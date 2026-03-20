Hari Raya Idulfitri merupakan momen kemenangan bagi umat Islam setelah menjalankan ibadah puasa selama sebulan penuh di bulan Ramadan.

Pada hari yang penuh kebahagiaan ini, umat Muslim biasanya saling mengucapkan selamat dan mendoakan satu sama lain.

Namun, di sisi lain, beberapa orang mungkin belum tahu bagaimana sebenarnya ucapan Lebaran yang benar menurut Islam.

Dalam ajaran Islam, memberi ucapan selamat saat hari raya diperbolehkan bahkan dianjurkan selama mengandung doa dan kebaikan. Tradisi ini juga sudah dikenal sejak zaman para sahabat Nabi Muhammad SAW.

Makna dan Hukum Mengucapkan Selamat Idulfitri

Mengucapkan selamat Idulfitri pada dasarnya merupakan bentuk doa dan silaturahmi antarsesama Muslim.

Para ulama menjelaskan bahwa tidak ada larangan dalam Islam untuk saling memberi ucapan pada hari raya selama tidak mengandung makna yang bertentangan dengan syariat.

Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan bahwa ucapan selamat hari raya termasuk perkara yang diperbolehkan dalam Islam.

Pada dasarnya, tidak ada lafaz khusus yang diwajibkan, sehingga umat Muslim boleh menggunakan berbagai bentuk ucapan selama maknanya baik dan positif.

Hal ini juga sejalan dengan kaidah fikih yang menyebutkan bahwa hukum asal dalam muamalah adalah boleh selama tidak ada dalil yang melarangnya.

Karena itu, saling memberi ucapan saat Idulfitri dipandang sebagai bentuk kebiasaan baik yang dapat mempererat ukhuwah Islamiyah.

Ucapan Lebaran yang Benar dan Dianjurkan dalam Islam

Salah satu ucapan lebaran yang dianjurkan dalam Islam adalah:

تَقَبَّلَ اللَّهُ مِنَّا وَمِنْكُمْ

Taqabbalallahu minna wa minkum

Artinya: “Semoga Allah menerima amal ibadah kami dan kalian.”

Ucapan ini berisi doa agar seluruh amal ibadah selama bulan Ramadan diterima oleh Allah SWT.

Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa para sahabat Nabi Muhammad SAW biasa mengucapkan kalimat tersebut ketika bertemu pada hari raya.

Dalam Sunan al-Baihaqi, dijelaskan:

عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ قَالَ: لَقِيتُ وَاثِلَةَ بْنَ الأَسْقَعِ فِي يَوْمِ عِيدٍ فَقُلْتُ: تَقَبَّلَ اللَّهُ مِنَّا وَمِنْكَ، فَقَالَ: نَعَمْ تَقَبَّلَ اللَّهُ مِنَّا وَمِنْكَ، قَالَ وَاثِلَةُ: لَقِيتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ عِيدٍ فَقُلْتُ: تَقَبَّلَ اللَّهُ مِنَّا وَمِنْكَ، فَقَالَ: نَعَمْ تَقَبَّلَ اللَّهُ مِنَّا وَمِنْكَ.

Artinya: Diriwayatkan dari Khalid bin Ma’dan, ia berkata,

“Aku bertemu Watsilah bin Asqa’ pada hari Raya. Aku katakan padanya: Taqabbalallahu minna wa minka.

Watsilah menanggapi, ‘Aku pernah bertemu Rasulullah SAW pada hari raya, lantas aku katakan ‘Taqabbalallahu minna wa minka‘. Beliau menjawab, ‘Ya, Taqabbalallahu minna wa minka.“

Ucapan Lebaran Lainnya yang Umum Digunakan

Para ulama menjelaskan bahwa ucapan hari raya tidak harus terpaku pada satu kalimat tertentu.

Selama ucapan tersebut mengandung doa, kebaikan, dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam, maka hal itu diperbolehkan.

Selain ucapan yang berasal dari tradisi sahabat, ada beberapa ucapan lain yang juga umum digunakan oleh umat Muslim saat Idulfitri, yaitu:

1. Minal ‘Aidin wal Faizin

Ucapan ini cukup populer di berbagai negara Muslim, termasuk Indonesia.

Artinya kurang lebih adalah “Semoga kita termasuk orang-orang yang kembali (fitri) dan meraih kemenangan.”

2. Mohon Maaf Lahir dan Batin

Ucapan ini sangat khas di Indonesia. Biasanya digunakan untuk meminta maaf atas kesalahan yang pernah dilakukan, baik yang disengaja maupun tidak.

3. Kullu ‘Aamin wa Antum Bikhair