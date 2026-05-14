Khalifah Ini Tolak Kemewahan Kekuasaan, Ubah Dunia Islam dengan Kejujuran dan Kepedulian Rakyat

Dalam sejarah panjang peradaban Islam, nama Umar bin Abdul Aziz selalu disebut dengan penuh hormat.

Ia bukan hanya dikenal sebagai khalifah kedelapan Dinasti Umayyah, tetapi juga sebagai sosok pemimpin langka yang berhasil menghadirkan keadilan, kesejahteraan, dan pemerintahan bersih di tengah kekuasaan besar.

Bahkan, banyak ulama menyebutnya sebagai “Khalifah Rasyid kelima” karena kepemimpinannya dianggap mengikuti jejak para Khulafaur Rasyidin.

Di masa pemerintahannya yang singkat, sekitar tahun 717–720 M, Umar bin Abdul Aziz mampu menciptakan reformasi besar yang membuat rakyat hidup lebih sejahtera, pajak menjadi ringan, serta pengelolaan zakat berjalan sangat efektif.

Yang paling dikenang dari dirinya adalah ketegasan dalam memberantas korupsi dan kehati-hatian luar biasa dalam menggunakan fasilitas negara. Sikap wara’ dan amanah inilah yang menjadikan Umar bin Abdul Aziz sebagai simbol pemimpin antikorupsi sepanjang sejarah Islam.

Sempat Menolak Saat Diangkat Menjadi Khalifah

Umar bin Abdul Aziz berasal dari keluarga bangsawan Bani Umayyah. Namun berbeda dengan sebagian elite penguasa saat itu, ia justru dikenal sederhana, zuhud, dan sangat dekat dengan rakyat.

Ketika ditunjuk menjadi khalifah oleh Sulaiman bin Abdul Malik, Umar disebut sempat menolak amanah tersebut.

Ia merasa jabatan khalifah bukan kemuliaan, melainkan tanggung jawab besar yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT.

Karena moralitas dan integritasnya, Umar akhirnya dipercaya memimpin kekhalifahan. Keputusan itu kemudian menjadi titik penting dalam sejarah Islam karena di tangannya, pemerintahan berubah menjadi lebih adil dan berpihak kepada rakyat kecil.

Pemimpin yang Mengembalikan Harta Negara

Begitu resmi menjadi khalifah, Umar bin Abdul Aziz langsung membuat langkah mengejutkan. Ia mengumpulkan rakyat dan mengumumkan seluruh harta keluarganya yang dianggap tidak wajar akan dikembalikan ke Baitul Mal.

Harta tersebut meliputi tanah perkebunan di Maroko, berbagai tunjangan di Yamamah, Mukades, Jabal Al-Wars, Yaman, Fadak, hingga cincin pemberian Al-Walid.

Ia bahkan tidak mengambil hak pribadi dari hasil peperangan yang sebenarnya diperbolehkan. Tidak berhenti di situ, Umar juga memerintahkan para pejabat agar mengembalikan seluruh kekayaan yang diperoleh dengan cara tidak sah.

Kebijakan ini membuat banyak elite kekuasaan gerah. Sebab, sebelumnya para pejabat terbiasa menggunakan kekayaan negara untuk kepentingan pribadi dan keluarga.

Namun Umar tetap tegas. Baginya, jabatan adalah amanah, bukan alat memperkaya diri.

Kisah Kalung Emas yang Menggetarkan

Salah satu kisah paling terkenal tentang integritas Umar bin Abdul Aziz adalah ketika putrinya menerima hadiah kalung emas dari pengawas Baitul Mal.

Suatu hari, Umar melihat putrinya memakai kalung yang belum pernah ia lihat sebelumnya.

“Dari mana engkau mendapatkannya,?” tanya Umar bin Abdul Aziz kepada putrinya itu.

Putrinya menjelaskan bahwa kalung tersebut diberikan oleh penjaga Baitul Mal. Mendengar itu, Umar langsung menasihati putrinya.

“Takutlah kau wahai anakku tercinta bahwa engkau kelak akan datang ke hadapan pengadilan Allah dengan barang yang kau curangi ini dan akan kuselidiki dengan saksama,” tutur sang khalifah.

Tak hanya itu, Umar juga mengingatkan firman Allah dalam Q.S. Ali Imran ayat 161:

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ ۚ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

“Tidaklah ada seorang nabi pun berlaku curang. Dan barangsiapa berlaku curang (ghulul), maka akan datanglah dia dengan barang yang dicuranginya itu pada Hari Kiamat. Kemudian , setiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang dia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedangkan mereka tidak akan dianiaya.”

