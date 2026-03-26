Ramadan bukan sekadar bulan ibadah ritual, melainkan momentum transformasi spiritual yang membentuk karakter seorang Muslim.

Memasuki bulan Syawal, umat Islam diajak merefleksikan kembali nilai-nilai luhur yang telah ditempa selama sebulan penuh, mulai dari kedisiplinan, kejujuran, hingga keikhlasan.

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Fatwa, Prof. KH. Asrorun Ni'am Sholeh, menegaskan, Ramadan adalah fase pendidikan intensif bagi umat Islam dalam membangun kualitas diri yang lebih baik.

“Selama sebulan penuh kita berada di Madrasah Ramadan, sebuah ‘kawah candradimuka’ untuk penempaan diri sebagai pembuktian ketaatan dan ketertundukan kita kepada Ilahi Rabbi. Hubungan hamba dengan Rabb-nya yang dimanifestasikan dalam komitmen menjalankan kewajiban,” kata Kiai Ni’am Sholeh, saat menyampaikan hikmah Syawal dikutip dari MUI Digital, di Jakarta, Kamis (26/3/2026).

Dalam pandangan Kiai Ni’am, Ramadan bukan hanya mengajarkan ibadah formal, tetapi juga membentuk etika kehidupan sehari-hari.

Ia menyebutkan, nilai kedisiplinan waktu, kejujuran, keikhlasan, serta kemampuan menjauhi hal-hal syubhat menjadi pelajaran penting yang harus terus dijaga selepas Ramadan.

Lebih dari itu, Ramadan juga menjadi sarana membangun empati sosial dan solidaritas kemanusiaan. Praktik berbagi kepada sesama selama bulan suci menjadi fondasi bagi terciptanya kebahagiaan kolektif di tengah masyarakat.

Memasuki momentum Idul Fitri, umat Islam sejatinya berada pada fase “kelulusan” dari madrasah Ramadan. Kiai Ni’am menyebutnya sebagai fase inaugurasi, penanda berakhirnya pelatihan spiritual yang intensif.

من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه

Artinya: “Barang siapa yang berpuasa Ramadhan dengan penuh iman dan mengharap Ridha Allah, dosanya yang telah lampau diampuni.”(HR. Bukhari dan Muslim)

Pengampunan dosa tersebut menjadi titik balik bagi manusia untuk kembali kepada fitrahnya, kesucian asal sebagaimana saat dilahirkan. Inilah makna terdalam dari Idul Fitri yang sering dimaknai sebagai “kembali suci”.

Jika telah diampuni, kata Kiai Ni’am, diri kita kembali kembali ke fitrah dan jati diri, jati diri kemanusiaan kita saat dilahirkan, sebagaimana dijelaskan dalam hadis lainnya, yang berbunyi:

فمن صامه وقامه إيماناً واحتسابا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه

Artinya: “Barang siapa saja yang berpuasa dan qiyam Ramadhan dengan penuh keimanan dan mengharap ridha Allah maka dia akan keluar seperti orang yang baru dilahirkan ibunya”.

“Ini berarti orang tersebut kembali kepada fitrahnya. Inilah mengapa hari raya sesudah puasa disebut sebagai Idul Fitri, yang artinya kembali kepada fitrahnya atau kembali kepada kesuciannya, sebagaimana suci bayi,” kata dia.

Dengan demikian, Syawal bukanlah akhir dari perjalanan spiritual, melainkan awal pembuktian sejauh mana nilai-nilai Ramadan benar-benar membekas dalam kehidupan sehari-hari.