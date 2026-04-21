Setiap tanggal 21 April, bangsa Indonesia kembali menundukkan kepala dalam penghormatan kepada Raden Ajeng Kartini, tokoh emansipasi perempuan yang pemikirannya terus melampaui zamannya.

Namun bagi Ketua MUI Bidang Perempuan, Remaja, dan Keluarga (PRK), Siti Ma'rifah, peringatan Hari Kartini 2026 bukanlah sekadar seremoni tahunan.

Lebih dari itu, Hari Kartini menjadi ruang refleksi mendalam tentang lahirnya seorang perempuan visioner yang memperjuangkan hak-hak perempuan agar berdaya dan mampu memberi kontribusi nyata bagi bangsa.

Melampaui Zaman

Siti Ma’rifah menilai gagasan-gagasan Kartini yang tertuang dalam buku Habis Gelap Terbitlah Terang merupakan pemikiran progresif yang jauh melampaui kondisi sosial pada masanya.

Menurutnya, Kartini tidak hanya berhenti pada ide, tetapi juga mewujudkannya melalui pendirian sekolah bagi perempuan, sebuah langkah konkret untuk membangun kemandirian kaum hawa.

Tidak hanya itu, upaya tersebut juga menjadi pintu pembuka cakrawala budaya dan kepribadian bangsa agar lebih mandiri, serta mampu melepaskan diri dari berbagai bentuk penjajahan, baik fisik maupun mental.

"Ini sejalan dengan Islam yang menempatkan orang berilmu dengan derajat yang tinggi, tidak adanya perbedaan laki dan perempuan, semua diwajibkan menuntut ilmu," kata Siti Ma'rifah di Jakarta, dilansir dari laporan MUI Digital, Selasa (21/4/2026).

Momentum Kolaborasi

Puteri Wakil Presiden ke-13 RI ini menjelaskan, Hari Kartini juga menjadi momentum penting bagi MUI untuk memperkuat kerja sama lintas sektor dalam memastikan terpenuhinya hak perempuan, sekaligus memperkuat perlindungan terhadap perempuan dan anak.

Menurutnya, akses terhadap informasi dan pemberdayaan sumber daya manusia (SDM) harus terus diperluas, termasuk dalam hal pembiayaan usaha yang menopang ekonomi keluarga dan turut berkontribusi terhadap perekonomian nasional.

Sorotan Kasus Kekerasan

Di tengah semangat emansipasi, Siti Ma’rifah tidak menutup mata terhadap realitas yang masih mengkhawatirkan soal maraknya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berkolaborasi dalam upaya pencegahan dan penanggulangan, salah satunya dengan menciptakan ruang publik yang aman dan ramah bagi perempuan dan anak.

"Agar perempuan dapat melaksanakan perannya sebagai al-ummu madrasatul ula bagi anaknya dengan pendampingan dan bimbingan agar anak sehat fisik dan mentalnya," tegasnya.

Mewujudkan Perempuan Berdaya

Siti Ma’rifah berharap, peringatan Hari Kartini tidak berhenti pada simbol, tetapi benar-benar melahirkan perempuan Indonesia yang cerdas, berkarakter mulia, dan mandiri.

"Baik dalam bersikap maupun dalam mengelola keuangan keluarga sehingga lahir keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah serta dapat berperan dalam pembangunan nasional," ungkapnya.

Mengakhiri refleksinya, ia mengajak seluruh perempuan Indonesia untuk melanjutkan semangat Kartini, menjadi penerang dalam kehidupan, sebagaimana pesan yang tertuang dalam Habis Gelap Terbitlah Terang.