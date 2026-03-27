Ada yang lebih sunyi dari sekadar pintu yang tertutup, saat hati yang tak lagi terusik.

Ketika Masjid Al-Aqsa, kiblat pertama umat Islam, tanah suci yang menjadi saksi sujud para nabi, ditutup selama berhari-hari, bahkan berminggu-minggu, dunia seharusnya berguncang. Hingga hari ini, penutupan oleh rezim penjajah Zionis itu belum berakhir, diperpanjang, tanpa kepastian kapan akan dibuka kembali.

Alasan yang disampaikan oleh rezim penjajah cukup klasik, soal keamanan. Narasi itu seolah terus diulang, dampak situasi perang Timur Tengah yang sedang bergejolak.

Setidaknya, umat Islam seharusnya merasakan getarannya hingga ke relung terdalam iman. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Tak ada gelombang besar yang menggema. Tak ada kegelisahan kolektif yang mengguncang kesadaran. Semuanya berjalan seperti biasa, seolah yang terkunci bukan Al-Aqsa, melainkan sesuatu yang lain, yaitu nurani umat itu sendiri.

Dari Kiblat ke Kenangan

Masjid Al-Aqsa di Kota Tua Al-Quds atau Baitul Maqdis (Yerusalem), Palestina, bukan sekadar situs sejarah, melainkan bagian dari identitas spiritual umat Islam.

Di sanalah arah pertama sujud ditetapkan sebelum berpindah ke Ka’bah. Bukan hanya titik di peta, melainkan arah kesadaran yang pernah menyatukan umat dalam satu orientasi ibadah.

Sebelum Ka’bah di Mekkah menjadi kiblat tetap, umat Islam menghadap ke Al-Aqsa dalam salat, bukan sekadar fase, melainkan simbol kedekatan spiritual umat dengan tanah yang diberkahi.

Namun hari ini, arah itu seolah berubah, tidak secara geografis, tetapi secara batiniah. Kita masih menghadap Ka’bah dalam salat, tetapi apakah hati kita masih menghadap Al-Aqsa dalam kesadaran sejarah?

Mengapa hati tidak lagi menghadap ke sana? Mengapa kerinduan itu tidak lagi terasa?

Pertanyaan ini penting, karena kehilangan arah batin lebih berbahaya daripada kehilangan arah fisik. Ini menandakan retaknya hubungan antara umat dan warisan sucinya.

Jika kiblat pertama saja tak lagi menggugah, maka ada yang sedang retak dalam relasi antara iman dan kesadaran sejarah umat.

Jejak Langit yang Terlupakan

Di bumi Al-Aqsa, Nabi Muhammad SAW memulai perjalanan agung Isra’ Mi’raj. Dari sana, langit dibuka, para nabi berkumpul, dan risalah tauhid diteguhkan dalam satu kepemimpinan spiritual.

Masjid Al-Aqsa adalah titik temu antara bumi dan langit, antara sejarah dan keabadian.

Namun hari ini, ketika tempat itu ditutup, tidak banyak air mata yang jatuh. Tidak banyak hati yang merasa kehilangan.

Padahal, jika sebuah tempat yang menjadi titik awal perjalanan langit Rasulullah saja tidak lagi menggugah, maka yang sedang melemah bukan sekadar empati, melainkan iman itu sendiri.

Amanah yang Terlupakan

Masjid Al-Aqsa adalah amanah, bukan milik satu bangsa, satu wilayah, atau satu generasi, melainkan tanggung jawab kolektif umat Islam sepanjang zaman.

Dalam Alquran, tanah yang diberkahi itu disebut sebagai bagian dari janji Ilahi, yang menuntut keimanan, keberanian, dan pengorbanan.

Namun amanah ini kini seperti kehilangan penjaganya. Ketika akses ke Al-Aqsa dibatasi, ketika wilayah sekitarnya mengalami tekanan politik dan demografis, respons umat tidak sebanding dengan besarnya amanah tersebut.

Diam menjadi pilihan. Pasif menjadi kebiasaan. Padahal dalam sejarah, pengkhianatan terhadap amanah tidak selalu ditandai dengan tindakan aktif. Ia sering kali justru hadir dalam bentuk diam yang berkepanjangan.

Cermin Sejarah yang Terulang

Alquran mengabadikan kisah Bani Israil dalam Alquran Surah Al-Ma’idah. Ketika diperintahkan memasuki tanah suci, mereka menolak dengan alasan: “Di dalamnya ada kaum yang kuat.”

Alasan itu terdengar begitu familiar hari ini. Narasi ketidakmampuan, rasa takut, dan kecenderungan menunda tindakan menjadi pola yang berulang. Seolah umat kehilangan keberanian untuk melangkah, bahkan sebelum mencoba.

Padahal dalam kisah yang sama, ada sekelompok kecil yang tetap yakin. Mereka percaya bahwa kemenangan bukan ditentukan oleh kekuatan material, tetapi oleh keteguhan iman.

