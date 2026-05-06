Sholat dhuha termasuk sholat sunah yang sangat dianjurkan sebab punya beragam keutamaan.

Satu di antaranya adalah sedekah untuk seluruh persendian, sebagaimana hadis berikut:

“Pada pagi hari diharuskan bagi seluruh persendian di antara kalian untuk bersedekah. Setiap bacaan tasbih (subhanallah) bisa sebagai sedekah, setiap bacaan tahmid (alhamdulillah) bisa sebagai sedekah, setiap bacaan tahlil (laa ilaha illallah) bisa sebagai sedekah, dan setiap bacaan takbir (Allahu Akbar) juga bisa sebagai sedekah. Begitu pula amar ma’ruf (mengajak kepada kataatan) dan nahi mungkar (melarang dari kemungkaran) adalah sedekah. Ini semua bisa dicukupi (diganti) dengan melaksanakan sholat dhuha sebanyak dua rakaat.” (HR Muslim)

Setelah sholat dhuha, kita juga sebaiknya tidak langsung buru-buru melakukan aktivitas lain.

Kita dianjurkan untuk berserah diri kepada Allah SWT dengan melanjutkan wirid, zikir, hingga doa.

Lantas, bagaimana bacaan wirid setelah sholat dhuha yang sesuai ajaran Nabi Muhammad SAW?

Bacaan Wirid setelah Sholat Dhuha

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، وَتُبْ عَلَيَّ، إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

Allahummaghfirli wa tub 'alayya innaka anta tawwabur rohim

Artinya: "Ya Allah, ampuni dosa saya dan terimalah taubat saya. Sesungguhnya Engkau maha penerima taubat dan Maha Pengampun."

Wirid tersebut dibaca Rasulullah SAW setiap selesai sholat dhuha sebanyak 100 kali, sebagaimana hadis berikut:

“Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam selesai sholat dhuha, beliau mengucapkan, ‘Allahummaghfirli wa tub 'alayya innaka anta tawwabur rohim’ sampai beliau membacanya seratus kali.” (HR Bukhari)

Membaca Sayyidul Istighfar

Kemudian, wirid setelah sholat dhuha bisa disempurnakan dengan membaca sayyidul istighfar atau permohonan ampun kepada Allah SWT.

اَللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّيْ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ أَنْتَ، خَلَقْتَنِيْ وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوْءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وَأَبُوْءُ بِذَنْبِيْ فَاغْفِرْ لِيْ فَإِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلاَّ أَنْتَ

Allahumma anta rabbi lailaha illa anta khalaqtani wa ana ‘abduka wa ana ‘ala ahdika wa wa’dika mastatha’tu. A’udzu bika min syarri ma shana’tu, abu’u laka bini’matika ‘alayya, wa abu’u bi dzanbi, faghfirliy fainnahu layaghfirudz dzunuba illa anta

Artinya: “Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada Rabb yang berhak disembah kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hamba-Mu. Aku akan setia pada perjanjianku dengan-Mu semampuku. Aku berlindung kepada-Mu dari kejelekan yang kuperbuat. Aku mengakui nikmat-Mu kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa kecuali Engkau.”

Wirid Asmaul Husna

Umat Islam juga dianjurkan melantunkan pujian untuk Allah SWT dengan membaca wirid asmaul husna setelah sholat dhuha.

يَا فَتَّاحُ يَا رَزَّاقُ

Ya Fattahu Ya Rozzaqu

Artinya: "Wahai Zat Yang Maha Pembuka dan Maha Memberi Rezeki."

يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ

Ya Hayyu Ya Qayyum

Artinya: "Wahai Zat Yang Maha Hidup dan Maha Berdiri Sendiri"

يَا غَنِيُّ يَا مُغْنِي

Ya Ghoniyyu Ya Mughni

Artinya: "Wahai Zat Yang Maha Kaya Raya dan Maha Memberi Kekayaan."

للّٰهُمَّ اِنَّ الضُّحَآءَ ضُحَاءُكَ وَالْبَهَاءَ بَهَاءُكَ وَالْجَمَالَ جَمَالُكَ وَالْقُوَّةَ قُوَّتُكَ وَالْقُدْرَةَ قُدْرَتُكَ وَالْعِصْمَةَ عِصْمَتُكَ

اَللّٰهُمَّ اِنْ كَانَ رِزْقِى فِى السَّمَآءِ فَأَنْزِلْهُ وَاِنْ كَانَ فِى اْلاَرْضِ فَأَخْرِجْهُ وَاِنْ كَانَ مُعَسَّرًا فَيَسِّرْهُ وَاِنْ كَانَ حَرَامًا فَطَهِّرْهُ وَاِنْ كَانَ بَعِيْدًا فَقَرِّبْهُ بِحَقِّ ضُحَاءِكَ وَبَهَاءِكَ وَجَمَالِكَ وَقُوَّتِكَ وَقُدْرَتِكَ آتِنِىْ مَآاَتَيْتَ عِبَادَكَ الصَّالِحِيْنَ

Allahumma innad-duhaa'a duhaa'uka wal bahaa'a bahaa'uka wal jamaala jamaaluka wal quwwata quwwatuka wal-qudrota qudratuka wal 'ismata 'ismatuka

Allahumma in kaana rizqii fis-samaa'i fa anzilhu, wa in kaana fil ardi fa akhrijhu, wa in kaana mu'assiran fa yassirhu, wa in kaana haraaman fa tahhirhu wa in kaana ba'iidan fa qarribhu bi haqqi duhaa'ika wa bahaa'ika wa jamaalika wa quwwatika wa qudratika, aatinii maa ataita 'ibaadakash-shalihiin

Artinya: "Ya Allah, bahwasanya waktu duhaitu waktu duha-Mu, kecantikan itu adalah kecantikanMu, keindahan itu keindahan-Mu, kekuatan itu kekuatan-Mu, kekuasaan itu kekuasaan-Mu, dan perlindungan itu, perlindungan-Mu."