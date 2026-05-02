Sebagian besar umat Muslim tentu sudah tahu bahwa salat berjemaah memiliki keutamaan yang luar biasa.

Bahkan, hal ini juga ditegaskan oleh Rasulullah SAW, beliau bersabda:

صَلاَةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلاَةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً

Shalaatul jamaa’ti afdhalu min shalaatil fadz-dzi bisab’in wa ‘isriina darajah.

Artinya: “Salat berjemaah itu lebih baik 27 derajat dibandingkan dengan salat sendirian.” (HR. Bukhari)

Saat kita melaksanakan salat berjemaah, sering kali fokus kita hanya pada gerakan dan bacaan.

Padahal, ada satu aspek penting yang tak kalah menentukan kesempurnaan ibadah, yaitu urutan dan kerapian saf.

Dalam Islam, saf yang lurus, rapat, dan tertata menjadi bagian dari adab sekaligus penyempurna salat itu sendiri.

Urutan Saf Salat Berdasarkan Golongan Jemaah

Jika dalam satu waktu terdapat berbagai kalangan jemaah, maka penyusunan safnya memiliki urutan tersendiri.

Susunan yang tepat dari arah depan ke belakang adalah saf paling depan diisi oleh kelompok laki-laki dewasa, kemudian di belakangnya adalah saf anak laki-laki.

Setelah itu, disusul oleh saf jemaah perempuan dewasa, dan barisan paling akhir diperuntukkan bagi anak perempuan.

Hal ini didukung oleh hadis berikut:

وعن ابي هريرة قال : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خَيْرَ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَلَهَا وَشَرِّهَا آخَرُهَا، وَخَيْرُ صُفُو في النساء أخرها وشرها أولها

Artinya: “Melalui Abu Hurairah, ia berkata bahwa Nabi Muhammad SAW telah bersabda,

‘Sebaik-baiknya saf laki-laki adalah saf depan, sekaligus (bagi laki-laki) sejelek-jeleknya adalah saf yang belakang.

Dan sebaik-baiknya saf perempuan adalah saf yang belekang, serta sejelek-jeleknya saf perempuan adalah saf yang depan.’” (HR. Jamaah kecuali Bukhari)

Ketentuan Khusus dan Cara Membentuk Saf Salat

1. Posisi Jika Makmum Hanya Satu Orang

Jika salat berjemaah hanya dilakukan berdua dengan imam (makmum tunggal), maka makmum dapat memosisikan diri di sebelah kanan sang imam.

Jika di tengah salat ada satu orang lagi yang masbuk dan ikut berjemaah, makmum baru tersebut dapat mengambil posisi di sebelah kiri imam.

Atau, bisa juga memberi isyarat agar makmum pertama mundur sehingga mereka bisa membentuk satu saf lurus persis di belakang imam.

Hal ini mengikuti riwayat Anas RA, beliau menyampaikan:

النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم صلى بِهِ قَالَ فَأَقَامَنِي عَن يمينه

Artinya: “Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW telah salat bersama dia. Ia berkata: Rasulullah dirikan saya di sebelah kanannya.” (HR. Muslim)

2. Saf Lurus dan Rapat dan Tertutupnya Celah

Aturan yang tak kalah penting adalah kewajiban untuk berdiri secara sejajar.

Jemaah harus menjaga keseimbangan agar dada atau tubuhnya tidak menonjol terlalu maju atau terlalu mundur dibandingkan dengan orang di sebelahnya.

Antara satu jemaah dengan jemaah yang lain harus merapatkan barisan sehingga tidak menyisakan ruang yang renggang (celah)

3. Dari Mana Memulai Saf Baru Kedua dan Seterusnya?

Sering kali kita bingung, jika saf pertama sudah penuh, dari arah mana saf kedua harus dimulai?

Jawabannya adalah wajib dimulai dari titik tengah atau posisi yang tepat berada di belakang punggung imam, bukan menempel dari tembok ujung kanan atau kiri.

Contohnya, ketika ada 3 orang yang tertinggal dan membentuk saf baru di baris kedua, maka orang pertama berdiri di tengah sejajar punggung imam, orang kedua berdiri di sisi kanan, dan orang ketiga berdiri di sisi kiri.

Hal ini dilakukan supaya posisi imam selalu seimbang dan berada di titik tengah barisan jemaah.

Jika ada jemaah yang datang seorang diri dan harus membuat saf baru di belakang, berikan isyarat terlebih dahulu dan minta satu makmum dari saf depan untuk mundur menemaninya di saf baru, tepat di posisi tengah yang sejajar dengan imam.

Hal ini merujuk pada salah satu potongan hadis dari Abu Huraira, yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan dicatat Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu’:

وَسِّطُوا الْاِمَامَ وَسَدُّوا الْخَلَلَ

Artinya: “Jadikan imam berada di tengah-tengah dan tutuplah celah.” (HR. Abu Dawud)

Keutamaan Berada di Saf Paling Depan

Perlu diketahui bahwa makmum yang berhasil menempati saf pertama memiliki keistimewaan yang luar biasa.

Merujuk pada anjuran Rasulullah SAW, jemaah di saf depan akan secara khusus diberikan selawat (didoakan) oleh para malaikat.

Rasulullah SAW bersabda:

“Sesungguhnya para malaikat itu memberikan selawat kepada orang-orang yang salat dan berada di saf pertama.” (HR. Ibnu Hibban)

Ketika sahabat merasa penasaran dengan saf di belakangnya, Rasulullah SAW menambahkan jawabannya: