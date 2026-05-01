Kebakaran hebat melanda kediaman pasangan influencer Muslim, Anisa Rahma dan Anandito Dwis, pada Kamis (30/4/2026) dini hari. Peristiwa yang terjadi sekitar pukul 03.00 WIB itu menghanguskan sebagian besar bangunan rumah mereka.

Namun, di tengah kepulan asap dan puing kehancuran, tersisa satu fakta yang mengundang perhatian publik, sebuah kamar yang berisi ribuan mushaf Alquran tetap utuh tanpa tersentuh api.

“Rumah Anisa Rahma dan Anandito Dwis dilanda kebakaran pada Kamis (30/4) pukul 03.00 WIB. Namun, ada kamar berisi 3.500 Alquran yang masih utuh dan tak tersentuh api," tulis sebuah unggahan @kabar.tidakwaras yang dikutip inilah.com, Jumat (1/5/2026).

Peristiwa tersebut sontak menjadi sorotan warganet, bukan hanya karena kerugian materiil yang besar, tetapi juga karena sisi spiritual yang dirasakan banyak pihak sebagai sesuatu yang luar biasa.

Kerusakan Parah Atap Ambruk, Dinding Hangus

Kondisi rumah saat pertama kali diketahui terbakar sudah cukup parah. Api dengan cepat melahap bagian atas bangunan hingga menyebabkan kerusakan signifikan pada struktur utama.

Kondisi rumah sudah terbakar sebagian ketika mereka pertama kali mengetahui kejadian. Bagian dinding tampak hangus dan kusam usai terbakar. Atap rumah sudah ambruk diluluhlantahkan kobaran api. Bagian atas bangunan pun blong tanpa atap.

Pemandangan pascakebakaran menunjukkan kehancuran yang nyata. Atap yang runtuh, dinding yang menghitam, serta sisa-sisa material bangunan yang berserakan menggambarkan betapa hebatnya kobaran api saat itu.

Puing dan Abu Sisa Luka Kebakaran

Sisa kebakaran tampak jelas dari puing-puing yang berserakan di berbagai sudut rumah. Material seperti genteng pecah dan kayu yang terbakar memenuhi lantai.

Tampak puing-puing atap seperti pecahan genteng dan kayu terbakar berceceran di lantai. Di kamar tidur Anisa dan Anandito, sebagian dinding beserta kusen putih di kamar masih utuh. Namun, barang-barang sudah hancur, gosong, dan berceceran. Ruangan lain juga terlihat kotor. Lantainya penuh dengan abu bekas kebakaran.

Kerusakan tersebut tidak hanya berdampak pada struktur rumah, tetapi juga pada barang-barang pribadi yang tak terselamatkan.

Kamar “Terjaga” 3.500 Alquran Tetap Utuh

Di tengah kehancuran tersebut, satu ruangan justru luput dari amukan api. Kamar yang digunakan untuk menyimpan ribuan Alquran dan pakaian tetap dalam kondisi aman.

Siapa sangka, masih ada kamar yang utuh tak tersentuh api. Isinya ada tumpukan kotak kardus yang menyimpan 3.500 Alquran dan pakaian. Kondisi kamar beserta isinya aman tak tersentuh api.

Fenomena itu memantik berbagai reaksi dari masyarakat. Banyak yang melihatnya sebagai tanda kebesaran Allah, sementara yang lain menganggapnya sebagai kejadian langka yang sulit dijelaskan secara logika.

Antara Musibah dan Hikmah

Peristiwa tersebut menjadi pengingat di balik musibah selalu ada hikmah yang bisa dipetik.

Kehilangan harta benda memang menyakitkan, namun keselamatan jiwa dan keutuhan sesuatu yang bernilai spiritual menjadi penguat bagi keluarga yang terdampak.

Kisah itu juga memperkuat narasi bahwa Alquran bukan hanya kitab suci, tetapi juga simbol perlindungan dan keberkahan bagi umat Islam.