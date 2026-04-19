Pernyataan mengejutkan datang dari Ketua Umum Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI), KH. Said Aqil Siradj, yang secara terbuka membongkar prediksi kekalahan Zionis Israel di tengah memanasnya konflik global.

Dalam tausyiahnya, ia tidak hanya menyoroti posisi Zionis Israel, tetapi juga secara tegas menyinggung peran Amerika Serikat dan Iran dalam pusaran geopolitik dunia yang kian kompleks.

Disampaikan dalam sebuah video tausyiah yang diunggah di kanal NU Patianrowo Channel dan dikutip inilah.com, Minggu (19/4/2026), Kiai Said Aqil memaparkan pandangannya dengan nada tegas, bahkan menyentuh aspek historis, teologis, hingga realitas politik internasional saat ini.

Dalam kesempatan terpisah, Kiai Said Aqil juga menerima kunjungan Duta Besar Republik Islam Iran untuk Indonesia, Mohammad Boroujerdi, dalam silaturahmi bersama santri di Pondok Pesantren Luhur Al-Tsaqafah, Jakarta Selatan belum lama ini.

Pertemuan itu menjadi ruang dialog penting membahas dinamika global, termasuk ketegangan antara Iran, Amerika Serikat, dan Zionis Israel.

Dengan gaya khasnya yang lugas, Kiai Said Aqil menyampaikan keyakinannya terkait masa depan Zionis Israel.

“Nanti pada saatnya Yahudi akan kalah, ... , yang mudah-mudahan ini mudah-mudahan. Ini janji yang pasti,” tegas Kiai Said Aqil.

Pernyataan tersebut memperlihatkan sudut pandang teologis yang ia yakini sebagai bagian dari janji sejarah.

Ia bahkan menegaskan kembali. “Alhamdulillah, saya berkata begitu. Ini janji yang pasti. Yahudi akan kalah. Akan bercerai-berai. Seperti dulu lagi. Kan Yahudi kan bercerai-berai, enggak punya negara (dari dulu),” ungkap Kiai Said Aqil.

Dalam memperkuat keyakinannya, Kiai Said Aqil juga menyinggung rujukan teologis dari Alquran sebagai sinyal kehancuran Zionis.

Ia mengaitkannya dengan firman Allah dalam Surah Al-Muzzammil ayat 18, yang berbunyi:

...كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا

Latin: "kana wa‘duhu maf‘'ulāa."

Artinya: "...perintah-Nya (pasti) dilaksanakan" atau "...janji-Nya itu pasti terjadi".

Ayat tersebut dipahami sebagai penegasan bahwa janji Allah bersifat pasti dan tidak dapat dihindari.

Dalam konteks yang disampaikan Kiai Said Aqil, hal tersebut menjadi landasan spiritual bahwa dinamika kekuasaan di dunia, termasuk kezaliman Zionis Israel, akan tunduk pada ketetapan Ilahi.

Menarik Benang Sejarah

Dalam pemaparannya, Kiai Said Aqil mengaitkan konflik saat ini dengan sejarah panjang bangsa Yahudi sebelum berdirinya Zionis Israel pada 1948.

Ia menyebut kondisi diaspora sebagai bukti bahwa kekuatan politik bisa berubah seiring waktu.

“Sampai tahun 1948. Dari sejak Nabi Musa di Sinai, lari dari Mesir kemudian sampai Sinai. 40 tahun Nabi Musa wafat. Bercerai-berai Yahudi. Gak punya tanah air,” katanya.

Amerika, Faktor Penentu

Said Aqil juga menyoroti dominasi Amerika Serikat dalam menopang kekuatan Zionis Israel. Menurutnya, tanpa dukungan tersebut, peta konflik bisa sangat berbeda.

“Sekarang aja perang, kalau gak ada Amerika Serikat, udah habis-habis itu,” ujar Kiai Said Aqil.

Ia bahkan menyinggung sejarah Perang 1973 ketika intervensi Amerika menjadi titik balik.

“Tahun 1973 aja ketika Mesir dan Syria bersatu melawan Israel, kalah. Datang tentara Amerika. Anwar Sadat terus menyetop perang,” ungkapnya.

Iran Dinilai Berbeda

Berbeda dengan negara lain, Kiai Said Aqil menilai Iran memiliki posisi dan mentalitas yang tidak mudah ditekan, bahkan oleh kekuatan besar seperti Amerika Serikat.

“Sekarang Iran enggak? Silahkan Amerika pun datang... Bukan lawan kita, bukan. Sekarang Iran gak? Silahkan datang Amerika. Kalau mau mati semua,” katanya.

Pernyataan tersebut sejalan dengan pandangannya sebelumnya yang mendorong umat Islam untuk bersatu menghadapi tekanan global, khususnya dari Zionis Israel dan Amerika Serikat.

Dunia Mulai Bergeser

Lebih jauh, Kiai Said Aqil juga menyinggung perubahan sikap global, termasuk gelombang penolakan di Barat terhadap kebijakan perang.

“Dan di Amerika ini banyak demo sekarang. Juta-jutaan orang demo menentang (kebijakan pemerintahan Donald Trump memerangi Iran),” ungkap Kiai Said Aqil.

Ia juga menyoroti sikap negara-negara Eropa yang mulai menjaga jarak dari konflik tersebut.

“Prancis, Spanyol, Inggris, Itali tidak bersedia atau tidak menerima udaranya dilewati perangnya Amerika,” ujarnya.

Realitas Baru Geopolitik

Pernyataan Kiai Said Aqil mencerminkan adanya pergeseran narasi global, di mana konflik tidak lagi dipandang hitam-putih, melainkan penuh kepentingan dan perubahan aliansi.

Bahkan dalam berbagai diskursus global, Iran kerap muncul sebagai aktor kunci dalam menantang dominasi lama di kawasan.