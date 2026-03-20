السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اَللهُ أَكْبَرُ- اَللهُ أَكْبَرُ- اَللهُ أَكْبَرُ- اَللهُ أَكْبَرُ- اَللهُ أَكْبَرُ- اَللهُ أَكْبَرُ- اَللهُ أَكْبَرُ- اَللهُ أَكْبَرُ- اَللهُ أَكْبَرُ- اَللهُ أَكْبَرُ كَبِيْرًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيْرًا وَسُبْحَانَ اللهِ بُكْرَةً وَأَصِيْلًا، لَاإِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ صَدَقَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهْ وَأَعَزَّ جُنْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ، لَاإِلَهَ إِلَّا اللهُ وَلَانَعْبُدُ اِلاَّ اِيَّاهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُوْنَ

اَلَّلهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَصْحَابِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى َانْصَارِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى اَزْوَاجِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ذُرِّيِّةِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَسَلِّمْ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا

اَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِى بَسَطَ لِعِبَادِهِ مَوَاعِدَ إِحْسَانِهِ وَإِنْعَامِهِ، وَأَعَادَ عَلَيْنَا فِى هَذِهِ الْأَيَّامِ عَوَائِدَ بِرِّهِ، أَحْمَدُهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَلَى جَزِيْلِ إِفْضَالِهِ وَإِمْدَادِهِ، وَأَشْكُرُهُ عَلَى كَمَالِ جُوْدِهِ وَحُسْنِ وِدَادِهِ بِعِبَادِهِ وَإِكْرَامِهِ

أَشْهَدُ أَنْ لَاإِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ فِى مُلْكِهِ وَبِلاَدِهِ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ أَشْرَفُ عِبَادِهِ وَزُهَادِهِ، وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَيْرِ عِبَادِهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ الطَّاهِرِيْنَ مِنْ بَعْدِهِ . أَمَّا بَعْدُ

فَيَا أَيُّهَا الْإِخْوَانِ… أُوْصِيْكُمْ وَنَفْسِيْ بِتَقْوَى اللهِ فَقَدْ فَازَ الْمُتَّقُوْنَ

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرّجيم، بسم الله الرحمن الرحيم

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً. يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً

اَللهُ أَكْبَرُ- اَللهُ أَكْبَرُ- اَللهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ

Hadirin wal Hadirot, jamaah Sholat ‘Idul Fitri Rohimakumulloh.

Di pagi yang sakral dan khidmat ini, teriring gema takbir, tahmid, tahlil dan tasbih yang berkumandang sepanjang malam hingga pagi hari, semoga bisa menggugah dan membangkitkan semangat kita dalam menjalankan perintah Allah dan meninggalkan semua larangan-Nya. Apabila kita ingin berbahagia, beruntung dan selamat dunia akhirat, maka marilah kita tingkatkan ketaqwaan dan keimanan kepada Allah SWT.

Hari ini bumi dipenuhi takbir. Langit dipenuhi tahmid. Hati kaum mukminin dipenuhi rasa syukur kepada Allah. Sebulan penuh kita ditempa oleh madrasah Ramadan. Kita menahan lapar dan dahaga. Kita menahan amarah. Kita menundukkan hawa nafsu. Ramadan bukan sekadar bulan ibadah. Ramadan adalah madrasah penyucian jiwa (Tazkiyatun nafsi)

Allah ﷻ berfirman dalam Alquran Surat Al-Baqarah ayat 183:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Tujuan puasa adalah takwa. Takwa adalah cahaya dalam hati. Takwa adalah kompas dalam kehidupan. Dengan takwa manusia menjadi jujur dan adil. Dengan takwa manusia menjadi hamba paling mulia. Taqwa adalah pintu pembuka keberkahan. Taqwa adalah bekal persaudaraan sejati hingga alam baka nanti.

الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ

Artinya: “Teman-teman akrab pada hari itu (Hari Qiyamat) sebagian mereka menjadi musuh bagi sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang bertakwa.” (QS. Az-Zukhruf (43): 67)

Ma‘asyiral muslimin A’azzakumullāh,

Hari ini kita merayakan Idul Fitri. Secara bahasa, Idul Fitri artinya kembali makan pagi. Adapun secara istilah, Idul Fitri bermakna kembali kepada fitrah.

Rasulullah ﷺ bersabda sebagaimana diriwayatkan Imam Bukhari & Imam Muslim melalui jalur Abu Hurairah:

كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، كَمَا تُنْتَجُ الْبَهِيمَةُ بَهِيمَةً جَمْعَاءَ، هَلْ تُحِسُّونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ؟

Artinya: “Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah (suci). Maka kedua orang tuanyalah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi; sebagaimana seekor hewan melahirkan anaknya dalam keadaan sempurna, apakah kalian melihat ada yang terpotong (cacat) padanya?”

ثُمَّ قَالَ: فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا، لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ، ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ

Artinya: “Kemudian beliau membaca ayat: ‘(Tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu; tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus.’”

Bahkan, dalam Alquran Surat Al-A’raf ayat 172, Allah SWT sudah mengambil bai’at atau janji setia tentang persaksian manusia akan ke-Tuhanan-nya. Maka dalam Islam tidak ada istilah anak terlahir sebagai anak haram atau anak jadah. Bisa jadi yang haram dan jadah adalah perbuatan orang tuanya.

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنۢ بَنِىٓ آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ۖ قَالُوا۟ بَلَىٰ ۛ شَهِدْنَا ۛ أَن تَقُولُوا۟ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَٰفِلِينَ

Artinya: “Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi (tulang belakang) anak-anak Adam keturunan mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap diri mereka (seraya berfirman): ‘Bukankah Aku ini Tuhanmu?’ Mereka menjawab: ‘Betul (Engkau Tuhan kami), kami bersaksi.’ (Kami lakukan yang demikian itu) agar pada hari Kiamat kamu tidak mengatakan: ‘Sesungguhnya kami dahulu lengah terhadap hal ini.’”

Karena itu kemenangan Idul Fitri mestinya bukan sekadar pakaian baru. Bukan sekadar hidangan yang melimpah. Kemenangan yang sejati adalah ketika hati kembali bersih. Bersih dari kesombongan. Bersih dari kedengkian. Bersih dari kebencian. Bersih dari kesyirikan. Mari kembali kepada Tauhid bahwa hanya Allah SWT sajalah Tuhan Yang Maha Esa, Maha Sempurna, Maha Kuasa serta Maha Bijaksana.

Namun wahai kaum muslimin, ketika kita bertakbir hari ini, dunia Islam sedang menghadapi ujian besar. Di beberapa negeri Islam, takbir bercampur dengan tangisan getir. Anak-anak di sana tidak bisa merayakan Idul Fitri dengan pakaian baru. Di sana juga tidak tersedia cukup makanan.

Mereka merayakannya di tengah reruntuhan rumah dan asap peperangan. Jangan pernah lupakan saudara kita di Gaza Palestina. Jangan tinggalkan saudara kaum muslimin Sudan dalam kelaparan di pengungsian sendirian. Bahkan, saudara setanah air korban banjir dan longsor di Aceh, Sumatera dan wilayah lainnya, juga belum pulih bahagia sejahtera seutuhnya.

Konflik geopolitik di Timur Tengah kembali memanas. Pakistan dan Afganistan kembali bersitegang. Perang antara Iran melawan Zionis Israel yang didukung Amerika Serikat, dan kekuatan global telah memicu serangan udara, peluncuran rudal, dan eskalasi militer yang mengguncang kawasan dengan ganas. Langit Timur Tengah dipenuhi drone dan misil. Laut dipenuhi kapal perang. Sungguh sanggat mengerikan. Peperangan modern justru lebih menghancurkan kehidupan.

