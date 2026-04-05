Juz 30 dalam Alquran terdiri dari 37 surah dan lebih dikenal secara dengan sebutan Juz Amma.

Kata "Amma" diambil dari ayat pertama surah pembukanya, yakni An-Naba yang berbunyi: “Amma yatasa’aluun”.

Kalimat itu memiliki arti “Tentang apakah mereka saling bertanya-tanya?”, yang merujuk pada keraguan kaum kafir mengenai hari kebangkitan.

Adapun Juz 30 dimulai dari surah An-Naba dan diakhiri dengan surah An-Nas.

Lantas, bagaimana rincian lengkap urutan surah Juz 30 dalam Alquran yang perlu kita pahami?

Urutan Surah Juz 30 dalam Alquran

1. Surah An-Naba’

An-Naba’ merupakan surah ke-78 dalam Alquran yang diturunkan di Makkah. Surah ini memiliki arti “Berita Besar” dan terdiri dari 40 ayat.

Surah An-Naba diturunkan sebagai respons atas keraguan kaum kafir Quraisy Makkah yang mendustakan kabar hari kebangkitan yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW.

Melalui surah ini, Allah SWT menegaskan bahwa kiamat pasti terjadi dan menjadi ancaman bagi mereka yang meragukannya.

2. Surah An-Nazi’at

An-Nazi’at berarti “Malaikat yang Mencabut”. Surah ini termasuk dalam golongan surah Makkiyah karena diturunkan di kota Makkah.

Surah An-Nazi’at merupakan surah ke-79 dan terdiri dari 46 ayat. Arti surah ini diambil dari ayat pertama yang berbunyi:

وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا

Wan naazi ‘aati gharqa

Artinya: “Demi (malaikat) yang mencabut (nyawa) dengan keras.”

Adapun surah ini menegaskan kebenaran hari kebangkitan beserta sifat-sifat malaikat yang mengawasinya.

Lewat surah An-Nazi’at, Allah SWT juga mengingatkan bahwa hanya Dia yang mengetahui kapan kiamat akan terjadi.

3. Surah Abasa

Abasa berarti “Bermuka Masam”, terdiri dari 42 ayat, merupakan surah Makkiyah, dan surah ke-80 dalam Alquran.

Surah ini menjelaskan peringatan Allah SWT untuk Nabi Muhammad SAW yang bermuka masam dan berpaling dari Abdullah bin Ummi Maktum.

Abdullah bin Ummi Maktum merupakan tunanetra yang menyela pembicaraan Rasulullah SAW dengan beberapa tokoh Quraisy.

Saat itu, Abdullah bin Ummi Maktum bertanya dan meminta Nabi Muhammad SAW untuk mengajarkan serta membacakan beberapa wahyu yang telah diterima.

Permintaan itu diulang beberapa kali, tetapi Rasulullah SAW tak mengatakan sepatah kata pun kepadanya sebab sedang sibuk menghadapi tokoh-tokoh Quraisy.

Ini menjadi pengingat bahwa penting bagi seorang pemimpin untuk berlaku adil, sabar, dan tidak boleh membeda-bedakan derajat manusia.

Selain itu, ayat-ayat dalam Surah Abasa juga mengajarkan agar kita lebih memperhatikan orang-orang kecil serta mereka yang memiliki kelemahan.

4. Surah At-Takwir

At-Takwir adalah surah ke-81 yang termasuk golongan surah Makkiyah dan memiliki arti “Penggulungan”.

Dalam surah yang terdiri dari 29 ayat ini menggambarkan dahsyatnya hari kiamat, perubahan alam semesta saat hari akhir, dan penegasan bahwa Alquran adalah wahyu dari Allah SWT.

Selain itu, surah At-Takwir juga menegaskan kekuasaan Allah SWT atas takdir manusia, sebagaimana bunyi ayat terakhir yaitu:

وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ

Wa maa tashaaa'oona illaaa ai yashaaa 'al laahu Rabbul 'Aalameen

Artinya: “Dan kamu tidak dapat menghendaki (menempuh jalan itu) kecuali apabila dikehendaki Allah, Tuhan seluruh alam.”

5. Surah Al-Infitar

Surah Al-Infitar adalah surah ke-82 dalam Alquran yang diturunkan di Makkah, memiliki 19 ayat, dan berarti “Terbelah”.

