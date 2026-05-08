Di tengah derasnya arus informasi di media sosial, isu sensitif seperti agama kembali menjadi sorotan publik. Kali ini, perhatian tertuju pada pernyataan pegiat media sosial Permadi Arya yang viral dan menuai kontroversi.

Tokoh nasional sekaligus ulama, Tuan Guru Bajang (TGB) Muhammad Zainul Majdi, angkat bicara. Ia menyoroti video yang beredar luas dan dinilai berpotensi memicu ketegangan antarumat beragama di Indonesia.

Viral Video dan Narasi Sensitif

Video tersebut diunggah ulang Anggota Komite Eksekutif Majelis Hukama Muslimin (MHM) Pusat itu @tuangurubajang dari akun Firman Siagian (@firmansiagian78), yang menampilkan Permadi Arya dalam sebuah orasi berbahasa Inggris.

Dalam narasinya, Permadi menyebut Indonesia sebagai negara yang mayoritas masyarakatnya mengalami “Kristen Fobia”, bahkan menyebut ketakutan terhadap umat Kristiani sudah berada pada level yang mengkhawatirkan.

Pernyataan tersebut sontak memicu reaksi publik, terutama karena dinilai menyentuh isu sensitif yang berpotensi mengganggu harmoni sosial yang selama ini terjaga.

Menanggapi hal itu, TGB menyampaikan keheranannya terhadap narasi yang terus diulang oleh Permadi Arya. Ia menilai pernyataan tersebut tidak mencerminkan realitas sosial Indonesia yang selama ini dikenal menjunjung tinggi toleransi.

“Saya heran, saudara Permadi Arya tidak habis-habisnya memprovokasi umat Islam dan Kritiani,” katanya.

Data Bicara Fakta Kerukunan Beragama

Untuk menegaskan argumennya, TGB mengungkapkan data resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2025.

Padahal Indonesia mencatat pertumbuhan gereja yang sangat tinggi. Dalam catatan Kemenag 2025, Umat Kristiani di Indonesia berjumlah sekitar 29-31 juta dengan gereja sekitar 82 ribu gereja. Rata-rata 1 gereja melayani 350-400 jemaah.

Umat Islam berjumlah sekitar 240 juta dengan masjid sebanyak 315 ribu masjid. Rata-rata 1 masjid melayani 700-800 jemaah.

"Indonesia adalah negara mayoritas muslim dengan jumlah gereja terbanyak di dunia," tegas TGB.

Data tersebut menunjukkan bahwa kehidupan beragama di Indonesia berlangsung dinamis dan berkembang, tanpa indikasi sistematis adanya penindasan terhadap kelompok tertentu.

Harmoni yang Perlu Dijaga

Lebih jauh, TGB menekankan kehidupan beragama di Indonesia selama ini berjalan harmonis. Konflik yang muncul di beberapa daerah dinilai sebagai dinamika yang bisa diselesaikan melalui dialog dan mekanisme hukum.

"Selama ini kita hidup harmonis, saling menghormati," ungkap mantan Gubernur Nusa Tenggara Berat (NTB).

Menurutnya, masalah pasti selalu ada dari waktu ke waktu, namun kita selalu bisa menyelesaikan dengan baik.

"Hal yang menimpa umat Kristiani di beberapa tempat saat akan mendirikan rumah ibadah juga dialami oleh umat Islam di tempat lain. Silaturahim, dialog dan penegakan hukum adalah kunci," kata TGB.

Kerukunan Pilar Bangsa

Sebagai penutup, TGB mengingatkan kerukunan antarumat beragama bukan sekadar nilai sosial, melainkan fondasi utama persatuan Indonesia.

"Kerukunan umat beragama di Indonesia adalah tulang punggung persatuan bangsa. Jangan dipatahkan! Kita semua, apapun agamanya, adalah saudara sebangsa," pungkasnya.

Di tengah era digital yang serba cepat, narasi provokatif dapat dengan mudah menyebar dan memengaruhi persepsi publik.