Bulan Ramadan selalu menghadirkan ruang refleksi spiritual yang mendalam bagi umat Islam. Terlebih pada sepuluh hari terakhir, ketika umat dianjurkan memperbanyak ibadah, khususnya itikaf di masjid.

Dalam pandangan pakar eskatologi Islam, Ustaz Salas Aly Temur, melalui tulisan yang diterima inilah.com, Minggu (15/3/2026), momen ini bukan sekadar rutinitas ibadah, melainkan proses penting untuk memperbaiki kualitas batin manusia.

Menurutnya, sepuluh hari terakhir Ramadan adalah waktu yang sangat strategis untuk membersihkan jiwa sekaligus memperbaiki hubungan manusia dengan harta yang dimilikinya.

Bulan Ramadan, terutama pada sepuluh hari terakhirnya, adalah momentum spiritual yang sangat istimewa. Umat Islam dianjurkan untuk memperbanyak itikaf, yaitu berdiam diri di masjid dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah.

"Lebih dari sekadar rutinitas ibadah, itikaf adalah laboratorium intensif untuk proses tazkiyatun nafs atau pembersihan jiwa," ujarnya.

Proses tersebut menjadi fondasi krusial, karena dari jiwalah terpancar seluruh perilaku manusia, baik dalam hubungan dengan Tuhan, sesama, maupun alam semesta.

Namun, pembersihan jiwa tidak akan lengkap tanpa dibarengi dengan pembersihan harta, yang diwujudkan melalui zakat, infak, dan sedekah. Sinergi antara keduanya adalah kunci untuk meraih kehidupan yang penuh berkah dan terhindar dari berbagai kegelisahan modern.

Dualisme Jiwa Manusia

Alquran memberikan gambaran jelas mengenai hakikat jiwa manusia. Dalam Surah Asy-Syams ayat 7-8 disebutkan:

Artinya: "Dan jiwa serta penyempurnaannya (ciptaannya), maka Dia mengilhamkan kepadanya (jalan) kejahatan dan ketakwaannya."

Ayat tersebut menegaskan manusia diciptakan dengan dua potensi sekaligus: kecenderungan menuju kebaikan dan dorongan menuju keburukan. Dengan demikian, keberadaan amal baik maupun kesalahan dalam kehidupan manusia adalah sesuatu yang wajar.

Pertanyaannya kemudian bukanlah tentang ada atau tidaknya kesalahan, melainkan ke mana arah dominasi jiwa itu bergerak.

Berdasarkan dominasi amalnya, Alquran mengklasifikasikan jiwa ke dalam beberapa tingkatan. Ada jiwa yang mutmainnah (jiwa yang tenang), di mana kebaikan lebih mendominasi perilakunya. Ada jiwa ammarah bissu' (jiwa yang menyuruh kepada keburukan), yang dikuasai oleh hawa nafsu dan kejahatan. Dan ada pula jiwa lawwamah (jiwa yang mencela), yang berada dalam kondisi ragu-ragu dan sering menyesali perbuatannya.

Apapun kondisi jiwanya, Allah membuka pintu harapan seluas-luasnya.

Dalam Surah Asy-Syams ayat 9-10, Allah berfirman:

Artinya: "Sungguh beruntung orang yang menyucikannya (jiwa itu), dan sungguh rugi orang yang mengotorinya."

Di sinilah letak urgensi itikaf. Sepuluh hari terakhir Ramadan menjadi kesempatan emas untuk memperbanyak taubat, istighfar, dan perenungan mendalam.

Melalui ibadah ini, seorang muslim diharapkan mampu mengikis noda-noda dosa yang melekat dalam dirinya dan mengarahkan jiwa menuju kondisi mutmainnah.

Ketika Harta Menjadi Hijab

Pembersihan jiwa dari dosa-dosa spiritual saja tidak cukup. Dalam kehidupan sehari-hari, jiwa manusia juga sangat terkait dengan harta yang dimilikinya.

Sering kali, harta benda yang diperoleh manusia tidak sepenuhnya bersih dari praktik muamalah yang kurang tepat, atau justru menjadi beban yang menghalangi seseorang untuk berbuat kebaikan.

Alquran memberikan ilustrasi menarik melalui kisah Nabi Sulaiman dalam Surah Shaad. Dikisahkan bagaimana beliau sempat teralihkan oleh keindahan kuda-kuda miliknya hingga melewatkan waktu ibadah ashar.

Kisah tersebut menjadi pengingat bahwa harta, jika tidak dikelola dengan benar, dapat menjadi hijab yang menjauhkan manusia dari Tuhannya.

Karena itu, Islam mensyariatkan pembersihan harta melalui zakat, infak, dan sedekah. Praktik ini dikenal sebagai tazkiyatul maal, yang berjalan seiring dengan tazkiyatun nafs. Dengan kata lain, membersihkan jiwa harus dibarengi dengan membersihkan harta.

Janji Allah bagi Orang yang Berinfak

Bagi sebagian orang, mengeluarkan harta mungkin terasa berat karena kekhawatiran akan berkurangnya rezeki. Namun Alquran justru memberikan jaminan sebaliknya.

Dalam Surah Al-Lail ayat 5 disebutkan:

Artinya: "Maka barangsiapa memberikan (hartanya di jalan Allah) dan bertakwa." maka Kami jadikan baginya jalan menuju kemudahan".

Selain itu, Allah juga menegaskan dalam Surah Saba' ayat 39:

"...Dan barang apa saja yang kamu infakkan, maka Allah akan menggantinya dan Dialah Pemberi rizki yang terbaik."

Janji ilahi ini menjadi penguat keyakinan bahwa harta yang dibersihkan melalui sedekah justru akan mendatangkan keberkahan, bukan kemiskinan.

Menghadapi Dunia yang Rapuh

Di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian, banyak pakar menggambarkan dunia modern dengan istilah BANI: Brittle (rapuh), Anxious (cemas), Nonlinear (tak linear), dan Incomprehensible (sulit dipahami).

Dalam situasi seperti ini, manusia mudah dilanda kecemasan, kehilangan arah, bahkan merasa putus asa menghadapi kompleksitas kehidupan.

Namun menurut Ustaz Salas Aly Temur, fondasi spiritual yang kuat mampu menjadi benteng dari kegelisahan tersebut.

Jiwa yang senantiasa dibersihkan dengan taubat dan istighfar akan menjadi kokoh menghadapi ujian hidup. Sementara harta yang dibersihkan melalui zakat, infak, dan sedekah akan melahirkan rasa cukup serta mengikis ketakutan terhadap masa depan.

Melalui madrasah Ramadan, terutama itikaf pada sepuluh hari terakhir yang diiringi dengan penunaian zakat fitrah, umat Islam dilatih membangun ketahanan spiritual sekaligus sosial.

Jiwa yang bersih membuat seseorang tidak mudah rapuh menghadapi masalah. Harta yang bersih menumbuhkan ketenangan dan rasa percaya diri. Dengan keduanya, seorang muslim dapat menavigasi dunia yang penuh ketidakpastian dengan panduan Alquran dan Sunnah.

Pada akhirnya, sinergi antara jiwa yang bersih dan harta yang bersih akan melahirkan kehidupan yang penuh keberkahan.