Al-Infitar juga menjelaskan gambaran hari kiamat di mana langit terbelah, bintang-bintang jatuh berserakan, lautan meluap, hingga setiap kuburan dibongkar.

Lewat surah ini, Allah SWT juga berfirman bahwa setiap manusia akan menyaksikan apa pun yang telah dikerjakan selama hidup.

6. Surah Al-Mutaffifin

Al-Mutaffifin berarti “Orang-orang yang curang”. Ini merupakan surah ke-83 dalam Alquran, diturunkan di Makkah, dan memiliki 36 ayat.

Surah ini diturunkan sebagai peringatan bagi penduduk Madinah yang saat itu sering curang dalam menimbang dan menakar saat berdagang.

7. Surah Al-Insyiqaq

Seperti Al-Infitar, surah Al-Insyiqaq juga memiliki arti “Terbelah”. Surah ini terdiri dari 25 ayat, diturunkan di kota Makkah, dan merupakan surah ke-84 dalam Alquran.

Selain menggambarkan peristiwa hari kiamat, surah ini juga menjelaskan balasan dari setiap tindakan mereka di dunia.

8. Surah Al-Buruj

Surah Al-Buruj adalah surah ke-85 dalam Alquran yang berarti “Gugusan Bintang”, diturunkan di Makkah, dan memiliki 22 ayat.

Al-Buruj menerangkan bahwa Allah SWT membinasakan Najran, sebuah kota di Yaman, karena penduduknya menyiksa dan membunuh pengikut Nabi Isa AS. Umat Nabi Isa AS dimasukkan ke parit dan dibakar hidup-hidup.

Allah SWT juga menegaskan bahwa Dia menyaksikan semuanya dan akan memberikan balasan setimpal atas kekejaman orang-orang kafir.

9. Surah At-Tariq

At-Tariq berarti “Yang Datang di Malam Hari”. Surah ini merupakan surah ke-86, diturunkan di Makkah, dan terdiri dari 17 ayat.

Surah ini menegaskan kekuasaan Allah SWT dalam menciptakan manusia dan menghidupkannya kembali pada hari kiamat.

10. Surah Al-A’la

Surah Al-A’la adalah surah ke-87 yang diturunkan di Makkah dan memiliki arti “Maha Tinggi”. Surah sepanjang 19 ayat ini berisi perintah untuk bertasbih kepada Allah SWT.

Al-A’la juga mengajarkan bahwa ketaatan kepada Allah SWT adalah kunci kebahagiaan dunia dan akhirat.

11. Surah Al-Gasyiyah

Surah Al-Ghasiyah merupakan surah ke-88 yang terdiri dari 26 ayat, diturunkan di Makkah, dan memiliki arti “Hari Kiamat”.

Sesuai artinya, surah ini berisi tentang kedahsyatan hari kiamat dan tanda-tanda kekuasaan Allah SWT.

Dijelaskan dalam surah ini bahwa manusia terbagi menjadi dua golongan pada hari akhir kelak, yakni wajah yang tertunduk hina dan wajah berseri-seri.

Wajah yang tertunduk hina digambarkan sebagai penghuni neraka, sedangkan wajah berseri-seri adalah ahli surga.

12. Surah Al-Fajr

Surah Al-Fajr yang berarti “Fajar”, terdiri dari 30 ayat dan merupakan golongan surah Makkiyah karena diturunkan di Makkah.

Secara umum, surah ini memberi peringatan akibat kesombongan dan kezaliman lewat kisah kaum-kaum terdahulu, seperti ‘Ad, Tsamud, dan Firaun.

13. Surah Al-Balad

Al-Balad merupakan surah ke-90 dalam Alquran, terdiri dari 20 ayat, diturunkan di Makkah, dan memiliki arti “Negeri”.

Surah ini secara umum menegaskan bahwa manusia diciptakan untuk berjuang menghadapi kesulitan sejak lahir hingga meninggal dunia.

Manusia harus melewati jalan terjal alias berjuang semaksimal mungkin untuk menyelesaikan segala kesulitan tersebut.

Saat itu, jalan terjal yang dimaksud adalah memerdekakan hamba sahaya, memberi makan orang-orang yang kelaparan, dan saling menasihati sesama muslim.

