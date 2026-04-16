Sorotan tajam terhadap agresi Zionis yang dinilai mengancam kedaulatan negara-negara di dunia disampaikan anggota Komite Eksekutif Majelis Hukama Muslimin (MHM) Indonesia, Dr. Muhammad Zainul Majdi, MA. atau Tuan Guru Bajang (TGB).

Ia menegaskan pelanggaran terhadap hukum internasional tidak boleh dibiarkan, karena berpotensi menjadi preseden berbahaya bagi masa depan dunia, termasuk Indonesia.

Dalam video singkat yang diunggah melalui akun media sosial resminya @tuangurubajang dikutip inilah.com, Kamis (16/4/2026), TGB membuka pernyataannya dengan mengingatkan kembali pesan para pendiri bangsa.

“Para pendiri bangsa mengajarkan kita jangan bertekuk lutut pada penjajah,” tegasnya.

Pesan itu menjadi landasan moral dalam menyikapi konflik global, khususnya yang melibatkan Iran dan rezim Zionis dan Amerika Serikat.

Menurutnya, sikap berdiri bersama Iran bukan sekadar pilihan geopolitik, melainkan cerminan dari nilai-nilai universal.

“Berdiri bersama Iran dalam perang yang melawan Zionis Itu adalah suara kemanusiaan, suara akal sehat, suara hukum internasional, dan bahkan itu juga adalah suara tuntunan agama,” ujar TGB.

Kemanusiaan tak Bisa Berpihak pada Penindas

TGB menegaskan nilai kemanusiaan menuntut keberpihakan kepada mereka yang tertindas, bukan kepada agresor.

“Suara kemanusiaan Karena nilai kemanusiaan mengajarkan kita untuk membela mereka yang ditindas, tidak mungkin kita membela agresor apalagi penjajah Zionis yang nyata-nyata tangannya sudah berlumuran darah berpuluh-puluh tahun,” tegasnya.

Ia juga menyoroti besarnya korban jiwa dalam konflik yang terus berlangsung.

“Terakhir dalam dua tahun yang terakhir ini 70 ribu lebih manusia, anak-anak, bayi, perempuan dibantai oleh mereka. Bahkan beberapa hari yang lalu Lebih dari 100 orang, 250-an orang warga Lebanon dibantai begitu saja oleh rezim Zionis,” ungkap TGB.

Akal Sehat dan Garis Tegas Keadilan

Dalam pandangannya, akal sehat menjadi dasar penting dalam menilai konflik, sehingga tidak terjadi penyamaan antara pelaku kezaliman dan korban.

“Kedua suara akal sehat, akal sehat kita juga tidak bisa menyamakan antara yang menzolimi dengan yang dizolimi, antara yang mengagresi dengan yang diagresi,” katanya.

TGB menegaskan agresi terhadap negara berdaulat merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional dan tidak boleh dinormalisasi.

Dia menekankan pada suara hukum internasional, agresi terhadap suatu negara berdaulat itu melanggar hukum internasional.

"Dan kalau ini dibiarkan Bisa saja yang menimpa Iran hari ini menimpa kita, termasuk Indonesia,” tegas TGB.

“Bisa saja ada suatu negara merasa hebat militernya kuat tidak suka karena kita mengatakan tidak, lalu kemudian menyerbu negara kita mengebom, menghancurkan, bisa saja, karena itu harus disuarakan perlawanan terhadap ini,” ucapnya lagi.

Menurutnya, dunia harus berani mengatakan tidak terhadap praktik agresi dengan alasan-alasan subjektif yang melemahkan prinsip kedaulatan.

Tuntunan Agama dalam Membela yang Dizalimi

Dalam perspektif agama, TGB mengutip ayat Al-Qur’an sebagai legitimasi pembelaan terhadap pihak yang dizalimi.

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَٰتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا۟ ۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ

Artinya: “Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. Dan sesungguhnya Allah, benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu.(Q.S. Al-Hajj Ayat 39)”

Surat itu bermakna diizinkan bagi orang yang diperangi untuk mereka mengangkat senjata, membela diri, dan kita ikut membantu mereka karena mereka dizolimi.

"Sesungguhnya Allah Maha kuat untuk memenangkan mereka,” pungkas TGB.

Bukan Soal Mazhab, Tapi Martabat Kemanusiaan

Di akhir pernyataannya, TGB menegaskan dukungan terhadap Iran tidak berkaitan dengan afiliasi mazhab tertentu, melainkan sikap moral terhadap keadilan.

Dia juga menegaskan, membela atau bersama Iran dalam konfliknya melawan Zionis itu bukan berarti kita membela Syiah, apalagi menjadi syiah.

“Anda membela Iran tidak akan membuat Anda menjadi Syiah, tapi Anda membela Zionis itu membuat Anda kehilangan martabat kemanusiaan," ucapnya.

Pernyataan tersebut menegaskan isu utama dalam konflik tersebut adalah kemanusiaan dan keadilan, bukan perbedaan mazhab.