Di sebuah sudut perbatasan Aceh, perubahan besar justru lahir dari langkah-langkah kecil. Dari kios sederhana, dari tangan yang dulu ragu, hingga harapan yang perlahan menemukan bentuknya.

Sekitar 200 mualaf hidup di wilayah perbatasan Aceh, menghadapi tantangan ekonomi, sosial, dan adaptasi keagamaan yang tidak ringan.

Kisah para mualaf di wilayah Kota Subulussalam dan Aceh Singkil menjadi potret nyata bagaimana pemberdayaan ekonomi mampu mengubah hidup, dari sekadar bertahan menjadi mandiri.

Di sebuah kios sederhana di wilayah perbatasan Aceh, aroma gorengan hangat menguar, mengundang pembeli yang datang silih berganti. Tangan yang dulu ragu kini sigap melayani, wajah yang dulu cemas kini mulai tenang.

Di balik kesibukan itu, tersimpan kisah perjuangan seorang mualaf yang pernah berada di titik paling sederhana: bertahan hidup dari penghasilan seadanya.

Kini, perlahan hidupnya berubah. Perubahan itu tidak hanya dirasakan oleh satu orang.

Sejumlah mualaf di wilayah Kota Subulussalam dan Aceh Singkil mulai bangkit, menata ulang kehidupan mereka melalui usaha kecil yang kini tumbuh dan memberi harapan baru.

Perubahan itu hadir melalui program Pendampingan Pemberdayaan Ekonomi Muallaf yang dijalankan oleh Baitul Mal Aceh bersama Forum Dakwah Perbatasan (FDP).

Program tersebut menyasar mualaf binaan yang telah memiliki usaha, namun terhambat oleh keterbatasan modal sehingga penghasilannya belum mampu mencukupi kebutuhan harian.

Dari Bertahan ke Berkembang

Di Desa Buloh Duri, Kecamatan Simpang Kiri, Subulussalam, Teringat Zega dulunya hanya bisa menjalankan usaha seadanya.

Kios kecil berisi gorengan dan jajanan itu menjadi satu-satunya sumber penghidupan, dengan penghasilan Rp150.000 hingga Rp200.000 per hari.

Jumlah yang cukup untuk bertahan, tetapi tidak memberi ruang untuk berkembang.

“Dulu cukup untuk makan saja, tapi tidak bisa berkembang. Sekarang alhamdulillah, dagangan sudah banyak, pembeli juga makin ramai,” ujar Zega.

Bantuan modal yang ia terima menjadi titik balik. Zega mulai menambah variasi dagangan, memperbanyak produksi, dan menarik lebih banyak pelanggan.

Kini, pendapatannya melonjak menjadi Rp500.000 hingga Rp700.000 per hari.

“Setelah ada bantuan modal, saya bisa tambah jualan. Pendapatan pun jauh lebih baik dari sebelumnya,” katanya.

Dari kios sederhana, ia tidak lagi sekadar bertahan, tetapi mulai membangun masa depan.

Kios Kecil yang Kini Jadi Penopang Hidup

Perubahan serupa dirasakan Junita Simanulang, mualaf asal Desa Situbuh-Tubuh, Kecamatan Danau Paris, Aceh Singkil.

Ia telah lama berjualan kebutuhan pokok, namun keterbatasan modal membuat kiosnya tak pernah benar-benar berkembang.

Pendapatannya bertahan di angka Rp500.000 per hari, tanpa banyak perubahan.

“Kalau barang sedikit, pembeli juga terbatas. Sekarang stok sudah banyak, jadi orang lebih sering belanja di kios saya,” ungkap Junita.

Setelah mendapatkan bantuan, ia mampu menambah stok barang secara signifikan. Rak-rak kiosnya kini lebih penuh, dan pembeli datang lebih rutin.

Pendapatannya pun meningkat menjadi sekitar Rp700.000 per hari.

“Alhamdulillah, sekarang penghasilan sudah lebih stabil untuk kebutuhan sehari-hari,” katanya.

Bagi Junita, perubahan itu bukan hanya soal angka, tetapi tentang kepastian hidup yang dulu terasa jauh.

Dari Keterbatasan Menjadi Kesempatan

Sementara di Desa Napagaluh, Kecamatan Danau Paris, Kartika Sialoho menjalani hari-harinya dengan mesin jahit sederhana.

Ia memiliki keterampilan, tetapi tidak memiliki cukup modal untuk membeli bahan dalam jumlah memadai.

Akibatnya, penghasilannya hanya sekitar Rp50.000 per hari.

“Dulu mau jahit lebih banyak tidak bisa, karena kainnya terbatas,” kata Kartika.

Bantuan modal yang ia terima membuka peluang baru. Ia mulai membeli bahan lebih banyak, menerima lebih banyak pesanan, dan mengembangkan usahanya.

Kini, pendapatannya meningkat menjadi Rp150.000 hingga Rp200.000 per hari.

“Sekarang sudah bisa beli bahan lebih banyak, pesanan juga mulai bertambah,” ungkapnya.

Perlahan, dari rumah sederhana, ia membangun harapan baru lewat setiap jahitan.

Pemberdayaan yang Mengubah Cara Pandang

Program tersebut menjangkau empat mualaf binaan di wilayah perbatasan Aceh, Kota Subulussalam dan Aceh Singkil. Mereka sebelumnya telah memiliki usaha, namun tidak berkembang karena keterbatasan modal.

Dengan pendampingan dan bantuan ekonomi, mereka kini memiliki kapasitas lebih besar untuk menjalankan usaha. Modal bertambah, usaha berkembang, dan pendapatan meningkat secara nyata.

Namun lebih dari itu, perubahan terbesar terlihat pada cara mereka memandang hidup.

Dari yang sebelumnya hanya bertahan, kini mereka mulai percaya bahwa usaha kecil pun bisa menjadi jalan untuk mandiri.

Dari kios kecil, lapak sederhana, hingga mesin jahit di rumah, para mualaf ini membuktikan perubahan tidak selalu datang dari langkah besar, tetapi dari kesempatan yang tepat, pada waktu yang tepat.