14. Surah Asy-Syams

Asy-Syams berarti “Matahari”. Surah ini diturunkan di Makkah, terdiri dari 15 ayat, dan merupakan surah ke-91 dalam Alquran.

Surah ini menegaskan pesan Allah SWT bahwa orang yang menyucikan dirinya, yakni yang mengendalikan diri dan mengerjakan kebajikan akan beruntung serta bahagia di dunia dan akhirat.

Sementara, orang yang melakukan perbuatan dosa akan celaka, yakni tidak bahagia di dunia dan di akhirat masuk neraka.

15. Surah Al-Lail

Surah Al-Lail diturunkan di Makkah, terdiri dari 21 ayat, surah ke-92 dalam Alquran, dan memiliki arti “Malam”.

Secara garis besar, surah Al-Lail mengajarkan kebaikan dan kejahatan dalam diri manusia. Ayat 1-11 mengisahkan pemilik kebun kurma yang kikir dan mendustakan surga.

Sementara, ayat 17-21 sering dikaitkan dengan kedermawaan Abu Bakar Ash-Shiddiq yang membebaskan hamba sahaya, termasuk Bilal bin Rabah.

16. Surah Ad-Duha

Ad-Duha merupakan surah ke-93 dalam Alquran dan terdiri dari 11 ayat yang diturunkan di Makkah.

Surah ini turun untuk menghibur Nabi Muhammad SAW yang sedih sebab wahyu sempat terhenti.

Ad-Duha juga menjadi jawaban atas ejekan kafir Quraisy yang menyebut bahwa Allah SWT telah meninggalkan Rasulullah SAW.

Selain itu, dalam surah Ad-Duha, Allah SWT juga melarang menghina anak yatim dan orang yang meminta-minta, serta perintah bersyukur atas nikmat.

17. Surah Asy-Syarh (Al-Insyirah)

Asy-Syrah atau dikenal juga sebagai Al-Insyirah adalah surah ke-94 yang memiliki arti “Lapang”. Surah in termasuk golongan Makkiyah dan terdiri dari delapan ayat.

Surah ini menegaskan nikmat yang telah Allah SWT berikan kepada Nabi Muhammad SAW, seperti melapangkan dadanya dan meringankan bebannya.

Salah satu ayat populer dalam surah Al-Insyirah berbunyi:

“Fa inna ma’al usri yusra” yang artinya “maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan.”

18. Surah At-Tin

Ini adalah surah ke-95 dalam Alquran yang berarti “Buah Tin”. Surah ini terdiri dari delapan ayat dan merupakan surah Makkiyah karena diturunkan di Makkah.

At-Tin berisi penegasan Allah SWT bahwa manusia merupakan makhluk ciptaan-Nya yang paling sempurna.

Namun, manusia juga bisa menjadi hina jika tidak beriman dan beramal saleh.

19. Surah Al-Alaq

Surah ke-96 dalam Al Quran yang memiliki arti “Segumpal Darah”. Al-Alaq diturunkan di Makkah dan terdiri dari 19 ayat.

Ini merupakan wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW di Gua Hira. Surah Al-Alaq berisi penjelasan mengenai awal mula penciptaan manusia, yakni dari segumpal darah.

Dalam surah ini juga menegaskan pentingnya membaca dan belajar untuk mengetahui ilmu-ilmu agama.

20. Surah Al-Qadr

Al-Qadr berarti “Kemuliaan”. Surah ini terdiri dari lima ayat dan termasuk golongan surah Makkiyah.

Surah Al-Qadr menceritakan tentang kemuliaan malam Lailatul Qadar pada bulan Ramadan yang merupakan waktu diturunkannya Alquran untuk pertama kali.

Dalam surah ini dijelaskan bahwa malam Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan karena para malaikat turun atas seizin Allah SWT.

21. Surah Al-Bayyinah

Al-Bayyinah yang terdiri dari delapan ayat diturunkan di Madinah, memiliki arti “Bukti Nyata”, dan merupakan surah ke-98 dalam Alquran.

Surah ini menjelaskan tentang Nabi Muhammad SAW dan Alquran yang menjadi bukti nyata kebenaran Islam.

22. Surah Az-Zalzalah

Surah Az-Zalzalah memiliki arti “Guncangan”. Surah ini diturunkan di Madinah dan terdiri dari delapan ayat.