Mendengar nasihat ayahnya, putri Umar bin Abdul Aziz langsung mengembalikan kalung emas tersebut ke Baitul Mal.

Kisah tersebut menjadi bukti bahwa Umar tidak hanya menegakkan aturan kepada rakyat, tetapi juga kepada keluarganya sendiri.

Memadamkan Lampu Negara demi Urusan Keluarga

Keteladanan Umar bin Abdul Aziz juga terlihat dari kisah sederhana tetapi sangat bermakna tentang lampu negara.

Dikisahkan, suatu malam Umar sedang bekerja di ruangannya menggunakan lampu yang minyaknya dibeli dari uang negara. Tiba-tiba putranya datang untuk membicarakan urusan keluarga.

“Ada apa putraku datang ke sini?” tanya Umar, “Apa untuk urusan keluarga kita atau negara?”

Saat mengetahui yang dibahas adalah urusan pribadi, Umar langsung memadamkan lampu tersebut.

“Mengapa Ayah melakukan ini?” tanya putranya keheranan.

“Anakku, lampu itu ayah pakai untuk bekerja sebagai pejabat negara. Minyak untuk menghidupkan lampu itu dibeli dengan uang negara, sedangkan engkau datang ke sini akan membahas urusan keluarga kita,” jelasnya.

Ia kemudian meminta pembantunya mengambil lampu milik pribadi keluarga.

“Sekarang, lampu yang kepunyaan keluarga kita telah dinyalakan. Minyak untuk menyalakannya dibeli dari uang kita sendiri. Silakan lanjutkan maksud kedatanganmu,” sambungnya.

Kisah tersebut menjadi simbol betapa Umar bin Abdul Aziz sangat berhati-hati dalam menjaga amanah kekuasaan.

Reformasi Zakat yang Menghapus Kemiskinan

Selain dikenal antikorupsi, Umar bin Abdul Aziz juga sukses melakukan reformasi ekonomi Islam, khususnya dalam pengelolaan zakat.

Pada masa pemerintahannya, zakat dikelola secara profesional dan transparan. Umar bukan hanya menarik zakat dari masyarakat mampu, tetapi juga menggalakkan sedekah.

Hasilnya luar biasa. Baitul Mal penuh dengan zakat dan sedekah hingga para petugas kesulitan menemukan orang miskin yang layak menerima bantuan.

Dalam riwayat yang diterima dari Zureiq, Maula Bani Fuzarah, Umar pernah menulis surat mengenai aturan zakat perdagangan:

“Pungutlah dari setiap saudagar Islam yang lewat dihadapanmu – mengenai harta yang mereka perdagangkan – satu dinar dari setiap empat puluh dinar! Jika kurang, maka dikurangkan pula menurut perbandingannya…”

Kebijakan zakat Umar sangat berpihak kepada masyarakat lemah. Dana zakat disalurkan kepada fakir miskin, dhuafa, ibnu sabil, kaum difabel, orang sakit, hingga mereka yang terlilit utang.

Bahkan, Umar pernah memerintahkan pembangunan rumah makan khusus untuk kaum miskin dan musafir.

Saat Semua Rakyat Menjadi Sejahtera

Kesejahteraan rakyat di masa Umar bin Abdul Aziz menjadi fenomena besar dalam sejarah Islam.

Suatu ketika, Umar memerintahkan gubernurnya di Baghdad, Yazid bin Abdurrahman, untuk membagikan harta Baitul Mal yang berlimpah.

Namun sang gubernur justru melapor hampir semua rakyat sudah berkecukupan.

Mendengar itu, Umar memerintahkan agar dana tersebut diberikan sebagai modal usaha kepada masyarakat yang membutuhkan, tanpa harus dikembalikan.

Kebijakan ini menunjukkan bahwa zakat bukan hanya alat bantuan sosial, tetapi juga instrumen pemberdayaan ekonomi umat.

Teladan Pemimpin yang Relevan Sepanjang Zaman

Di tengah maraknya korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan di berbagai negara modern, kisah Umar bin Abdul Aziz terasa semakin relevan.

Ia membuktikan kepemimpinan yang jujur, sederhana, dan amanah mampu menciptakan kesejahteraan nyata bagi rakyat.

Ketegasannya terhadap korupsi dimulai dari dirinya sendiri, keluarganya, hingga para pejabat negara. Ia tidak menjadikan jabatan sebagai sarana kemewahan, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT.

Kisah Umar bin Abdul Aziz bukan sekadar catatan sejarah Islam, tetapi juga pelajaran besar bahwa peradaban yang kuat lahir dari pemimpin yang adil, bersih, dan takut kepada Allah.