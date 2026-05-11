Ibadah haji bukan sekadar perjalanan fisik menuju Tanah Suci, melainkan momentum reflektif yang mengandung makna spiritual mendalam bagi umat Islam, terutama di tengah derasnya arus kehidupan modern.

Akademisi Universitas Islam Negeri Prof KH Saifuddin Zuhri (UIN Saizu) Purwokerto, Muridan, menegaskan haji memiliki peran penting dalam mengembalikan kesadaran manusia terhadap hakikat dirinya sebagai hamba Allah SWT.

"Ibadah haji menjadi momentum reflektif untuk mengingatkan kembali kesadaran manusia tentang hakikat dirinya sebagai hamba Allah SWT di tengah kehidupan modern," ujarnya di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Senin (11/5/2026).

Lebih dari itu, ibadah ini merupakan perjalanan spiritual yang mengajak manusia untuk kembali kepada fitrah penghambaan.

"Haji bukan sekadar ritual tahunan umat Islam, melainkan perjalanan spiritual yang mengajak manusia kembali menyadari posisinya sebagai hamba Allah," katanya.

Modernitas dan Krisis Spiritualitas

Muridan yang juga dosen Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Saizu menyoroti dampak kehidupan modern yang cenderung menggeser orientasi manusia ke arah materialisme.

Ia menjelaskan, saat ini banyak orang mengukur keberhasilan dari aspek material, pengakuan publik, hingga citra digital yang ditampilkan di ruang sosial.

Menurut dia, kondisi tersebut membuat manusia terkadang berorientasi pada penampilan lahiriah, sementara dimensi batiniah dan spiritual kurang mendapatkan perhatian.

Fenomena ini, lanjutnya, menjadikan haji sebagai ruang kontemplatif yang penting untuk mengembalikan keseimbangan antara aspek lahiriah dan batiniah dalam kehidupan manusia.

Ihram Simbol Kesetaraan dan Pelepasan Duniawi

Dalam perspektif teologis, Muridan menilai ihram sebagai simbol kuat dalam ibadah haji yang merepresentasikan pelepasan identitas sosial dan atribut duniawi.

"Saat jutaan orang mengenakan pakaian yang sama, semua berdiri setara sebagai hamba di hadapan Allah," katanya.

Pesan kesetaraan ini dinilai sangat relevan dengan kondisi masyarakat modern yang masih sering terjebak dalam stratifikasi sosial dan simbol status.

Talbiyah Deklarasi Kepatuhan Total

Selain ihram, Muridan juga menyoroti makna talbiyah yang terus dikumandangkan selama pelaksanaan haji.

Menurut dia, talbiyah bukan sekadar bacaan ritual, tetapi memiliki dimensi teologis dan psikologis yang mendalam.

Menurut dia, kalimat labbaik Allahumma labbaik (aku penuhi panggilan-Mu ya Allah) bukan sekadar bacaan ritual, melainkan deklarasi kepatuhan total seorang hamba kepada Tuhan.

"Talbiyah mengajarkan pergeseran orientasi hidup, dari yang semula berpusat pada ego menuju penghambaan yang tulus kepada Allah," katanya.

Wukuf di Arafah Puncak Refleksi Eksistensial

Muridan menyebut momentum wukuf di Arafah sebagai puncak refleksi spiritual dalam rangkaian ibadah haji.

Ia mengatakan momentum wukuf di Arafah menjadi puncak refleksi spiritual karena manusia dihadapkan pada kesadaran akan kefanaan hidup dan keterbatasan dirinya.

"Di Padang Arafah, tidak ada kemegahan dunia yang dapat dibanggakan. Yang tersisa hanyalah doa, penyesalan, harapan, dan pengakuan atas kelemahan diri di hadapan Sang Pencipta," katanya.

Dalam konteks ini, haji menjadi ruang kontemplasi paling dalam bagi manusia untuk mengevaluasi diri dan memperbaiki hubungan dengan Allah SWT.

Haji Mabrur dan Transformasi Sosial

Muridan mengingatkan bahwa esensi ibadah haji tidak boleh berhenti pada aspek seremonial dan simbolik semata.

"Haji yang mabrur menjadi momentum melahirkan pribadi yang lebih jujur, rendah hati, sabar, dan memiliki kepedulian sosial yang lebih kuat," katanya.

Ia menegaskan ibadah haji di era modern tidak boleh berhenti sebagai pengalaman spiritual individual, tetapi harus menghadirkan transformasi moral dan sosial yang nyata di tengah masyarakat.

"Oleh karena itu, haji perlu dipahami secara lebih substantif dan reflektif sebagai perjalanan batin untuk memulihkan hubungan manusia dengan Tuhan, sesama, dan dirinya sendiri," kata Muridan.

Di tengah dunia yang semakin kompleks dan penuh distraksi, pesan-pesan spiritual dalam ibadah haji menjadi semakin relevan.

Haji bukan hanya tentang perjalanan ke Makkah, tetapi perjalanan kembali menuju jati diri sebagai hamba Allah.