Az-Zalzalah menggambarkan hari kiamat yang dahsyat, di mana bumi diguncangkan dan keluar seluruh isi perut bumi.

Dalam surah ini juga dijelaskan bahwa setiap kebaikan dan keburukan akan mendapat balasan yang setimpal di akhirat.

23. Surah Al-Adiyat

Merupakan surah ke-100 dalam Alquran yang diturunkan di Makkah, terdiri dari 11 ayat, dan memiliki arti “Kuda yang Berlari Kencang”.

Al-Adiyat menggambarkan watak manusia yang mencintai harta secara berlebihan, sehingga membuatnya kikir dan tidak bersyukur akan nikmat Allah SWT.

Surah ini menjelaskan bahwa manusia berpotensi menjadi liar layaknya kuda yang menyebabkannya ingkar kepada-Nya.

Allah SWT juga pun menerangkan ancaman-Nya kepada orang-orang yang ingkar tersebut dan pasti akan mendapat balasannya.

24. Surah Al-Qari’ah

Al-Qari’ah berarti “Hari Kiamat”. Surah ini terdiri dari 11 ayat, termasuk golongan surah Makkiyah, dan merupakan surah ke-101 dalam Alquran.

Seperti At-Takwir, Al-Insyiqaq, Al-Infitar, dan An-Naba, Al-Qari’ah juga menggambarkan kedahsyatan hari kiamat.

Dalam surah ini dijelaskan bahwa manusia akan berhamburan seperti laron dan gunung-gunung beterbangan layaknya bulu.

Selain itu, ditegaskan juga balasan bagi manusia berdasarkan timbangan amal kebaikannya.

25. Surah At-Takasur

At-Takasur merupakan surah ke-102 dalam Alquran yang memiliki arti “Bermegah-megahan” dan terdiri dari delapan ayat.

Surah ini merupakan peringatan keras bagi manusia yang berlomba-lomba mengumpulkan harta dan hidup bermegah-megahan, sehingga melupakan akhirat.

Pada ayat terakhir, dijelaskan bahwa semua kenikmatan di dunia itu akan dipertanggungjawabkan di akhirat.

26. Surah Al-Asr

Al-Asr merupakan salah satu surah terpendek dalam Alquran karena hanya terdiri dari tiga ayat.

Surah ini menjelaskan bahwa manusia dalam kerugian, kecuali yang memanfaatkan waktu dengan beriman, beramal saleh, dan saling menasihati untuk kebenaran.

27. Surah Al-Humazah

Al-Humazah berarti “Pengumpat” yang merupakan surah ke-103 dalam Alquran dan terdiri dari sembilan ayat.

Surah ini berisi tentang ancaman siksa neraka Hutamah bagi orang-orang yang suka mencela, mengumpat, dan menimbun harta untuk memperkaya diri sendiri.

28. Surah Al-Fil

Al-Fil memiliki arti “Gajah” dan merupakan surah ke-104 dalam Alquran. Surah ini terdiri dari lima ayat yang merujuk pada peristiwa penting yang terjadi pada tahun ketika Nabi Muhammad SAW dilahirkan, yakni Tahun Gajah.

Dalam surah ini menceritakan tentara bergajah pimpinan Abrahah yang ingin menghancurkan Ka’bah.

Namun, Allah SWT mengirim burung-burung yang membawa batu panas, sehingga tentara gajah hancur-lebur dan seperti daun-daun yang dimakan ulat.

29. Surah Quraish

Al-Quraisy merupakan surah ke-106 dalam Alquran yang memiliki arti “Quraisy”, yakni kaum yang menetap di kota Makkah dan daerah sekitarnya.

Surah ini menjelaskan kenikmatan yang diberikan Allah SWT kepada kaum Quraisy, sehingga mereka bisa berdagang hingga ke luar negeri.

Karena nikmat itulah mereka diperintahkan untuk bersyukur dan menyebah Allah SWT/.

30. Surah Al-Ma’un

Al-Ma’un artinya adalah “Barang yang Berguna”. Ini merupakan surah kee-107 dalam Alquran yang diturunkan di Makkah.