Sejarah mencatat mereka yang menolak akhirnya kehilangan hak atas tanah tersebut untuk waktu yang panjang.

Pertanyaannya kini apakah umat Islam sedang berjalan menuju pengulangan sejarah yang sama?

Realitas tak Bisa Disangkal

Pernyataan dari gerakan perlawanan Palestina bahkan menyebut bahwa penutupan Al-Aqsa bukan sekadar langkah keamanan, melainkan bagian dari strategi yang lebih besar untuk mengendalikan sepenuhnya situs suci tersebut.

Sementara itu, laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa menunjukkan bahwa pengusiran paksa warga Palestina di kawasan Baitul Maqdis (Yerusalem) Timur terus berlangsung, dengan peningkatan signifikan dalam beberapa tahun terakhir.

Fakta-fakta ini menegaskan yang terjadi bukan sekadar konflik biasa, melainkaan proses panjang yang menyentuh aspek agama, politik, dan kemanusiaan sekaligus.

Dalam konteks ini, Masjid Al-Aqsa bukan hanya simbol spiritual, tetapi juga pusat dari perjuangan identitas dan keadilan.

Antara Kepemimpinan dan Kesadaran

Krisis Al-Aqsa juga mencerminkan krisis yang lebih dalam, di mana krisis kepemimpinan dan kesadaran umat.

Ulama diharapkan menjadi penjaga moral yang mampu menghidupkan kembali kesadaran kolektif. Pemimpin politik dituntut melampaui retorika menuju tindakan nyata.

Namun yang tak kalah penting adalah peran individu. Di era digital, setiap orang memiliki akses untuk berbicara, menyebarkan informasi, dan membentuk opini. Namun potensi ini sering kali tidak dimanfaatkan.

Alih-alih menjadi alat perjuangan, teknologi justru lebih sering menjadi sarana pelarian.

Padahal, dalam dunia yang terhubung seperti sekarang, diam bukan lagi sekadar pilihan pribadi. Ia memiliki dampak sosial yang luas.

Seruan pun digaungkan. Bukan dengan kekerasan, tetapi dengan kesadaran kolektif dan gerakan damai.

Tagar #MasuklahkeAlAqsa atau #EnteringAlAqsa menjadi simbol perlawanan moral, sebuah panggilan iman untuk kembali menghadirkan Al-Aqsa dalam kesadaran umat.

Inspirasi seruan tersebut merujuk pada perintah Allah dalam Alquran Surah Al-Ma’idah ayat 21, memasuki tanah suci yang telah ditetapkan.

Tagar ini bukan sekadar simbol digital, seruan untuk bergerak membangun opini, menyebarkan kebenaran, dan menghidupkan kembali kepedulian umat.

Gadget bukan lagi sekadar alat hiburan. Ia bisa menjadi instrumen perjuangan.

Menggaungkan #EnteringAlAqsa berarti menolak diam, berarti menolak lupa, dan berarti memilih untuk peduli.

Indonesia dan Tanggung Jawab Sejarah

Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar, Indonesia memiliki tanggung jawab moral yang tidak kecil.

Solidaritas terhadap Palestina bukan sekadar isu internasional, tetapi bagian dari identitas umat.

Namun solidaritas itu harus melampaui simbol dan retorika, tetapi perlu diwujudkan dalam edukasi publik, konsistensi narasi media, dan langkah konkret dalam ranah diplomasi maupun kemanusiaan.

Indonesia memiliki potensi untuk menjadi suara penting dalam percaturan global, jika mampu memanfaatkan kekuatan kolektifnya.

Dari Kesadaran ke Pergerakan

Empati adalah awal, tetapi bukan tujuan akhir. Krisis Al-Aqsa menuntut transformasi, dari perasaan menjadi tindakan, dari kesadaran menjadi pergerakan.

Pergerakan itu tidak selalu harus besar, bisa dimulai dari hal sederhana, seperti menyebarkan informasi yang benar, menguatkan opini publik, mendukung upaya kemanusiaan, dan menjaga konsistensi kepedulian.

Yang terpenting adalah keluar dari posisi pasif. Karena dalam banyak kasus, kekalahan tidak terjadi karena lawan terlalu kuat, tetapi karena kita terlalu lama diam.

Membuka yang Terkunci

Penutupan Masjid Al-Aqsa selama hampir sebulan adalah peristiwa faktual. Namun dampaknya melampaui angka dan waktu. Ini adalah ujian tentang sejauh mana umat memahami, merasakan, dan merespons amanahnya.

Al-Aqsa bukan hanya milik masa lalu, melainkan bagian dari masa depan umat.

Jika hari ini Masjid Al-Aqsa tertutup, maka pertanyaan yang lebih mendesak adalah apakah hati kita masih terbuka?