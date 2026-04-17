Maraknya kasus dugaan pelecehan seksual yang melibatkan akademisi, tokoh agama, ustaz, atau pengasuh pesantren memunculkan keprihatinan mendalam. Dalam pandangan Islam, sosok pendakwah seharusnya menjadi representasi moral dan pelindung umat. Ketika amanah ini dikhianati melalui tindak kejahatan seksual, syariat Islam memandangnya sebagai pelanggaran berat yang menuntut hukuman tegas, baik di dunia maupun di akhirat.

Dalam terminologi fiqih Islam, pelecehan seksual dikategorikan sebagai Taharrush Jinsi. Jika tindakan tersebut berlanjut pada hubungan sesama jenis (sodomi), ia masuk dalam kategori Liwath.

Sementara jika melibatkan lawan jenis hingga terjadi penetrasi, ia dihukumi sebagai Zina. Ketiganya merupakan dosa besar (al-kaba'ir) yang diharamkan secara mutlak.

Hukuman Dunia: Dari Ta'zir hingga Hukuman Mati

Secara hukum positif Islam (Fiqih Jinayah), hukuman bagi pelaku pelecehan seksual di dunia dibagi berdasarkan tingkat keparahannya:

1. Hukuman Ta'zir (Kebijaksanaan Hakim) Jika pelecehan seksual berupa sentuhan, rayuan, eksploitasi visual, atau tindakan asusila yang tidak sampai pada tahap zina atau liwath, pelaku dijatuhi hukuman Ta'zir. Hukuman ini wewenangnya diserahkan kepada hakim atau negara (Ulil Amri). Bentuknya bisa berupa cambuk, penjara seumur hidup, pengasingan, hingga publikasi identitas pelaku untuk mempermalukannya (sanksi sosial).

2. Hukuman Had (Ketentuan Mutlak) Jika kejahatan tersebut terbukti sebagai liwath (homoseksual/sodomi) atau zina, maka berlakulah hukum Had. Untuk pelaku liwath, mayoritas ulama (Jumhur) menetapkan hukuman yang sangat tegas, bahkan mencapai hukuman mati, guna melindungi moralitas masyarakat dari kerusakan (fasad fil ardh). Hal ini merujuk pada sabda Rasulullah SAW: "Barang siapa yang kalian dapati melakukan perbuatan kaum Luth (sodomi), maka bunuhlah pelaku dan pasangannya." (HR. Tirmidzi dan Abu Dawud).

Pemberatan Hukuman bagi Tokoh Agama (Pendakwah)

Dalam Islam, status pelaku sebagai pendakwah, guru, atau ustaz bukanlah tameng hukum, melainkan justru menjadi faktor pemberat (mukhalafah).

Seorang tokoh agama memikul amanah ganda: menjaga syariat dan mendidik umat. Ketika ia menggunakan dalil agama atau kharismanya untuk memanipulasi santri/muridnya demi memuaskan nafsu syahwat, ia telah melakukan kejahatan berlapis, yakni kekerasan seksual sekaligus penistaan terhadap agama itu sendiri.

Allah SWT secara tegas mengecam orang-orang yang menyampaikan kebenaran namun perilakunya bertolak belakang, sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an Surah As-Saf ayat 2-3:

"Wahai orang-orang yang beriman, kenapakah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan."

Selain itu, tindakan ini merupakan pengkhianatan amanah (khianat al-amanah). Rasulullah SAW bersabda, "Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya." (HR. Bukhari dan Muslim). Seorang guru yang merusak muridnya berarti telah mengkhianati amanah kepemimpinan tersebut.

Siksa dan Kehinaan di Akhirat

Jika pelaku lolos dari jerat hukum dunia, ancaman di akhirat sangatlah pedih. Al-Qur'an memberikan peringatan keras bagi mereka yang menyebarkan atau melakukan perbuatan keji di tengah masyarakat Muslim.

"Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar (berita) perbuatan yang amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat." (QS. An-Nur: 19).

Bagi pelaku kejahatan seksual berkedok agama, siksa di akhirat dilipatgandakan karena mereka masuk dalam golongan orang-orang munafik yang mempermainkan agama Allah. Mereka akan dibangkitkan dalam keadaan terhina, dan amal-amal kebaikan (salat, puasa, dakwah) yang pernah mereka lakukan bisa hangus menjadi debu (haban manstsura) karena kezaliman luar biasa yang mereka timpakan kepada para korban.