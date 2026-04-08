Aksi cepat Kepolisian Dubai kembali mencuri perhatian publik dunia. Kali ini, respons sigap mereka dalam menangani ponsel hilang milik YouTuber asal India menjadi perbincangan hangat di media sosial.

Kreator digital Madan Gowri membagikan pengalaman tak terduganya setelah ponselnya yang hilang di Bandara Internasional Dubai berhasil ditemukan dan dikembalikan dalam waktu singkat.

Kronologi Kehilangan

Gowri mengaku baru menyadari ponselnya hilang saat sudah berada di dalam pesawat menuju Chennai.

"Saya kehilangan ponsel saya di bandara Dubai. Saya memberi tahu pramugari setelah naik pesawat. Dia berkata, 'Jangan khawatir,' dan meminta saya untuk mengirimkannya melalui pos. Saya sama sekali tidak percaya bahwa saya akan mendapatkan ponsel itu kembali, tetapi saya tetap mengirimkannya," katanya dalam video tersebut, dikutip dari India Today, Rabu (8/4/2026).

Ia kemudian mengikuti saran kru pesawat dengan mengirim email ke otoritas bandara disertai detail perangkatnya.

Respons Super Cepat

Tak butuh waktu lama, pihak berwenang merespons dengan meminta ciri-ciri khusus ponsel untuk proses verifikasi.

Setelah dipastikan kepemilikannya, perangkat tersebut langsung ditemukan dan dikirim ke India.

"Mereka membalas, meminta detail ponsel dan tanda identifikasi. Yang mengejutkan saya, mereka menemukannya, dan setelah saya memastikan itu milik saya, mereka mengirimkan ponsel itu kepada saya dengan penerbangan berikutnya," ujarnya.

Ponsel tersebut bahkan dikembalikan tanpa biaya apa pun.

Gowri menegaskan pengalamannya murni tanpa promosi.

"Polisi Dubai tidak dibayar, ini murni apresias," tegasnya.

Netizen Ikut Kagum

Kisah yang terjadi September 2025 lalu tersebut langsung viral dan menuai pujian luas dari warganet.

Banyak yang menilai sistem keamanan dan pelayanan di Dubai sangat efisien.

Salah satu pengguna menulis, "Itulah bagian terbaik dari Dubai. Tidak perlu khawatir di Dubai. Jika Anda kehilangan sesuatu, Polisi Dubai akan mengembalikannya."

Pengguna lain berbagi pengalaman serupa, "Saya kehilangan tas laptop di Terminal 3 saat perjalanan ke Chennai dari Dubai. Saya mengajukan laporan melalui email. Dalam 3 hari, saya mengambil tas itu di bandara Chennai. Anda tidak bisa mengalahkan kualitas layanan dari Dubai Airports dan Emirates."