kisah ini diabadikan dalam surat An-Naml ayat 18-19 dan sering dijadikan contoh tentang kepemimpinan, kepedulian, serta rasa syukur kepada Allah. Bagaimana ceritanya?

Mukjizat Nabi Sulaiman dapat Memahami Bahasa Binatang

Nabi Sulaiman AS dikenal sebagai salah satu nabi yang diberikan banyak keistimewaan oleh Allah SWT.

Salah satu mukjizatnya adalah kemampuan memahami bahasa hewan, termasuk burung dan semut.

Hal ini pun disebutkan dalam Alquran surat An-Naml ayat 16:

وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ ۖ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ ۖ إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ

Wa warisa Sulaimaanu Daawooda wa qaala yaaa aiyuhan naasu 'ullimnaa mantiqat tairi wa ooteenaa min kulli shai'in inna haazaa lahuwal fadlul mubeen

Artinya: “Dan Sulaiman telah mewarisi Dawud, dan dia (Sulaiman) berkata,

‘Wahai manusia! Kami telah diajari bahasa burung dan kami diberi segala sesuatu. Sungguh, (semua) ini benar-benar karunia yang nyata.’”

Kisah Nabi Sulaiman Bertemu Semut di Lembah Semut

Suatu hari, Nabi Sulaiman berjalan bersama pasukan besarnya yang terdiri dari manusia, jin, dan burung.

Ketika mereka sampai di sebuah tempat yang disebut Lembah Semut, terjadilah peristiwa yang luar biasa.

Dalam surat An-Naml ayat 18, diceritakan bahwa ada seekor semut yang memperingatkan teman-temannya untuk segera masuk ke sarang supaya tidak terinjak oleh pasukan Nabi Sulaiman.

حَتَّىٰ إِذَا أَتَوْا عَلَىٰ وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ

hattaaa izaaa ataw 'alaa waadin namli qaalat namlatuny yaaa aiyuhan namlud khuloo masaakinakum laa yahtimannakum Sulaimaanu wa junooduhoo wa hum laa yash'uroon

Artinya: “Hingga ketika mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut,

‘Wahai semut-semut! Masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadari.’”

Reaksi Nabi Sulaiman Mendengar Perkataan Semut

Berkat mukjizat yang diberikan Allah, Nabi Sulaiman dapat memahami perkataan semut tersebut.

Mendengar peringatan itu, beliau tidak marah atau merasa tersinggung.

Sebaliknya, Nabi Sulaiman justru tersenyum dan merasa kagum atas kebijaksanaan makhluk kecil tersebut.

Peristiwa ini dijelaskan dalam surat An-Naml ayat 19:

فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ

Fatabassama daahikam min qawlihaa wa qaala Rabbi awzi'nee an ashkura ni'mata kal lateee an'amta 'alaiya wa 'alaa waalidaiya wa an a'mala saalihan tardaahu wa adkhilnee birahmatika fee 'ibaadikas saaliheen

Artinya: “Maka dia (Sulaiman) tersenyum lalu tertawa karena (mendengar) perkataan semut itu.

Dan dia berdoa, ‘Ya Tuhanku, anugerahkanlah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku dan agar aku mengerjakan kebajikan yang Engkau ridai;

dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang saleh.’”

Hikmah dari Kisah Nabi Sulaiman dan Semut

Kisah Nabi Sulaiman dan semut ini menyimpan banyak pelajaran bagi manusia.

Salah satunya adalah pentingnya kepedulian terhadap sesama, seperti yang ditunjukkan oleh semut yang memperingatkan koloninya agar selamat dari bahaya.

Selain itu, kisah ini juga mengajarkan tentang kerendahan hati dan rasa syukur.

Meski memiliki kekuasaan besar dan berbagai mukjizat, Nabi Sulaiman tetap bersyukur kepada Allah dan memohon agar selalu diberi kemampuan untuk melakukan kebaikan.

Dari cerita ini, umat Islam dapat belajar bahwa makhluk kecil sekali pun, seperti semut, memiliki peran penting dalam kehidupan ini.