Namun ada tragedi yang lebih menyedihkan daripada perang itu sendiri. Bahkan ia juga terjadi di negeri tercinta ini. Yaitu perpecahan umat Islam. Perbedaan fikih antara hisab dengan rukyat dalam penentuan awal Ramadan dan awal Syawal, nyatanya masih jadi sandungan persaudaraan yang cukup terjal, setidaknya di media sosial.

Juga perbedaan madzhab Aqidah antara Sunni dengan Syiah yang seharusnya menjadi ruang diskusi ilmiah, sering berubah menjadi permusuhan yang tidak produktif bahkan cenderung memecah belah. Divide at impera itulah setrategi musuh bersama kita, pecah belahlah kaum muslimin lalu kuasai mereka. Padahal bom kafir tidak pernah bertanya: “Apakah orang ini Sunni atau Syiah?”. Ketika darah tertumpah, warnanya tetap sama: Merah.

الله أكبر – ألله أكبر – ألله أكبر ولله الحمد

Kaum Muslimin Rahimakumullaah!

Dalam Alquran Allah telah memperingatkan pentingnya persatuan dan bahayanya perpecahan:

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۚ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا ۚ وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

Artinya: “Dan berpegang teguhlah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika dahulu kamu bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan nikmat-Nya kamu menjadi bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu darinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk.” (QS. Ali ‘Imran (3): 103).

Allah SWT juga berfirman:

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

Artinya: “Dan taatilah Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berbantah-bantahan (berselisih), karena itu akan membuat kamu menjadi lemah dan kekuatanmu akan hilang. Dan bersabarlah; sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.”(QS. Al-Anfal (8): 46)

Jika umat Islam terus bertengkar antar mereka sendiri, maka umat akan kehilangan kekuatan. Sejarah telah membuktikan: Umat yang bersatu akan kuat. Umat yang terpecah akan mudah dilemahkan.

Ramadan juga mengajarkan kita menahan amarah.

قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ ﷺ: أَوْصِنِي. قَالَ: لَا تَغْضَبْ. فَرَدَّدَ مِرَارًا، قَالَ: لَا تَغْضَبْ

Artinya: Seseorang berkata kepada Nabi ﷺ: “Berilah aku nasihat.” Beliau bersabda: “Jangan marah.” Orang itu mengulang permintaannya beberapa kali, dan setiap kali beliau tetap bersabda: “Jangan marah.” (HR. Imam Bukhari dari Abu Hurairah)

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرَعَةِ، إِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ

Artinya: Rasulullah ﷺ bersabda: “Orang yang kuat bukanlah yang pandai bergulat (mengalahkan orang lain), tetapi orang yang kuat adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah.” (HR. Imam Bukhari & Imam Muslim dari Abu Hurairah).

Orang Islam yang benar akan bersikap lemah lembut terhadap sesama kaum muslimin dan keras terhadap orang kafir, terutama kafir harbi yang telah jelas terang-terangan memusuhi Islam dan kaum muslimin. Ingatlah, dari 8 miliar manusia populasi penduduk dunia, hanya 2,5 miliar saja yang Allah SWT telah karuniakan hidayah Islam.

Maka sekali lagi, jaga dan rawatlah dengan serius Ukhuwwah Islamiyah dan Ukhuwwah Imaniyah ini karena ia persaudaraan hakiki nan abadi yang melampui sekat persaudaraan karena keturunan (Ukhuwwah Nasabiyah), persaudaraan berbasis organisasi, kelompok, suku atau partai (Ukhuwwah Hizbiyah), nasionalisme (Ukhuwwah Wathaniyah) dan persaudaraan global kemanusiaan (Ukhuwwah Insaniyah).

