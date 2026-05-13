Kisah Haru Ibu Nabi Musa AS Saat Menghanyutkan Nabi Musa di Sungai Nil

Di balik kebesaran nama Nabi Musa AS, terdapat peran sosok perempuan hebat yang jarang menjadi sorotan utama, yakni ibunya.

Kisah ibunda Nabi Musa sering kali dijadikan teladan karena ketabahan dan kekuatan tawakalnya dalam menjalankan takdir Allah SWT, termasuk keputusannya yang sangat berat saat harus merelakan bayinya dihanyutkan ke sungai.

Di dalam kisah itu, tersimpan hikmah yang sangat relevan untuk kehidupan kita hari ini, terutama bagi siapa pun yang sedang menghadapi ujian berat dan merasa hampir kehilangan harapan.

Lantas, seperti apa perjalanan lengkap sosok ibu Nabi Musa AS yang luar biasa ini?

Mengenal Sosok Ibu Nabi Musa AS

Nama asli ibunda Nabi Musa kerap menjadi perdebatan di kalangan para ulama karena tidak disebutkan secara gamblang di dalam Alquran maupun hadis.

Ada beberapa pendapat yang menyebut namanya adalah Mihyanah, Yuhanidz, hingga Yarikha.

Namun, nama yang paling umum dikenal dalam berbagai kisah adalah Yukabad atau Yukhabidz.

Yukabad adalah perempuan mulia di Mesir yang menikah dengan Imran bin Qahat.

Selain ibunya, Nabi Musa juga memiliki seorang kakak perempuan yang bernama Maryam binti Imran, atau ada pula yang menyebutnya Kultsumah.

Dalam bahasa Ibrani, nama Maryam ternyata memiliki makna 'air'.

Melahirkan di Tengah Kekejaman Firaun

Kelahiran Nabi Musa terjadi pada masa yang sangat kelam di bawah kekuasaan Raja Firaun yang kejam dan mengklaim dirinya sebagai Tuhan.

Pada suatu ketika, Firaun merasa sangat terancam setelah mendengar ramalan yang menyebutkan bahwa kekuasaannya akan dihancurkan oleh seorang bayi laki-laki yang lahir dari kalangan Bani Israil.

Dikuasai rasa takut, Firaun langsung menitahkan pasukannya untuk menggeledah setiap rumah dan mengubur hidup-hidup semua bayi laki-laki Bani Israil yang baru lahir.

Di tengah masa krisis dan mencekam itulah Yukabad melahirkan Musa.

Beruntungnya, berkat pertolongan Allah, Yukabad berhasil meluluhkan hati sang bidan yang menolong persalinannya agar tutup mulut dan tidak melapor kepada tentara Firaun.

Ilustrasi Momen Kelahiran di Tengah Kejamnya Kekuaan Firaun

Ilham dari Allah SWT untuk Menghanyutkan Bayi

Meski sempat menyembunyikan Nabi Musa AS selama beberapa waktu, Yukabad tetap merasa takut karena bayinya pasti akan semakin besar dan lebih mudah diketahui oleh pasukan Firaun.

Di tengah rasa cemas itu, Allah SWT memberikan petunjuk kepadanya untuk memasukkan Musa kecil ke dalam sebuah peti tertutup, lalu menghanyutkannya ke Sungai Nil.

Perintah sekaligus janji perlindungan dari Allah SWT ini kemudian diabadikan dalam Alquran, tepatnya pada Surah Thaha ayat 39:

أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ ۚ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي

Aniqzifeehi fit Taabooti faqzifeehi fil yammi fal yul qihil yammu bis saahili yaakhuzhu 'aduwwul lee wa 'aduwwul lah; wa alqaitu 'alaika mahabbatam minnee wa litusna'a 'alaa 'ainee

Artinya: “(yaitu), letakkanlah dia (Musa) di dalam peti, kemudian hanyutkanlah dia ke sungai (Nil), maka biarlah (arus) sungai itu membawanya ke tepi, dia akan diambil oleh (Fir‘aun) musuh-Ku dan musuhnya.

Aku telah melimpahkan kepadamu kasih sayang yang datang dari-Ku; dan agar engkau diasuh di bawah pengawasan-Ku.”

Meskipun air matanya terus bercucuran, Yukabad membuat keranjang peti itu dan melepaskan putranya dengan pasrah.

Ditemukan oleh Keluarga Firaun

Tidak tinggal diam, Yukabad meminta putrinya, Maryam, untuk membuntuti dan memantau ke mana arus sungai membawa peti berisi bayi laki-lakinya itu.

Diketahui, peti bayi itu akhirnya ditemukan oleh Asiyah binti Muzahim, istri dari raja Firaun sendiri.

Mendengar kabar penemuan itu, Firaun sempat curiga dan berniat membunuh bayi tersebut karena khawatir itu adalah bayi dari ramalan yang ditakutkannya.

Namun, Asiyah yang sudah terlanjur jatuh simpati berhasil membujuk sang raja agar tidak membunuh bayi kecil itu.

Ia memohon agar nyawa bayi itu diampuni dan menyarankan untuk menjadikannya anak angkat karena berpotensi membawa kebaikan bagi mereka kelak.

Janji Allah: Bayi Musa Kembali ke Pelukan Ibunya

Meski selamat dari amukan Firaun, bayi Musa tidak berhenti menangis dan secara ajaib menolak air susu dari semua perempuan yang ditugaskan untuk menyusuinya di Mesir.

Melihat momen tersebut, Maryam yang terus memantau adiknya perlahan mendekati Asiyah.

Kemudian, ia dengan cerdik menawarkan seorang perempuan yang dipercaya mampu menyusui bayi tersebut, padahal perempuan itu sebenarnya adalah ibu kandungnya sendiri.

Hal ini pun berhasil, Musa akhirnya dikembalikan kepada ibunya.

Peristiwa tersebut juga diceritakan dalam surat Al-Qasas ayat 13:

فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

Faradadnaahu ilaa ummihee kai taqarra 'ainuhaa wa laa tahzana wa lita'lama anna wa'dal laahi haqqunw wa laakinna aksarahum laa ya'lamoon

Artinya: “Maka Kami kembalikan dia (Musa) kepada ibunya, agar senang hatinya dan tidak bersedih hati,

dan agar dia mengetahui bahwa janji Allah adalah benar, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahuinya.”

Apa Hikmah dari Kisah Ibu Nabi Musa AS?

Kisah Yukabad mengajarkan kita bahwa berserah diri kepada Sang Pencipta tidak akan pernah berujung pada kekecewaan.

Ketegaran ibu Nabi Musa sangat erat kaitannya dengan nilai pendidikan adversity quotient, atau kecerdasan dalam menghadapi kesulitan hidup.