Penentuan kalender Hijriyah tak pernah sekadar soal angka dan tanggal. Ia menyentuh dimensi ibadah, otoritas keagamaan, hingga dinamika persatuan umat Islam global.

Setiap tahun, perbedaan awal Ramadan, Idul Fitri, atau Idul Adha kembali menjadi perbincangan hangat, bahkan tak jarang memunculkan kebingungan di tengah masyarakat.

Dalam konteks ini, pandangan Thomas Djamaluddin, Koordinator Pokris Astronomi dan Observatorium Pusat Riset Antariksa BRIN, menjadi penting untuk disimak. Ia mengurai dua pendekatan besar yang kini berkembang, yakni Kalender MABIMS dan Kalender Hijriyah Global Tunggal (KHGT).

Mengutip tulisannya yang dipublikasikan di laman pribadi dan dikutip inilah.com, Selasa (17/3/2026), ia menegaskan perdebatan kalender Hijriyah bukan sekadar persoalan teknis astronomi, melainkan juga menyangkut aspek fikih dan tradisi keagamaan.

Kalender MABIMS, Ikhtiar Menyatukan

Penentuan kalender Hijriyah selalu menjadi isu penting dalam kehidupan umat Islam, terutama karena berkaitan langsung dengan waktu-waktu ibadah seperti Ramadan, Idul Fitri, dan Idul Adha.

Dalam perkembangannya, muncul dua pendekatan besar yang banyak diperbincangkan, yaitu Kalender MABIMS dan Kalender Hijriyah Global Tunggal (KHGT).

Keduanya memiliki tujuan yang sama, yakni memberikan kepastian waktu ibadah, namun menggunakan pendekatan yang berbeda.

Kalender MABIMS merupakan hasil kesepakatan para Menteri Agama dari Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura pada tahun 2021.

Kalender tersebut menggunakan kriteria imkan rukyat dengan batas minimal tinggi hilal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat.

Kriteria tersebut disusun berdasarkan data pengamatan hilal jangka panjang sehingga dapat diterima oleh dua pendekatan utama dalam penentuan awal bulan Hijriyah dengan rukyat dan hisab.

Keunggulan utama kalender MABIMS terletak pada kemampuannya menjembatani dua metode tersebut. Bagi kalangan rukyat, kriteria yang digunakan tetap merujuk pada kemungkinan terlihatnya hilal.

Sementara bagi kalangan hisab, kriteria tersebut memungkinkan penyusunan kalender secara sistematis dan dapat dihitung jauh ke depan.

Dengan demikian, kalender tidak hanya berfungsi sebagai prediksi astronomis, tetapi juga sebagai panduan ibadah yang memiliki dasar ilmiah dan syar’i.

Selain itu, kalender berbasis hisab seperti MABIMS dapat dihitung untuk puluhan bahkan ratusan tahun ke depan. Hal ini memberikan kepastian bagi umat Islam dalam merencanakan ibadah dan kegiatan sosial keagamaan.

Bagi pengamal rukyat, kalender tersebut tetap berfungsi sebagai prakiraan yang nantinya dapat dikonfirmasi melalui pengamatan hilal dan diputuskan dalam sidang itsbat oleh otoritas negara.

Namun, pendekatan ini bukan tanpa tantangan.

Realitas Perbedaan, Batas MABIMS

Namun demikian, kalender MABIMS juga memiliki keterbatasan. Salah satunya adalah potensi perbedaan dengan negara lain, terutama Arab Saudi yang sering dijadikan rujukan dalam penentuan puasa Arafah dan Idul Adha.

Perbedaan tersebut dapat terjadi karena posisi hilal yang berbeda di setiap wilayah bumi.

Secara astronomis, hilal akan terlihat lebih tinggi di wilayah yang berada lebih ke barat. Akibatnya, hilal mungkin sudah terlihat di Arab Saudi sementara di Indonesia masih belum memenuhi kriteria.

Selain itu, meskipun menggunakan kriteria yang sama, setiap negara anggota MABIMS tetap memiliki otoritas sendiri dalam menetapkan awal bulan berdasarkan hasil rukyat dan keputusan resmi pemerintah.

Karena itu, keseragaman tidak selalu dapat dicapai sepenuhnya. Namun dalam perspektif fikih, hal ini dianggap wajar karena adanya perbedaan mathla’ atau wilayah keberlakuan rukyat.

Di titik ini, perbedaan bukan dipandang sebagai kegagalan, melainkan sebagai konsekuensi logis dari keragaman geografis dan pendekatan keagamaan.

Kalender KHGT, Ambisi Global

Di sisi lain, muncul gagasan Kalender Hijriyah Global Tunggal (KHGT) yang menawarkan solusi berbeda, yakni penyatuan kalender Islam secara global, yang diadopsi oleh Muhammadiyah sejak 1447 H.

Sistem tersebut menggunakan prinsip satu hari satu tanggal untuk seluruh dunia.

Penentuan awal bulan didasarkan pada terpenuhinya kriteria visibilitas hilal di wilayah tertentu serta syarat terjadinya ijtimak sebelum fajar di Selandia Baru, yang berkaitan dengan garis batas tanggal internasional.

Keunggulan utama KHGT adalah kemampuannya menciptakan keseragaman global.

Jika kriteria terpenuhi pada suatu hari, maka keesokan harinya seluruh dunia langsung memasuki awal bulan baru yang sama. Sistem ini juga sepenuhnya berbasis hisab sehingga kalender dapat disusun dengan kepastian jauh hari sebelumnya.

Secara konsep, KHGT menjawab kerinduan umat Islam akan satu kalender global yang seragam, tanpa perbedaan hari raya antarnegara.

Idealisme vs Tradisi

Namun, Thomas mengingatkan, KHGT juga menghadapi tantangan serius, terutama dari sisi penerimaan tradisi keagamaan. Sistem ini tidak mengakomodasi praktik rukyat hilal yang selama berabad-abad menjadi bagian dari tradisi penentuan awal bulan dalam dunia Islam.

Akibatnya, pendekatan tersebut cenderung bersifat eksklusif karena hanya mengakomodasi metode hisab.

Selain itu, gagasan keseragaman global yang diusung KHGT masih bersifat idealistis. Hingga kini, hanya sedikit pihak yang benar-benar menerapkannya secara resmi.

Sebagian besar negara Muslim tetap mempertahankan mekanisme nasional yang memadukan hisab dan rukyat sesuai tradisi dan otoritas masing-masing.

Dengan kata lain, KHGT kuat secara konsep, namun masih menghadapi tantangan dalam implementasi sosial dan politik di dunia Islam.

Jalan Tengah Persatuan

Perbedaan pendekatan antara MABIMS dan KHGT menunjukkan, persoalan kalender Hijriyah bukan semata masalah astronomi, tetapi juga berkaitan dengan pemahaman fikih, tradisi keagamaan, serta otoritas keagamaan di berbagai negara.

Karena itu, dialog ilmiah dan sikap saling menghargai menjadi kunci agar perbedaan tidak berubah menjadi konflik.

Pada akhirnya, baik MABIMS maupun KHGT merupakan upaya untuk mencari sistem terbaik dalam mengatur waktu ibadah umat Islam.

Tantangannya bukan hanya soal metode yang paling tepat, tetapi bagaimana membangun titik temu yang mampu menjaga persatuan umat tanpa mengabaikan keragaman pendekatan yang telah berkembang dalam tradisi Islam.