Lewat surah ini, Allah SWT menjelaskan ciri-ciri pendusta agama, yakni yang menindas anak yatim, tidak memberi makan orang miskin, yang lalai salatnya, berbuat ria, dan tidak membantu sesama.

31. Surah Al-Kausar

Al-Kausar yang berarti “pemberian yang banyak” adalah surah ke-108 sekaligus salah satu surah terpendek dalam Alquran karena hanya berisi tiga ayat.

Surah ini diturunkan setelah kaum kafir Quraisy, seperti Al-Ash bin Wail atau Ka’ab bin Asyraf menyebut Nabi Muhammad SAW terputus keturunannya karena anak laki-lakinya meninggal.

Adapun Al-Kausar menjelaskan tentang nikmat Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW dan orang-orang yang membenci nabi yang terputus dari rahmat-Nya.

32. Surah Al-Kafirun

Al-Kafirun adalah surah ke-109 dalam Alquran yang memiliki arti “orang-orang kafir.”

Sebab surah ini turun berkaitan dengan tawaran kaum kafir Quraisy agar Nabi Muhammad SAW menyembah berhala selama setahun.

Sebaliknya, kaum kafir Quraisy juga akan menyembah Allah SWT dalam kurun waktu yang sama.

33. Surah An-Nasr

An-Nasr berarti “Pertolongan” dan merupakan surah ke-110 dalam Alquran. Surah ini berisi tentang kemenangan besar umat Islam saat pembebasan Makkah.

Surah ini sekaligus menjadi isyarat bahwa tugas Nabi Muhammad SAW telah selesai dan tinggal menunggu ajalnya.

Dalam sebuah hadis, dijelaskan sebagai berikut:

“Ibnu Abbas berkata: “Ketika turun ayat Idha jaa nasrullahi wal fath, Rasulullah SAW memanggil fatimah, lalu berkata: “Kematian diriku sudah dekat.” Fatimah pun menangis. Rasulullah SAW berkata, “Jangan menangis, karena kamu adalah anggota pertama dari keluargaku yang akan menyusulku.” Fatimah pun tertawa bahagia (mendengarnya). Para istri Nabi Muhammad SAW yang melihat hal itu berkata, “Wahai Fatimah, kami melihatmu menangis lalu tertawa.” Fatimah berkata, “Rasulullah SAW memberitahuku bahwa kematian dirinya telah dekat, maka aku menangis. Namun, beliau mengatakan, “Jangan menangis, karena kamu adalah anggota pertama dari keluargaku yang akan menyusulku.” Maka aku pun tertawa bahagia.” (HR Al-Darimi).

34. Surah Al-Lahab

Al-Lahab merupakan surah ke-111 dalam Alquran dan berarti “api yang bergejolak”. Surah ini turun sebagai jawaban atas ejekan Abu Lahab saat Nabi Muhammad SAW berdakwah di Bukit Safa.

Abu Lahab yang merupakan paman Nabi Muhammad SAW saat itu berkata, “Celakalah engkau, Muhammad! Apakah untuk ini engkau mengumpulkan kami?”

Adapun surah Al-Lahab menjelaskan bahwa orang-orang yang menentang ajaran Allah SWT dan rasul-Nya akan merasakan kehancuran dan kerugian.

35. Surah Al-Ikhlas

Al-Ikhlas merupakan surah ke-112 yang turun di Makkah dan memiliki arti “ikhlas”.

Surah ini turun sebagai jawaban kepada orang musyrik yang meminta Nabi Muhammad SAW untuk menyebutkan nasab (keturunan) atau sifat Allah SWT.

36. Surah Al-Falaq

Al-Falaq memiliki arti “Subuh” dan merupakan surah ke-113. Sebab surah ini turun adalah ketika Nabi Muhammad SAW terkena sihir dari seorang Yahudi bernama Labin bin Al-A’sam.

Sihir tersebut membuat Rasulullah SAW sakit dan merasa melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak dilakukan.

Labin bin Al-A’sam mengirim sihir menggunakan sisir, rambut Nabi Muhammad SAW, dan kulit mayang kurma jantan. Sihir itu ditempatkan di bawah batu di dalam sumur Dzarwan.

37. Surah An-Nas

An-Nas merupakan surah ke-114 yang memiliki arti “manusia”. Bersama Al-Falaq, An-Nas disebut sebagai surah Al-Mu’awwidhatayn.