Dalam pandangan Islam, harta bukan sekadar alat pemenuhan kebutuhan hidup, tetapi memiliki dimensi moral dan spiritual yang sangat dalam.

Hal tersebut ditegaskan oleh Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH. Cholil Nafis, yang menjelaskan mengapa harta menempati posisi penting dalam kehidupan manusia.

Menurutnya, konsep itu tidak bisa dilepaskan dari hakikat manusia sebagai makhluk ekonomi sekaligus sosial.

Setiap manusia, kata dia, tidak akan pernah lepas dari aktivitas mengkonsumsi, memproduksi, dan mendistribusikan.

Di sinilah muncul relasi saling membutuhkan antarindividu, yang kemudian membentuk keterikatan sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

"Kebutuhan manusia untuk mengkonsumsi niscaya memerlukan harta. Harta pada dasarnya sesuatu yang baik. Namun sikap seseorang untuk memperoleh dan menggunakan harta yang menyebabkan harta bisa berubah menjadi terpuji atau tercela," kata Kiai Cholil Nafis, di Jakarta, dikutip dari MUI Digital, Senin (30/3/2026).

Ia menjelaskan, dalam Islam harta memiliki dua wajah: terpuji dan tercela.

Harta menjadi terpuji apabila diperoleh dengan cara halal dan digunakan untuk kebaikan, termasuk didermakan kepada yang membutuhkan.

Sebaliknya, harta menjadi tercela jika diperoleh dengan cara yang tidak benar serta digunakan untuk kemaksiatan atau sekadar menumpuk kekayaan tanpa tujuan yang benar.

"Harta bukan segalanya, melainkan segalanya membutuhkan harta. Maka Islam memandang harta adalah sesuatu yang penting," tegasnya.

Pengasuh Pondok Pesantren Cendekia Amanah, Depok, Jawa Barat itu menambahkan, banyak aspek ibadah dalam Islam yang membutuhkan dukungan harta, seperti zakat, haji, hingga jihad. Karena itu, harta memiliki peran strategis dalam pelaksanaan syariat.

"Karenanya, harta dipandang baik jika diperoleh dengan cara baik dan dipergunakan di jalan Allah (fi sabilillah). Harta akan menjadi petaka dan fitnah jika diperoleh dengan cara tidak halal dan dipergunakan untuk kemaksiatan," sambungnya.

Penjelasan ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam Alquran:

إِنَّمَآ أَمۡوَٲلُكُمۡ وَأَوۡلَـٰدُكُمۡ فِتۡنَةٌ۬‌ۚ وَٱللَّهُ عِندَهُ ۥۤ أَجۡرٌ عَظِيمٌ۬

“Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu); dan di sisi Allah-lah pahala yang besar.” (QS. At-Taghabun: 15)

Kiai Cholil, yang juga dikenal sebagai CEO Amanah Zakat, menegaskan harta akan menjadi kebaikan apabila diposisikan sebagai sarana untuk mendukung pelaksanaan ajaran Islam. Namun, jika harta dijadikan sebagai tujuan hidup, maka ia berpotensi menjadi fitnah dan bencana bagi manusia.

Hal tersebut juga dipertegas dalam sabda Rasulullah SAW:

لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةً وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالُ

“Setiap umat pasti mendapat cobaan (fitnah), sedangkan cobaan umatku adalah harta.” (HR. Turmudzi)

Lebih jauh, Kiai Cholil menyoroti bahwa sistem ekonomi dalam Islam tidak semata berbasis materi.

Ia menekankan, ekonomi Islam juga harus mampu memenuhi kebutuhan rohani manusia, bukan sekadar mengejar keuntungan semata.

"Ekonomi dalam pandangan Islam tidak hanya harta yang berupa materi dan produksi yang bersifat fisik, tetapi juga harus dapat memenuhi kebutuhan rohani. Karenanya, ekonomi tidak semata-mata kepentingan profit, namun semestinya berakar dari etika dan nilai kemanusiaan," jelasnya.

Jenis Harta dalam Islam

Dalam penjelasannya, Kiai Cholil juga menguraikan bahwa secara umum harta terbagi menjadi dua jenis, yakni halal dan haram.

Islam telah memberikan batasan yang jelas terkait apa yang boleh dan tidak boleh dikonsumsi.

Beberapa jenis yang diharamkan secara tegas antara lain bangkai, darah, daging babi, serta hewan yang disembelih tidak atas nama Allah. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

“Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. Al-Baqarah [2]: 173)

Namun demikian, ia mengingatkan, kehalalan tidak hanya dilihat dari zatnya, tetapi juga dari cara memperolehnya.

Ada harta yang pada dasarnya halal, tetapi menjadi haram karena diperoleh melalui cara yang tidak sesuai dengan syariat Islam.

Karena itu, Islam mengajarkan prinsip menyeluruh: sesuatu yang dikonsumsi harus halal secara zat dan halal pula cara mendapatkannya.

Pada akhirnya, Kiai Cholil menegaskan, harta memang penting dalam kehidupan, tetapi bukan untuk dicintai secara berlebihan.