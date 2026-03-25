Ramadan dan Idul Fitri memang telah dilalui oleh segenap umat Islam. Namun, pertanyaan penting yang tersisa adalah apa sebenarnya esensi Ramadan, dan bagaimana menjaga ruh spiritualitasnya tetap hidup setelah bulan suci berlalu?

Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH M Cholil Nafis, menegaskan, Ramadan bukan sekadar ibadah musiman, melainkan proses pendidikan jiwa yang berkelanjutan sepanjang hayat.

Ia mengutip pesan mendalam dari Imam Asy-Syafi’i:

إِذَا لَمْ تَسْتَطِعْ أَنْ تَحْبِسَ نَفْسَكَ، اسْتَوْلَتْ عَلَيْكَ شَهَوَاتُكَ

“Jika engkau tidak mampu menahan dirimu, maka hawa nafsumu akan menguasaimu.”

“Ungkapan ini menegaskan pentingnya pengendalian diri dalam kehidupan seorang muslim,” kata dia, dilaporkan MUI Digital, di Jakarta, Rabu (25/3/2026).

Nafsu dan Kendali Diri

Kiai Cholil menjelaskan, nafsu atau syahwat merupakan bagian dari fitrah manusia.

Namun, tanpa kendali, dorongan tersebut bisa membawa manusia pada sikap berlebihan, bahkan menyimpang dari nilai-nilai kebaikan.

Menurutnya, kemampuan menahan diri (habs an-nafs) merupakan inti dari akhlak dan spiritualitas dalam Islam.

Puasa di bulan Ramadan menjadi sarana latihan konkret untuk mengendalikan keinginan paling dasar, seperti makan dan minum.

“Jika latihan ini tidak dilanjutkan setelah Ramadan, maka hawa nafsu akan kembali mendominasi,” tutur dia.

Manusia Tak Pernah Netral

Lebih jauh, Pengasuh Pesantren Cendekia Amanah di Depok, Jawa Barat ini menekankan, manusia tidak pernah berada dalam posisi netral.

Jika tidak mampu menguasai diri, maka dirinya akan dikuasai oleh hawa nafsu.

Karena itu, pengendalian diri harus menjadi kebiasaan yang terus dijaga agar seseorang tetap berada di jalan yang benar dan tidak terjerumus dalam perilaku berlebihan (israf) atau tindakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain.

Puasa dan Makna Kesabaran

Dalam penjelasannya, Kiai Cholil juga mengutip pandangan Imam al-Ghazali:

الصَّوْمُ نِصْفُ الصَّبْرِ، وَالصَّبْرُ هُوَ حَبْسُ النَّفْسِ عَمَّا تَشْتَهِي

“Puasa adalah setengah dari kesabaran, dan kesabaran itu menahan diri dari apa yang diinginkan.”

Ia menjelaskan, kesabaran bukanlah sikap pasif, melainkan kemampuan aktif untuk mengendalikan dorongan diri agar tetap berada dalam batas yang benar.

“Kekuatan sejati manusia bukan pada kebebasan mengikuti keinginan, melainkan pada kemampuan mengendalikan keinginan tersebut,” kata Kiai Cholil.

Efisiensi Berawal dari Kendali Diri

Menariknya, Kiai Cholil mengaitkan konsep pengendalian diri dengan efisiensi dalam kehidupan sehari-hari.

Menurutnya, efisiensi tidak hanya soal penggunaan sumber daya, tetapi juga kemampuan menahan diri dari keinginan berlebihan.

“Di sinilah titik temu keduanya. Efisiensi tidak mungkin terwujud tanpa pengendalian diri,” tutur dia.

Ia menegaskan, banyak pemborosan terjadi bukan karena kebutuhan, melainkan karena keinginan yang tidak terkendali.

Puasa, lanjutnya, melatih manusia untuk berani mengatakan “cukup” terhadap sesuatu yang sebenarnya diinginkan.

Dengan demikian, menjaga ruh Ramadan setelah Idul Fitri bukanlah hal yang mustahil.