Setelah menyelesaikan salat fardu, umat Muslim dianjurkan untuk memperbanyak zikir dan doa kepada Allah SWT, apalagi waktu tersebut termasuk sebagai waktu mustajab untuk berdoa.

Tak hanya sebagai penutup salat, zikir dan doa ini juga bisa menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah sekaligus memohon ampunan atas kekurangan selama beribadah.

Dalam ajaran Islam, zikir setelah salat termasuk amalan sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW.

Allah SWT juga memerintahkan umat Islam untuk senantiasa mengingat-Nya setelah melaksanakan salat.

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ

Artinya: “Selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan salat(mu), ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk dan ketika berbaring.” (QS. An-Nisa’: 103)

Urutan Doa dan Dzikir setelah Sholat Fardhu

Berikut adalah urutan zikir setelah sholat fardhu yang umum diajarkan oleh para ulama berdasarkan hadis Nabi:

1. Istigfar Tiga Kali

أَسْتَغْفِرُ اللهَ الْعَظِـيْمِ الَّذِيْ لَااِلَهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ

Astagfirullah hal’adzim, aladzi la ilaha illahuwal khayyul qoyyuumu wa atuubu ilaih.

Artinya: “Aku memohon ampun kepada Allah Yang Maha Agung, yang tiada Tuhan selain Dia, Yang Maha Hidup dan Maha Berdiri Sendiri (mengurus seluruh makhluk), dan kepada-Nya aku bertaubat.”

Istighfar ini menjadi bentuk permohonan ampun atas kekurangan yang mungkin terjadi selama melaksanakan salat.

2. Membaca Doa Tahlil Tiga Kali

لَااِلَهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِ وَيُمِيْتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْئٍ قَدِيْر

Lā ilāha illallāhu waḥdahū lā syarīka lah, lahul-mulku wa lahul-ḥamd, yuḥyī wa yumīt, wa huwa ‘alā kulli syai’in qadīr.

Artinya: “Tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Dia Yang Maha Tunggal tidak ada sekutu bagi-Nya.

Milik-Nya kerajaan dan bagi-Nya segala puji dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.”

3. Membaca Doa “Allahumma Antas Salam”

اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

Allāhumma antas-salāmu wa minkas-salām, tabārakta yā dzal-jalāli wal-ikrām.

Artinya: “Ya Allah, Engkaulah sumber keselamatan, dan dari-Mu keselamatan. Maha Berkah Engkau wahai Tuhan yang memiliki keagungan dan kemuliaan.”

4. Doa Memohon Perlindungan dari Neraka Tujuh Kali

اَللَّهُمَّ أَجِرْنِـى مِنَ النَّار

Allāhumma ajirnī minan-nār.

Artinya: "Ya Allah, lindungilah aku dari api neraka." (7 kali)

6. Membaca Tasbih, Tahmid, dan Takbir 33 Kali

Setelah itu, umat Islam dianjurkan membaca zikir berikut masing-masing sebanyak 33 kali.

سُبْحَانَ اللَّهِ

Subḥānallāh

Artinya: “Maha Suci Allah.”

الْحَمْدُ لِلَّهِ

Alḥamdulillāh

Artinya: “Segala puji bagi Allah.”

اللَّهُ أَكْبَرُ

Allāhu akbar

Artinya: “Allah Maha Besar.”

Amalan ini termasuk bagian penting dari dzikir setelah salat sesuai sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW.

Rasulullah SAW bersabda:

“Barang siapa bertasbih, bertahmid, dan bertakbir masing-masing 33 kali setelah salat, maka dosanya akan diampuni walaupun sebanyak buih di lautan.” (HR. Muslim)

7. Membaca Ayat Kursi

اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ۚ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ۚ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۖ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ۖ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ

Allahu laaa ilaaha illaa Huwal Haiyul Qaiyoom; laa taakhuzuhoo sinatunw wa laa nawm;

lahoo maa fissamaawaati wa maa fil ard; man zal lazee yashfa'u indahooo illaa bi-iznih;

ya'lamu maa baina aydeehim wa mww khalfahum wa laa yuheetoona bishai'im min 'ilmihee illaa bimaa shaaa';

wasi'a Kursiyyuhus samaawaati wal arda wa laa ya'ooduho hifzuhumaa; wa Huwal Aliyyul 'Azeem

Artinya: “Allah, tidak ada tuhan selain Dia. Yang Mahahidup, Yang terus terus-menerus mengurus (makhluk-Nya), tidak mengantuk dan tidak tidur.

Milik-Nya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi-Nya tanpa izin-Nya.

Dia mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui sesuatu apa pun tentang ilmu-Nya melainkan apa yang Dia kehendaki.

Kursi-Nya meliputi langit dan bumi. Dan Dia tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Dia Mahatinggi, Mahabesar.” (QS. Al-Baqarah: 255)

Bacaan Wirid dan Dzikir setelah Sholat Fardhu Sunah Lengkap

Selain bacaan zikir di atas, umat Islam juga dianjurkan membaca wirid atau doa setelah salat. Biasanya doa tersebut berisi permohonan ampunan, keselamatan, serta kebaikan dunia dan akhirat.

Salah satu doa yang sering dibaca adalah:

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

Rabbanā ātinā fid-dunyā ḥasanah wa fil-ākhirati ḥasanah wa qinā ‘ażāban-nār.

Artinya: “Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat serta lindungilah kami dari siksa api neraka.”

Keutamaan Dzikir Setelah Sholat

Membaca zikir setelah salat memiliki banyak keutamaan. Selain menghapus dosa, zikir juga dapat menenangkan hati dan memperkuat keimanan seorang Muslim.

Dalam surat Ar-Ra’d ayat 28, Allah SWT berfirman:

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ ۗ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

Allazeena aamanoo wa tatma'innu quloobuhum bizikril laah; alaa bizikril laahi tatma'innul quloob

Artinya: “(yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram.”