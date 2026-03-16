Potensi dana zakat umat Islam di Indonesia diperkirakan bisa menembus angka Rp121 triliun per tahun.

Jika dikelola secara profesional dan transparan, kekuatan filantropi Islam ini dinilai memiliki peluang besar untuk membantu mengurangi kemiskinan sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat.

Gagasan tersebut disampaikan H. Aziz Syafiuddin, S.Sos.I., M.Si., Kasubdit Pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah dan Pendidikan Alquran Kementerian Agama RI, yang dikutip inilah.com, Senin (16/3/2026).

Besarnya potensi tersebut tidak lepas dari posisi Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia.

Dengan jumlah umat Islam yang sangat besar, zakat, infak, dan sedekah berpotensi menjadi instrumen ekonomi sosial yang sangat kuat jika dikelola secara optimal.

Memasuki tahun 2026, Indonesia terus memperkokoh posisinya sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Berdasarkan data riil yang tercatat pada Maret 2025, jumlah umat Islam di tanah air telah mencapai angka fantastis, yakni 244.712.757 jiwa.

Jumlah tersebut bukan sekadar angka demografis, melainkan juga mencerminkan potensi solidaritas sosial yang besar dalam menggerakkan ekonomi umat melalui berbagai instrumen ibadah sosial, termasuk zakat.

Potensi Zakat Fitrah

Momentum Ramadan 1447 Hijriah atau tahun 2026 menjadi salah satu periode penting dalam pengumpulan zakat, khususnya zakat fitrah yang wajib ditunaikan setiap Muslim.

Kajian tersebut memperkirakan sebagian besar umat Islam Indonesia memiliki kemampuan ekonomi untuk menunaikan kewajiban tersebut.

“Diperkirakan sekitar 190,5 juta hingga 214,7 juta jiwa memiliki kesiapan finansial untuk menunaikan kewajiban ini,” kata penulis tesis 'Efektivitas Pengelolaan Zakat dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat' itu.

Dengan asumsi sebagian besar dari jumlah tersebut menunaikan zakat fitrah, potensi dana yang terkumpul bisa sangat besar.

“Dengan asumsi 80% hingga 90% dari total populasi Muslim mampu berzakat, potensi dana zakat fitrah secara nasional diproyeksikan mampu menembus angka Rp 7,5 triliun hingga Rp 8 triliun,” ujarnya.

Dana ini berpotensi menjadi jaring pengaman sosial bagi kelompok mustahik atau penerima zakat di berbagai wilayah Indonesia.

Standar Zakat Fitrah 2026

Untuk memberikan kepastian kepada masyarakat, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) telah menetapkan standar besaran zakat fitrah tahun 2026.

“Rekomendasi utama yang dikeluarkan adalah sebesar Rp 50.000 per orang jika ditunaikan dalam bentuk uang tunai,” kata Azis.

Sementara itu, bagi masyarakat yang ingin menunaikan zakat fitrah dalam bentuk makanan pokok, ketentuan syariat tetap berlaku.

“Bagi masyarakat yang memilih menunaikan dalam bentuk makanan pokok, kadar yang ditetapkan tetap merujuk pada ketentuan syariat yaitu antara 2,5 kg hingga 3 kg beras premium per jiwa,” ujarnya.

Di beberapa wilayah dengan biaya hidup lebih tinggi seperti Jabodetabek, nilai zakat fitrah bahkan bisa mencapai kisaran Rp47 ribu hingga Rp76 ribu per orang tergantung harga beras di wilayah tersebut.

Zakat Profesi Kelas Menengah

Selain zakat fitrah, potensi besar juga berasal dari zakat maal atau zakat profesi. Instrumen ini semakin relevan seiring meningkatnya jumlah kelas menengah Muslim di Indonesia.

“Kemudian melihat batasan Nisab 2026 yang telah ditetapkan BAZNAS untuk zakat maal/profesi sebesar Rp 7.640.144 per bulan, maka kewajiban zakat profesi (sebesar 2,5%) melekat pada setiap Muslim yang penghasilannya telah melampaui angka tersebut,” jelas Azis.

Dalam kajian tersebut disebutkan bahwa jumlah masyarakat kelas menengah di Indonesia cukup besar. Terdapat sekitar 47,85 juta jiwa penduduk Indonesia yang masuk dalam kategori kelas menengah.

Jika sebagian dari kelompok ini rutin menunaikan zakat profesi, maka potensi dana zakat maal dapat mencapai puluhan triliun rupiah setiap tahun.

Kekuatan Infak Harian

Selain zakat yang bersifat wajib, kekuatan ekonomi umat juga dapat diperkuat melalui infak sukarela yang dilakukan secara konsisten.

Salah satu contoh sederhana adalah kebiasaan menyisihkan uang seribu rupiah setiap hari.

“Jika kita menggunakan asumsi sederhana di mana setiap individu menyisihkan uang sebesar Rp 1.000 saja per hari, maka dalam satu tahun satu orang akan terkumpul dana sekitar Rp 365.000,” ungkapnya.

Jika kebiasaan ini dilakukan secara kolektif oleh sebagian besar umat Islam Indonesia, akumulasi dana yang terkumpul bisa sangat besar.

“Dengan mengambil asumsi partisipasi aktif dari 70% penduduk Muslim Indonesia yang dianggap mampu secara ekonomi, potensi perolehan infak tahunan ini sangatlah fantastis.”

Dalam perhitungan sederhana, potensi infak tahunan bahkan bisa mencapai lebih dari Rp60 triliun.

Transformasi Ekonomi Umat

Jika digabungkan, potensi zakat fitrah, zakat maal, dan infak dapat menghasilkan dana filantropi umat yang sangat besar. Secara keseluruhan, potensi dana tersebut diperkirakan bisa mencapai sekitar Rp121,8 triliun per tahun.

Pengelolaan dana tersebut secara profesional dinilai dapat menciptakan dampak ekonomi yang signifikan, tidak hanya untuk bantuan konsumtif tetapi juga untuk pemberdayaan masyarakat.

“Pengelolaan yang terpusat dan strategis memungkinkan terjadinya transformasi ekonomi nasional yang signifikan,” pungkas Aziz.

Dana tersebut berpotensi dimanfaatkan untuk berbagai program strategis, seperti pembangunan rumah sakit gratis bagi kaum dhuafa, beasiswa pendidikan, hingga pembiayaan usaha kecil dan menengah.

Dengan pendekatan pemberdayaan, mustahik atau penerima zakat diharapkan dapat bertransformasi menjadi muzakki atau pemberi zakat di masa depan.