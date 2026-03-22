Dalam Islam, mukjizat merupakan peristiwa luar biasa yang diberikan Allah SWT kepada para nabi sebagai bukti kebeneran risalah yang mereka bawa.

Mukjizat ini tidak dapat ditiru oleh manusia biasa dan terjadi atas kehendak serta kekuasaan Allah SWT.

Sebagai nabi terakhir, Nabi Muhammad SAW juga diberikan berbagai mukjizat yang menunjukkan kebesaran Allah serta menguatkan dakwah beliau kepada umat Manusia.

Mukjizat tersebut ada yang disaksikan langsung oleh para sahabat, ada pula yang tetap bisa dirasakan hingga sekarang oleh umat Islam.

Berbagai Mukjizat Nabi Muhammad SAW selama Hidup

1. Alquran sebagai Mukjizat Terbesar

Mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW adalah Alquran, kitab suci yang menjadi pedoman hidup umat Islam.

Keistimewaan Alquran terletak pada keindahan bahasanya, kedalaman maknanya, serta keasliannya yang tetap terjaga hinga sekarang.

Berbeda dengan mukjizat nabi lain yang hanya terjadi pada masa tertentu, Alquran juga tetap menjadi mukjizat Nabi Muhammad SAW yang bisa dipelajari hinga hari ini.

Mukjizat ini juga ditegaskan dalam Alquran surat An-Nisa ayat 174 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُم بُرْهَانٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا

yaa aiyuhan naasu qad jaaa'akum burhaanum mir Rabbikum wa anzalnaaa ilaikum Nooram Mubeena

Artinya: “Wahai manusia! Sesungguhnya telah sampai kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu, (Muhammad dengan mukjizatnya) dan telah Kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang (Alquran).”

2. Membelah Bulan

Salah satu mukjizat Nabi Muhammad yang paling terkenal adalah peristiwa terbelahnya bulan.

Mukjizat ini terjadi ketika kaum Quraisy meminta bukti kenabian Rasulullah.

Dengan izin Allah, Nabi Muhammad menunjukkan mukjizat berupa bulan yang terbelah menjadi dua bagian.

Dalam hadis dari Anas bin Malik RA, beliau berkata:

أَنَّ أَهْلَ مَكَّةَ سَأَلُوا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُرِيَهُمْ آيَةً، فَأَرَاهُمُ انْشِقَاقَ الْقَمَرِ فَأَرَاهُمُ الْقَمَرَ شِقَّتَيْنِ حَتَّى رَأَوْا حِرَاءً بَيْنَهُمَا

Artinya: "Sesungguhnya, ahli Makkah pernah meminta kepada Rasulullah SAW supaya memperlihatkan satu tanda bukti kepada mereka.

Kemudian, beliau memperlihatkan bulan yang terbelah dua hingga Gunung Hira dapat mereka lihat di antara kedua belahannya," (HR. Bukhari dan Muslim)

3. Air Keluar dari Sela-Sela Jari Nabi

Dalam sebuah riwayat hadis disebutkan bahwa para sahabat pernah kekurangan air untuk berwudu.

Rasulullah kemudian meletakkan tangannya di sebuah wadah berisi air, lalu air mengalir dari sela-sela jari beliau sehingga para sahabat dapat berwudu.

Mukjizat ini diabadikan dalam hadis riwayat Anas bin Malik dan tercatat dalam Kitab Fadha’il ash-Shahabah. Ia berkata:

“Aku melihat Rasulullah SAW saat waktu salat Asar tiba. Ketika itu, orang-orang mencari air untuk berwudu, namun mereka tidak mendapatkannya.”

Kemudian, dalam riwayat lain diceritakan bahwa Nabi Muhammad SAW yang berada di tempat yang disebut Zawra (lokasi yang agak tinggi di sekitar Masjid Nabawi) memasukkan tangannya ke dalam sebuah wadah berisi air.

Dengan izin Allah SWT, air kemudian memancar dari sela-sela jari Nabi Muhammad SAW. umat yang berada di sekitar itu pun menggunakan airnya untuk beruwud.

Qatadah yang mendengar kisah ini bertanya kepada Anas bin Malik, ‘Berapa jumlah kalian saat itu?’

Anas menjawab, ‘Sekitar tiga ratus orang’ (HR. Bukhari dan Muslim)

4. Segelas Susu yang Mampu Mengenyangkan Banyak Orang

Dalam sebuah kisah yang diriwayatkan Abu Hurairah RA, Rasulullah pernah memiliki segelas susu di rumahnya.

Meskipun jumlahnya sedikit, beliau mempersilakan para sahabat untuk meminumnya satu per satu.

Ajaibnya, susu tersebut cukup diminum oleh banyak orang hingga mereka semua merasa kenyang.

Peristiwa ini menjadi juga salah satu mukjizat yang menunjukkan keberkahan yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad.

5. Doa Nabi yang Langsung Dikabulkan

Salah satu mukjizat Nabi Muhammad SAW adalah doa beliau yang dikabulkan oleh Allah SWT.

Peristiwa ini pernah terjadi ketika wilayah Madinah mengalami kekeringan yang cukup parah.

Para sahabat kemudian meminta Rasulullah untuk berdoa agar Allah menurunkan hujan.

Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, disebutkan:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكَتِ الْأَمْوَالُ وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ فَادْعُ اللَّهَ يُغِيثُنَا، فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ يَدَيْهِ فَقَالَ: اللَّهُمَّ أَغِثْنَا

‘An Anas bin Mālik qāla: anna rajulan dakhala al-masjida yaumal-jumu‘ah min bābin kāna naḥwa dāril-qaḍā’i wa Rasūlullāhi ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam qā’imun yakhṭub.

Fastakbala Rasūlallāha qā’iman fa qāla: yā Rasūlallāh halakatil-amwāl wanqaṭa‘atis-subul fad‘ullāha yughītsunā.

Farafa‘a Rasūlullāhi ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam yadaihī tsumma qāla: Allāhumma aghitsnā, Allāhumma aghitsnā, Allāhumma aghitsnā.

Artinya: “Dari Anas bin Malik r.a. berkata: Seorang laki-laki masuk masjid pada hari Jumat melalui pintu yang mengarah ke Darul Qadha ketika Rasulullah SAW sedang berdiri menyampaikan khutbah.

Orang itu berdiri menghadap Nabi dan berkata, “Wahai Rasulullah, harta benda telah rusak dan jalan-jalan terputus. Berdoalah kepada Allah agar Dia menurunkan hujan kepada kami.”

Maka Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya dan berdoa, “Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami. Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami. Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami.”

Dalam lanjutan riwayat, disebutkan bahwa setelah Nabi berdoa, awan segera berkumpul dan hujan turun di Madinah selama beberapa hari, sehingga mengakhiri kekeringan yang terjadi saat itu. (HR. Bukhari dan Muslim)

6. Menyembuhkan Sakit Mata

Mukjizat Nabi Muhammad juga terlihat ketika beliau menyembuhkan sakit mata Ali bin Abi Thalib.

Peristiwa ini terjadi menjelang Perang Khaibar. Saat itu Ali mengalami sakit mata yang cukup parah.

Rasulullah kemudian mengusap mata Ali dengan ludahnya dan berdoa kepada Allah. Dengan izin Allah, sakit mata tersebut langsung sembuh.

Kisah ini dijelaskan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim:

“Dari Sahl bin Sa‘d r.a., Rasulullah SAW bersabda pada hari Khaibar:

‘Besok akan aku berikan bendera ini kepada seseorang yang mencintai Allah dan Rasul-Nya, serta dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya.’

Kemudian bendera itu diberikan kepada Ali bin Abi Thalib yang saat itu sedang sakit mata.

Rasulullah lalu meludahi kedua mata Ali dan mendoakannya, maka sembuhlah ia seketika hingga seolah-olah tidak pernah merasakan sakit.” (HR. Bukhari)

7. Isra Mi’raj

Isra Mi’raj merupakan peristiwa luar biasa ketika Nabi Muhammad melakukan perjalanan dari Masjidil Haram di Makkah ke Masjidil Aqsa di Palestina, kemudian naik ke langit untuk menerima perintah salat dari Allah.

Peristiwa ini juga dijelaskan dalam Alquran surat Al-Isra ayat 1:

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

Subhaanal lazeee asraa bi'abdihee lailam minal Masjidil Haraami ilal Masjidil Aqsal-lazee baaraknaa haw lahoo linuriyahoo min aayaatinaa;innahoo Huwas Samee'ul-Baseer

Artinya: “Mahasuci (Allah), yang telah memperjalankan hamba-Nya (Muhammad) pada malam hari dari Masjidilharam ke Masjidil Aqsa yang telah Kami berkahi sekelilingnya agar Kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda (kebesaran) Kami.

Sesungguhnya Dia Maha Mendengar, Maha Melihat.”

8. Dada Terbelah

Salah satu mukjizat yang terjadi sejak masa kecil Nabi Muhammad adalah peristiwa dada terbelah.

Dalam riwayat, disebutkan bahwa malaikat Jibril membelah dada Nabi Muhammad untuk membersihkan hatinya dari segala kotoran sebelum beliau menerima wahyu.

Peristiwa ini juga terjadi kembali sebelum Isra Mi’raj. Mukjizat ini menunjukkan bahwa Allah telah mempersiapkan Nabi Muhammad untuk menjadi utusan-Nya.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَاهُ جِبْرِيلُ وَهُوَ يَلْعَبُ مَعَ الْغِلْمَانِ، فَأَخَذَهُ فَصَرَعَهُ فَشَقَّ عَنْ قَلْبِهِ فَاسْتَخْرَجَ الْقَلْبَ فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ عَلَقَةً فَقَالَ: هَذَا حَظُّ الشَّيْطَانِ مِنْكَ، ثُمَّ غَسَلَهُ فِي طَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ بِمَاءِ زَمْزَمَ، ثُمَّ لَأَمَهُ ثُمَّ أَعَادَهُ فِي مَكَانِهِ.

Artinya: “Dari Anas bin Malik r.a., bahwa Rasulullah SAW didatangi malaikat Jibril ketika beliau sedang bermain bersama anak-anak.

Jibril kemudian mengambil beliau, membaringkannya, lalu membelah dadanya dan mengeluarkan hatinya.

Dari hati tersebut dikeluarkan segumpal darah, kemudian Jibril berkata, ‘Ini adalah bagian setan darimu.’