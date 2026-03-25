Jalanan Jakarta mendadak lengang. Deru mesin kendaraan yang biasanya saling bersahutan, kini berganti dengan keheningan yang nyaris ganjil bagi sebuah kota megapolitan.

Gedung-gedung pencakar langit tampak seperti kehilangan denyutnya, seolah tertidur setelah ditinggalkan oleh jutaan manusia yang kembali ke kampung halaman.

Fenomena tahunan ini selalu menghadirkan satu ironi yang menarik. Ketika mayoritas penduduk ibu kota berbondong-bondong pulang untuk merayakan Idul Fitri bersama keluarga, ada sekelompok orang yang justru memilih bertahan.

Di tengah sepinya Jakarta, mereka kerap dijuluki dengan istilah yang populer di media sosial: “pemain utama”.

Istilah ini bukan sekadar candaan. Ia merepresentasikan realitas sosial yang dalam, tentang mereka yang tetap berdiri di garda depan, menjaga roda kehidupan kota agar tidak berhenti berputar, sekaligus memikul tanggung jawab besar untuk keluarga yang jauh di sana.

Sunyi Penuh Makna

Dilansir dari ANTARA, Rabu (25/3/2026), para “pemain utama” ini bukan tidak memiliki rindu. Mereka juga manusia biasa yang ingin duduk bersila bersama keluarga, menyantap hidangan Lebaran, dan saling bermaaf-maafan. Namun, ada prioritas yang harus mereka dahulukan.

Di balik keputusan untuk bertahan, tersimpan kalkulasi hidup yang tidak sederhana.

Biaya mudik yang melonjak, kebutuhan keluarga yang harus dipenuhi, hingga peluang mendapatkan penghasilan tambahan di hari libur menjadi pertimbangan yang tak bisa diabaikan.

Kesunyian Jakarta justru menjadi ruang perjuangan bagi mereka.

Dasman Mengemudi di Antara Rindu

Salah satu sosok itu adalah Dasman, perantau asal Padang, Sumatera Barat. Ketika banyak orang merencanakan “pulang basamo”, ia justru duduk di balik kemudi bus Transjakarta, menyusuri rute 1H dari Tanah Abang menuju Stasiun Gondangdia.

Pengalaman panjangnya sebagai sopir truk lintas daerah telah membentuk ketangguhan yang kini ia baktikan di jalanan ibu kota. Lebaran tahun ini menjadi yang kedua baginya tanpa mudik.

Keputusan itu bukan tanpa alasan. Biaya perjalanan ke kampung halaman yang tinggi membuatnya memilih bertahan dan mengambil kesempatan lembur.

“Nggak apa-apa saya nggak pulang, asal keluarga bisa Lebaran dengan tenang dan nggak mikirin uang,” ucap Dasman lugas.

Kalimat itu sederhana, tetapi memuat makna pengorbanan yang dalam. Ia menukar kehangatan keluarga dengan putaran roda bus, demi memastikan keluarganya tetap tersenyum di hari raya.

Anwar Menunda Rindu Demi Bakti

Di sudut lain Jakarta, tepatnya di kawasan Stasiun Gondangdia, kisah serupa hadir dalam sosok Anwar, pemuda asal Cianjur, Jawa Barat.

Selama tiga tahun terakhir, ia menghabiskan Lebaran di balik meja kasir sebuah minimarket.

Anwar memilih pulang beberapa hari setelah Idul Fitri. Baginya, momen Lebaran bukan hanya tentang hadir secara fisik, tetapi tentang bagaimana ia bisa memberikan yang terbaik bagi keluarga.

Bekerja di hari libur memberinya tambahan penghasilan yang signifikan. Dari situlah ia menabung, mengirimkan uang, dan memastikan keluarganya di kampung tidak kekurangan.

Ia rela melewatkan malam takbiran, demi satu hal yang lebih besar: kebahagiaan orang-orang yang ia cintai.

Abi Mengabdi dalam Sunyi Ibadah

Jika Dasman menjaga mobilitas kota dan Anwar memastikan kebutuhan ritel tetap berjalan, Abi memilih jalur pengabdian yang lebih sunyi namun sarat makna spiritual.

Pria asal Bandung ini bertugas sebagai amil zakat di Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Masjid Istiqlal.

Menjelang Idul Fitri, tanggung jawabnya memuncak. Ia harus memastikan zakat yang terkumpul dapat segera disalurkan kepada para mustahik sebelum pelaksanaan shalat Id.

Tugas ini membuatnya harus merelakan momen Lebaran bersama keluarga. Namun, Abi menjalaninya dengan keikhlasan.

Baginya, ada makna yang lebih besar di balik pengorbanan itu. Ia melihat pekerjaannya sebagai jalan ibadah, menghubungkan kebaikan dari para muzakki kepada mereka yang membutuhkan.

Di tengah rindu yang tak terucap, ia menemukan ketenangan dalam keyakinan bahwa apa yang ia lakukan bernilai pahala di sisi Allah.

Lebaran Melampaui Kehadiran Fisik

Kisah Dasman, Anwar, dan Abi memperlihatkan satu benang merah yang kuat: Lebaran tidak selalu harus dirayakan dengan kehadiran fisik di satu tempat.

Ada bentuk cinta yang lain, yang tidak tampak, tetapi terasa. Cinta yang diwujudkan dalam kerja keras, dalam keringat, dalam keputusan untuk menunda kebahagiaan pribadi demi orang lain.

Di tengah arus modernitas dan tuntutan ekonomi, makna pengorbanan ini justru menjadi semakin relevan.

Mereka yang bertahan di Jakarta mengajarkan bahwa kebahagiaan keluarga tidak selalu lahir dari kebersamaan sesaat, tetapi dari usaha panjang yang penuh keikhlasan.

Para Penjaga Denyut Kota

Saat Jakarta lengang dan lampu-lampu kota tetap menyala, para “pemain utama” ini adalah penjaga denyut kehidupan.

Mereka memastikan transportasi tetap berjalan, kebutuhan masyarakat terpenuhi, dan ibadah sosial seperti zakat tetap tersalurkan.

Mereka mungkin tidak terlihat di panggung utama perayaan Lebaran. Namun, justru di balik layar itulah peran mereka menjadi sangat berarti.

Idul Fitri, pada akhirnya, bukan hanya tentang kembali ke kampung halaman. Ia juga tentang kembali pada makna sejati pengorbanan, keikhlasan, dan cinta.