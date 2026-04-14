Setiap manusia pasti pernah merasakan sakit. Dalam Islam, sakit merupakan bentuk nikmat karena Allah SWT menghapus dosa-dosa dan kesalahan hamba-Nya melalui penyakit tersebut.

Hal ini ditegaskan dalam hadis riwayat Muslim:

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُصِيبُهُ أَذًى مِنْ مَرَضٍ فَمَا سِوَاهُ إِلَّا حَطَّ اللَّهُ بِهِ سَيِّئَاتِهِ كَمَا تَحُطُّ الشَّجَرَةُ وَرَقَهَا

Artinya: "Tidak ada seorang muslim yang ditimpa cobaan berupa sakit dan sebagainya, melainkan dihapuskan oleh Allah taala dosa-dosanya, seperti sebatang pohon yang menggugurkan daunnya." (HR Muslim)

Selain itu, Nabi Muhammad SAW melarang umatnya untuk menyerah dan pasrah ketika sakit. Beliau menganjurkan umatnya untuk terus berusaha mengobati penyakit karena setiap penyakit ada obatnya.

Selain berobat, umat Islam juga sangat dianjurkan membaca zikir dan memohon kesembuhan kepada Allah SWT. Lantas, apa saja bacaan zikir yang dapat diamalkan?

Zikir Penyembuh Segala Penyakit dari Alquran dan Hadis, Bisa Diamalkan untuk Diri Sendiri Maupun Orang Lain

Zikir Penyembuh Segala Penyakit

1. Zikir Nabi Ayub AS

Zikir ini merupakan doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ayub AS saat beliau ditimpa penyakit yang sangat berat, dan Allah SWT kemudian menyembuhkannya.

Sangat disarankan untuk membaca doa ini 7 kali setiap selesai sholat atau saat merasa sakit, dengan hati penuh harap kepada Allah.

Doa ini disebutkan dalam Alquran surat Al-Anbiya ayat 83:

رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ

Rabbahooo annee massaniyad durru wa Anta arhamur raahimeen

Artinya: “(Ya Tuhanku), sungguh, aku telah ditimpa penyakit, padahal Engkau Tuhan Yang Maha Penyayang dari semua yang penyayang.”

2. Zikir untuk Menghilangkan Rasa Sakit di Tubuh

Zikir kedua berasal dari hadis yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW apabila kita ingin dihilangkan serta disembuhkan dari rasa sakit.

Berikut adalah bacaannya:

أَذْهِبْ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا

Adzhibil ba'sa allahumma rabban naasi wasyfii anta syaafi laa syifaa'a illa syifaa'uka syifaa'an laa yughaadiru saqma

Artinya: “Hilangkanlah rasa sakit Ya Allah Rabb manusia, sembuhkanlah, sesungguhnya Engkau Dzat yang Maha Menyembuhkan, tidak ada kesembuhan melainkan kesembuhan dari-Mu, yaitu kesembuhan yang tidak menyisakan rasa sakit.” (HR. Bukhari)

3. Zikir Kesembuhan Mandiri

لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ

Laa ilaaha illa anta subhanaka inni kuntu minazzhalimin.

Artinya: "Tiada Tuhan selain Engkau, Allah. Mahasuci Engkau. Sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim."

Anjuran membaca zikir ini dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan Al-Hakim:

أيُّما مسلمٍ قال في مرضِه لا إلهَ إلَّا أنت سبحانك إنِّي كنتُ من الظَّالمين أربعين مرَّةً فمات في مرضِه ذلك أُعطِي له أجرَ شهيدٍ ، وإن برئ برئ وقد غُفِرت له جميعُ ذنوبِه

Artinya: "Siapa saja seorang muslim yang berdoa ketika sakitnya kalimat 'Laa ilaaha illa anta subhanaka inni kuntu minazzhalimin' sebanyak 40 kali, lalu meninggal disebabkan sakitnya itu, maka baginya ganjaran mati sahid.