Allah SWT menjelaskan:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat.” (QS. Al-Ḥujurat (49): 10)

Allah SWT juga menegaskan:

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ۚ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ۖ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا ۖ سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ۚ ذَٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ ۚ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ ۗ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

Artinya: “Muhammad itu adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersama dengannya bersikap keras terhadap orang-orang kafir dan berkasih sayang sesama mereka. Kamu melihat mereka rukuk dan sujud mencari karunia Allah dan keridaan-Nya. Tanda-tanda mereka tampak pada wajah mereka dari bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka yang disebutkan dalam Taurat, dan sifat-sifat mereka dalam Injil adalah seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya, lalu tunas itu menguatkannya sehingga menjadi besar dan tegak di atas batangnya; tanaman itu menyenangkan hati para penanamnya karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan (kekuatan) mereka. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh di antara mereka ampunan dan pahala yang besar.”(QS. Al-Fath ayat 29).

Dengan tegas Allah SWT melarang kaum muslimin berkoalisi dengan kaum kafir harbi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ ۘ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

Artinya:“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin-pemimpin (pelindung-pelindungmu); sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain. Barang siapa di antara kamu menjadikan mereka sebagai pemimpin, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.” (QS. Al-Ma’idah (5): 51).

اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ

بَارَكَ اللهُ لِي وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ. وَنَفَعَنِي وَاِيَّاكُمْ بِمَا فِيْهِ مِنَ الآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ. وَتَقَبَّلَ اللهُ مِنِّي وَمِنْكُمْ تِلَاوَتَهُ اِنَّهُ هُوَاالسَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ. أقُوْلُ قَوْلِي هَذا وَأسْتَغْفِرُوا اللهَ الْعَظِيْمَ لَيْ وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ فَاسْتَغْفِرُوْهُ إنَّهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ

KHUTBAH KEDUA

اللهُ اَكْبَرْ – اَللهُ أَكْبَرُ- اَللهُ أَكْبَرُ- اَللهُ أَكْبَرُ- اَللهُ أَكْبَرُ- اَللهُ أَكْبَرُ- اَللهُ أَكْبَر.اللهُ اَكْبَرْ كبيرا وَاْلحَمْدُ للهِ كَثِيْرًا وَسُبْحَانَ الله بُكْرَةً وَ أَصْيْلاً لاَ اِلَهَ اِلاَّ اللهُ وَالللهُ اَكْبَرْ اللهُ اَكْبَرْ وَللهِ اْلحَمْدُ

اْلحَمْدُ للهِ الَّذِي جَعَلَ اْلأَعْيَادَ بِالْاَفْرَحِ وَالدُّرُوْرِ، وَضَاعَفَ لِلْمُتَّقِيْنَ جَزِيلَ اْلأُجُوْرِ، وَكَمَّلَ الضِّيَافَةَ فِيْ يَوْمِ اْلعِيْدِ لِعُمُوْمِ اْلمُؤْمِنِيْنَ بِسَعْيِهِمُ اْلمَشْكُوْرِ

أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَاللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ العَفُّوُ الغَفُوْرُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ الَّذِيْ نَالَ مِنْ رَبِّهِ مَالَمْ يَنَلْهُ مَالِكٌ مُقَرَّبٌ وَلاَرَسُوْلٌ مُطَهَّرٌ مَبْرُوْرٌ

اللهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍالنَّبِيِّ الأُمِّيِّ وَعَلَى أَلِهِ وَأَصْحَابِهِ الَّذِيْنَ كَانُوْا يَرْجُوْنَ تِجَارَةً لَنْ تَبُوْرَ وَسَلِّمْ تَسْلِيْمًا كِثيْرًا. أَمَّا بَعْدُ

