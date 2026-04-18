Kasus LGBT kembali menjadi sorotan setelah Rifky Ja’far Thalib angkat bicara terkait dugaan pelecehan seksual sesama jenis yang menyeret nama pendakwah Syekh Ahmad Al-Misri.

Dalam pernyataannya, ia menegaskan pentingnya kewaspadaan masyarakat serta penegakan hukum yang tegas apabila tuduhan tersebut terbukti.

"Apabila memang terbukti maka tentu harus diberi hukuman yang sesuai dengan perbuatannya apalagi yang beliau lakukan (tindakan LGBT) adalah perbuatan yang sangat dilaknat oleh Allah SWT, maka tentu harus dihukum dengan hukuman yang berat," tegas Ustaz Rifky Ja’far Thalib dalam video terbaru yang diunggah di akun media sosialnya, dikutip inilah.com, Sabtu (18/4/2026).

Dia juga sangat menyayangkan pelakunya adalah seorang pendakwah yang seharusnya memberikan contoh yang baik.

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa figur publik, terlebih seorang pendakwah, memiliki tanggung jawab moral yang besar dalam menjaga integritas dan menjadi teladan di tengah masyarakat.

Pengalaman Lapangan

Dalam penjelasannya, Ustaz Rifky juga mengungkap pengalaman yang menurutnya menggambarkan dampak sosial yang mengkhawatirkan.

"Saya punya seorang teman yang menghijrahkan seorang pelaku LGBT dan apa yang terjadi? beliau diancam mau dibunuh gara-gara partner LGBT-nya enggak terima," ungkapnya.

Ustaz Rifky kemudian menyampaikan dia juga memiliki teman seorang dokter bedah yang menangani banyak sekali kasus dubur yang membusuk, bahkan di usia anak-anak yang masih sekolah dikarenakan perbuatan LGBT.

Pengalaman tersebut ia sampaikan sebagai bentuk peringatan kepada masyarakat akan potensi risiko yang ia nilai nyata di lapangan.

Seruan Kewaspadaan

Lebih lanjut, ia mempertanyakan pihak yang bertanggung jawab atas fenomena tersebut sekaligus mengingatkan masyarakat agar tidak lengah.

"Kalau sudah begini siapa yang bertanggung jawab? LGBT ini sangat biadab menular dan membahayakan jangan pernah sekali-kali menormalisasi LGBT," tegasnya.

Seruan tersebut mencerminkan kekhawatiran terhadap dampak sosial yang dinilai dapat meluas jika tidak diantisipasi sejak dini.

Doa untuk Korban

Di akhir pernyataannya, Ustaz Rifky menyampaikan doa bagi masyarakat luas, khususnya para korban agar diberikan kekuatan dan kesembuhan.

"Semoga Allah SWT melindungi kita semua keluarga kita, anak turun kita semua dan untuk korban semoga Allah SWT berikan kemampuan untuk segera pulih, Barakallahu Fiikum," ucapnya.

Sorotan terhadap kasus tersebut menunjukkan isu moral dan perlindungan sosial masih menjadi perhatian serius di tengah masyarakat.