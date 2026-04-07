Di tengah citra Jepang sebagai negara modern dan maju, tersimpan kisah panjang tentang jejak Islam yang tumbuh perlahan namun kokoh.

Salah satu saksi bisu perjalanan itu adalah Masjid Kobe, sebuah bangunan bersejarah yang tak hanya menjadi pusat ibadah, tetapi juga simbol keteguhan iman dan peradaban.

Kota Kobe sendiri dikenal sebagai salah satu pelabuhan tersibuk di Jepang. Terletak di selatan Pulau Honshu, kota ini menjadi gerbang masuk berbagai budaya dunia, termasuk Islam.

Meski jauh dari pusat dunia Muslim, Kobe justru menyimpan warisan penting yang mencerminkan interaksi global tersebut.

Masjid Kobe mulai dibangun sejak 1928 dan akhirnya dibuka untuk umum pada 1935. Berlokasi di kawasan bersejarah Kitano-chō, masjid ini hingga kini tetap digunakan sebagai tempat ibadah umat Islam di Jepang.

Dari Diplomasi hingga Tragedi

Sejarah Islam di Jepang tidak bisa dilepaskan dari hubungan awal antara Jepang dan Kesultanan Usmani pada akhir abad ke-19.

Hubungan tersebut ditandai dengan pengiriman kapal perang Ertugrul ke Jepang pada 1889.

Misi diplomatik tersebut berakhir tragis. Saat perjalanan pulang, kapal mengalami kerusakan parah dan tenggelam akibat badai di perairan Prefektur Wakayama. Ratusan pelaut tewas, sementara sebagian lainnya berhasil diselamatkan oleh masyarakat Jepang.

Tragedi ini justru menjadi titik awal kedekatan emosional antara Jepang dan dunia Islam. Dari sinilah benih interaksi budaya dan agama mulai tumbuh.

Gelombang Migrasi dan Lahirnya Komunitas Muslim

Islam kemudian hadir dalam bentuk lain melalui migrasi. Setelah Revolusi Rusia, banyak Muslim Tatar melarikan diri dari konflik dan tekanan politik. Jepang menjadi salah satu tujuan utama mereka.

Pada era 1930-an, komunitas Muslim Tatar bahkan menjadi kelompok Muslim terbesar di Jepang.

Kebijakan kebebasan beragama pada era Meiji membuka ruang bagi para imigran dari dunia Arab, Persia, Afghanistan, dan Tatar untuk menetap dan berdakwah.

Seiring berkembangnya komunitas, kebutuhan akan masjid pun meningkat.

Beberapa masjid dibangun di berbagai kota, termasuk Osaka, Nagoya, dan Tokyo. Namun, Masjid Kobe menjadi yang paling awal dan bersejarah.

Perjuangan Panjang Mendirikan Masjid

Pembangunan Masjid Kobe bukan proses singkat. Komunitas Muslim, yang mayoritas pedagang dari India, Turki, dan Tatar, harus mengumpulkan dana selama enam tahun. Total biaya pembangunan mencapai puluhan ribu yen, berasal dari berbagai donatur.

Arsitek asal Ceko, Jan Josef Švagr, merancang masjid ini dengan perpaduan gaya India pada eksterior dan nuansa Turki di interior. Bangunan tiga lantai itu dilengkapi kubah dan menara yang menjadi ciri khasnya.

Masjid ini resmi dibuka pada 1935 dan mendapat sambutan hangat, tidak hanya dari komunitas Muslim, tetapi juga pemerintah setempat.

Bahkan media Jepang kala itu memuji keindahan dan “eksotisme” arsitekturnya yang memperkaya lanskap kota.

“Masjid Keajaiban” yang Bertahan dari Bencana

Masjid Kobe tidak hanya penting secara historis, tetapi juga dikenal sebagai “The Miracle Mosque.” Julukan ini bukan tanpa alasan.

Saat Perang Dunia II, Kota Kobe dibombardir hebat oleh pasukan Amerika Serikat. Banyak bangunan hancur, namun masjid ini tetap berdiri, hanya mengalami kerusakan ringan seperti kaca pecah dan retakan dinding. Bahkan, masjid ini sempat digunakan sebagai tempat pengungsian warga.

Ujian berikutnya datang pada 1995 saat gempa besar melanda Kobe dengan kekuatan hampir 7 skala Richter. Lebih dari 6.000 orang meninggal dunia, dan kota mengalami kerusakan parah. Namun sekali lagi, Masjid Kobe tetap bertahan.

Menurut para ahli, ketahanan ini dipengaruhi oleh struktur bangunan yang kuat, lokasi tanah yang stabil, serta perawatan yang konsisten.

Simbol Toleransi dan Warisan Peradaban

Kini, Jepang memiliki sekitar lebih dari 80 masjid. Meski bukan yang terbesar, gelar itu dipegang oleh Masjid Tokyo Camii, Masjid Kobe tetap menjadi yang tertua dan paling bersejarah.

Masjid tersebut bukan sekadar tempat ibadah, tetapi juga simbol multikulturalisme Jepang. Ia merepresentasikan harmoni antara tradisi lokal dan pengaruh global, antara keteguhan iman dan dinamika zaman.

Seperti disebut dalam kajian sejarah global, Masjid Kobe adalah “warisan budaya urban penting” bagi kota Kobe.