فَياَ اَيُّهَا النَّاسُ اِتَّقُوااللهَ، وَاعْلَمُوْا ياَاِخْوَانِيْ رَحمِكُمُ اللهُ اِنَّ يَوْمَكُمْ هَذَا يَوْمٌ عَظِيْمٌ يَتَجَلىَ الله ُفِيْهِ عَلَى عِبَادِهِ مِنْ كُلِّ مُقِيْمٍ وَمُسَافِرٍ فَيُبَاهِيْ لَكُمْ مَلآئِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلىَ النَّبِى، يآ اَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا. اللهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِناَ محَمَّدٍ كما صلّيت على سيّدنا اِبْرَاهِيْمَ وعلى أل سيّدنا اِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكْ عَلَى ِ سَيِّدِناَ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِناَ مُحَمَّدٍ كَمَا باَرَكْتَ عَلَى سَيِّدِناَ اِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ سَيِّدِناَ اِبْرَاهِيْمَ فِي اْلعَالَمِيْنَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ، اَللَّهُمَّ ارْضَ عَنِ اْلخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ اَبِى بَكْرٍ وَعُمَر وَعُثْمَان وَعَلِي وَعَنْ بَقِيَّةِ الصَّحَابَةِ أجمعين وَالتَّابِعِيْنَ وَتَابِعِيهم لَهُمْ بِاِحْسَانٍ اِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ وَارْضَ عَنَّا مَعَهُمْ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ

Ma‘āsyiral muslimīn rahimakumullāh,

Ramadan telah pergi. Namun semoga ruh Ramadan tidak ikut hilang dari hati. Puasa mengajarkan kejujuran. Zakat mengajarkan kepedulian. Shalat malam mengajarkan kedekatan kepada Allah.

Allah berfirman tentang urgensi zakat sebagai penyucian jiwa:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka dengannya, dan doakanlah mereka. Sesungguhnya doamu itu menenteramkan jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS. At-Taubah ayat 103).

Dan Rasulullah ﷺ bersabda bahwa kaum mukminin bagaikan satu tubuh:

مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ الْوَاحِدِ، إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى

Artinya: “Perumpamaan kaum mukminin dalam saling mencintai, saling menyayangi, dan saling berbelas kasih adalah seperti satu tubuh. Apabila salah satu anggota tubuh sakit, maka seluruh tubuh ikut merasakan sakit dengan tidak bisa tidur dan demam.” (Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah, dan terdapat dalam Sahih al-Bukhari dan Sahih Muslim).

Pada hari yang suci ini marilah kita: membersihkan hati, menguatkan persaudaraan, menghapus kebencian, dan menebarkan kasih sayang. Semoga Allah menerima amal ibadah kita.

Sebagian manusia berpandangan bahwa dirinya akan bahagia, sukses dan berjaya jika memiliki harta yang melimpah, namun pertanyaannya kalau memang demikian adanya, mengapa Qorun yang notabene sang hartawan di masanya, justru mati terhina ditelan bumi?.

Sebagian manusia juga berkeyakinan bahwa dirinya akan bahagia, sukses dan berjaya ketika bisa memiliki pangkat jabatan dan kekuasaan yang tinggi, namun pertanyaan kritis yang perlu diajukan adalah jika benar demikian halnya, mengapa Fir’aun yang pada zamannya menjadi Raja yang sangat berkuasa, justru meninggal dunia terhina tenggelam di laut Merah?.

Sebagian manusia lainnya ada yang berfikiran bahwa dirinnya akan bahagia, sukses dan berjaya dengan kemajuan ilmu pengetahuan, kecanggihan tehnologi dan tingginya peradaban, sekali lagi kita bertanya, seandainya hal ini benar sebagai satu-satunya sebab mutlaknya, mengapa kaum ‘Ad dan kaum Tsamud yang pada waktu itu sudah maju dari sisi ilmu pengetahuan dan peradaban, justru ditimpa adzab hujan batu dan amukan petir yang sangat mengerikan?.

Jawabanya adalah bahwa kebahagian hakiki hanya dapat diperoleh dalam Agama Islam sebagai agama yang sempurna lagi paripurna.

Hadirin Jama’ah Sholat Idul Fitri, Ahabbakumullah!

Allah SWT telah menciptakan aneka mahluk beserta tempat kebahagiaanya. Allah SWT telah menciptakan ikan, dan ikan akan senantiasa selamat dan bahagia selama dia masih berada di dalam air. Ketika ikan sudah keluar dari air, sangat mungkin dia akan mati kekeringan.

Allah SWT telah menciptakan cacing, dan cacing ini akan senantiasa selamat dan bahagia ketika dia masih mau berada di dalam tanah. Ketika cacing mencoba keluar dari tempat-tinggalnya, kemungkinan besar yang terjadi dia akan mati kepanasan.

Allah SWT telah menciptakan burung, dan burung ini akan senantiasa selamat dan bahagia ketika dia masih terbang bebas di udara. Jika burung hinggap di daratan, bisa jadi dia akan ditangkap dan akhirnya hidup merana terbelenggu dalam sangkarnya.

Lantas pertanyaan pentingnya adalah di mana letak/tempat kebahagian kita sebagai manusia mahluk Allah yang paling mulia?, apakah di air seperti ikan?, di dalam tanah seperti cacing?, atau di udara seperti burung?.

Jawabannya kita akan senantiasa selamat, bahagia, sukses dan berjaya di manapun kita berada selama kita Istiqomah memegang teguh dan menjalankan dengan sepenuh hati Agama Allah SWT dengan mengikuti Sunnah Rasulullah SAW.

Akhirnya, marilah kita semua segera bertaubat, marilah kita memperbanyak membaca istighfar, semoga Allah ampuni dosa-dosa kita. Dosa yang lama maupun dosa yang baru. Dosa yang besar maupun dosa yang kecil. Dosa yang disengaja maupun dosa karena lupa. Dosa yang nampak maupun dosa yang tersembunyi. Semoga Allah SWT mengampuni dosa akal fikiran kita, dosa hati kita, dosa penglihatan kita, dosa pendengaran kita, dosa ucapan lisan kita, dosa tulisan dan perbuatan tangan kita, dosa kaki kita, dosa seluruh anggota tubuh kita. Ampuni kami Yaa Ilaahi Rabbii.

اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ، الأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالأَمْوَاتِ، إِنَّكَ سَمِيعٌ قَرِيبٌ مُجِيبُ الدَّعَوَاتِ، يَا قَاضِيَ الْحَاجَاتِ

اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ، وَمُجْرِيَ السَّحَابِ، وَهَازِمَ الْأَحْزَابِ، اهْزِمْهُمْ وَانْصُرْنَا عَلَيْهِمْ. اللَّهُمَّ إِنَّا نَجْعَلُكَ فِي نُحُورِهِمْ، وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شُرُورِهِمْ. اللَّهُمَّ بِكَ أَصُولُ وَبِكَ أَجُولُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ

اللَّهُمَّ انْصُرْ مَنْ نَصَرَ الدِّينَ، وَاخْذُلْ مَنْ خَذَلَ الْمُسْلِمِينَ، وَارْفَعْ رَايَةَ الْإِسْلَامِ وَالْمُسْلِمِينَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ

اللَّهُمَّ أَعِزَّ الْإِسْلَامَ وَالْمُسْلِمِينَ، وَأَذِلَّ الشِّرْكَ وَالْمُشْرِكِينَ، وَدَمِّرْ أَعْدَاءَ الدِّينِ، الَّذِينَ يُحَارِبُونَ دِينَكَ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِكَ. اللَّهُمَّ انْصُرْ عِبَادَكَ الْمُجَاهِدِينَ الْمُسْتَضْعَفِينَ فِي فِلَسْطِينِ وَإِيرَانَ وَلُبْنَانَ وَالسُّودَانِ وَفِي سَائِرِ بِلَادِ الْمُسْلِمِينَ، اللَّهُمَّ كُنْ لَهُمْ نَاصِرًا وَمُعِينًا وَمُؤَيِّدًا.اللَّهُمَّ ثَبِّتْ أَقْدَامَهُمْ، وَاجْمَعْ كَلِمَتَهُمْ عَلَى الْحَقِّ، وَارْبِطْ عَلَى قُلُوبِهِمْ، وَارْزُقْهُمُ الصَّبْرَ وَالثَّبَاتَ وَالنَّصْرَ الْمُبِينَ.إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وَأَنْتَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ

اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنَّ هٰذِهِ الْقُلُوبَ قَدِ اجْتَمَعَتْ عَلَى مَحَبَّتِكَ، وَالْتَقَتْ عَلَى طَاعَتِكَ، وَتَوَحَّدَتْ عَلَى دَعْوَتِكَ، وَتَعَاهَدَتْ عَلَى نُصْرَةِ شَرِيعَتِكَ، فَوَثِّقِ اللَّهُمَّ رَابِطَتَهَا، وَأَدِمْ وُدَّهَا، وَاهْدِهَا سُبُلَهَا، وَامْلَأْهَا بِنُورِكَ الَّذِي لَا يَخْبُو، وَاشْرَحْ صُدُورَهَا بِفَيْضِ الإِيمَانِ بِكَ وَجَمِيلِ التَّوَكُّلِ عَلَيْكَ، وَأَحْيِهَا بِمَعْرِفَتِكَ، وَأَمِتْهَا عَلَى الشَّهَادَةِ فِي سَبِيلِكَ، إِنَّكَ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ

اللَّهُمَّ إِنَّا عَبِيدُكَ، بَنُو عَبِيدِكَ، بَنُو إِمَائِكَ، نَوَاصِينَا بِيَدِكَ، مَاضٍ فِينَا حُكْمُكَ، عَدْلٌ فِينَا قَضَاؤُكَ، نَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ، سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ، أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ، أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ، أَوِ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ، أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رَبِيعَ قُلُوبِنَا، وَنُورَ صُدُورِنَا، وَجَلَاءَ أَحْزَانِنَا، وَذَهَابَ هُمُومِنَا وَغُمُومِنَا

اللَّهُمَّ رَحْمَتَكَ نَرْجُو، فَلَا تَكِلْنَا إِلَى أَنْفُسِنَا طَرْفَةَ عَيْنٍ، وَأَصْلِحْ لَنَا شَأْنَنَا كُلَّهُ، لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ، سُبْحَانَكَ إِنَّا كُنَّا مِنَ الظَّالِمِينَ

اللَّهُمَّ اقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا تَحُولُ بِهِ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعْصِيَتِكَ، وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتَكَ، وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مُصِيبَاتِ الدُّنْيَا، اللَّهُمَّ مَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّتِنَا مَا أَحْيَيْتَنَا، وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا، وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا، وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا، وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا، وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا، وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا بِذُنُوبِنَا مَنْ لَا يَخَافُكَ وَلَا يَرْحَمُنَا، يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

اللَّهُمَّ أَلِّفْ بَيْنَ قُلُوبِنَا، وَأَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِنَا، وَاهْدِنَا سُبُلَ السَّلَامِ، وَنَجِّنَا مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، وَجَنِّبْنَا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، وَبَارِكْ لَنَا فِي أَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُلُوبِنَا وَأَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا، وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، وَاجْعَلْنَا شَاكِرِينَ لِنِعْمَتِكَ مُثْنِينَ بِهَا عَلَيْكَ، قَابِلِينَ لَهَا، وَأَتْمِمْهَا عَلَيْنَا

رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ.

رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي، رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ. رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ. رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. رَبِّ هَبْ لَنَا حُكْمًا وَأَلْحِقْنَا بِالصَّالِحِينَ، وَاجْعَلْ لَنَا لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، وَاجْعَلْنَا مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

عِبَادَاللهِ ! اِنَّ اللهَ يَأْمُرُنَا بِاْلعَدْلِ وَاْلاِحْسَانِ وَإِيْتآءِ ذِى اْلقُرْبىَ وَيَنْهَى عَنِ اْلفَحْشآءِ وَاْلمُنْكَرِ وَاْلبَغْي يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ، وَاذْكُرُوااللهَ اْلعَظِيْمَ يَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوْهُ عَلىَ نِعَمِهِ يَزِدْكُمْ وَلَذِكْرُ اللهِ اَكْبَرْ!

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته