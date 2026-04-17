Surat Al-Baqarah merupakan surat kedua dalam Alquran sekaligus yang terpanjang, terdiri dari 286 ayat yang memuat berbagai petunjuk hidup bagi umat Islam.

Di antara seluruh ayatnya, tiga ayat terakhir surat Al-Baqarah memiliki kedudukan yang sangat istimewa dan sering diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.

Keutamaan surat Al-Baqarah sendiri telah ditegaskan dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda:

سَنَامًا وَإِنَّ سَنَامَ الْقُرْآنِ الْبَقَرَةُ مَنْ قَرَأَهَا فِي بَيْتِهِ لَيْلًا لَمْ يَدْخُلْهُ الشَّيْطَانُ ثَلَاثَ لَيَالٍ وَمَنْ قَرَأَهَا فِي بَيْتِهِ نَهَارًا لَمْ يَدْخُلْهُ الشَّيْطَانُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ

Artinya: "Sesungguhnya segala sesuatu memiliki puncak, dan puncak Alquran adalah sura Al-Baqarah.

Barang siapa yang membacanya di rumah pada malam hari, maka setan tidak akan masuk ke rumahnya selama tiga malam.

Barang siapa yang membacanya di siang hari, maka setan tidak akan masuk ke rumahnya selama tiga hari." (HR Ibnu Hibban, Thabrani, Baihaqi)

Bacaan 3 Ayat Terakhir Surat Al-Baqarah: Arab, Latin, dan Artinya

1. Surat Al-Baqarah Ayat 284

لِّلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ ۖ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Lillaahi maa fissamaawaati wa maa fil ard; wa in tubdoo maa feee anfusikum aw tukhfoohu yuhaasibkum bihil laa;

fayaghfiru li mai yashaaa'u wa yu'azzibu mai yashaaa u;wallaahu 'alaa kulli shai in qadeer

Artinya: “Milik Allah-lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi.

Jika kamu nyatakan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu sembunyikan, niscaya Allah memperhitungkannya (tentang perbuatan itu) bagimu.

Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan mengazab siapa yang Dia kehendaki. Allah Mahakuasa atas segala sesuatu.”

2. Surat Al-Baqarah Ayat 285

آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ ۚ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ ۚ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۖ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ

Aamanar-Rasoolu bimaaa unzila ilaihi mir-Rabbihee walmu'minoon;

kullun aamana billaahi wa Malaaa'ikathihee wa Kutubhihee wa Rusulih laa nufarriqu baina ahadim-mir-Rusulihee wa qaaloo sami'naa wa ata'naa ghufraanaka Rabbanaa wa ilaikal-maseer

Artinya: “Rasul (Muhammad) beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya (Alquran) dari Tuhannya, demikian pula orang-orang yang beriman.

Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya dan rasul-rasul-Nya.

(Mereka berkata), ‘Kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasul-Nya.’ Dan mereka berkata, ‘Kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami Ya Tuhan kami, dan kepada-Mu tempat (kami) kembali.’”

3. Surat Al-Baqarah Ayat 286

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۗ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۖ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا ۚ أَنتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

Laa yukalliful-laahu nafsan illaa wus'ahaa; lahaa maa kasabat wa 'alaihaa maktasabat; Rabbanaa la tu'aakhiznaa in naseenaaa aw akhtaanaa;

Rabbanaa wa laa tahmil-'alainaaa isran kamaa hamaltahoo 'alal-lazeena min qablinaa;

Rabbanaa wa laa tuhammilnaa maa laa taaqata lanaa bih wa'fu 'annaa waghfir lanaa warhamnaa; Anta mawlaanaa fansurnaa 'alal qawmil kaafireen

Artinya: “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat (pahala) dari (kebajikan) yang dikerjakannya dan dia mendapat (siksa) dari (kejahatan) yang diperbuatnya.

(Mereka berdoa), ’Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan.

Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami.

Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya.

Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir.’”

Kandungan Makna 3 Ayat Terakhir Surat Al-Baqarah

1. Makna Ayat 284

Dari Tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka, ayat ini menegaskan bahwa segala hal yang ada di bumi dan di langit murni merupakan hak milik Allah, dan Allah mengetahui semua niat maupun pikiran di dalam hati manusia.

Hal ini adalah pengingat betapa krusialnya ber-muhasabah (introspeksi) untuk membersihkan batin.

Di samping itu, dijelaskan pula bahwa niat baik yang belum terlaksana tetap mendapatkan nilai di sisi-Nya.

Sementara itu, niat buruk yang masih tertahan di hati baru akan dipertanggungjawabkan apabila manusia secara sadar mempraktikkannya ke dalam perbuatan

2. Makna Ayat 285

Kemudian, ayat 285 surat Al-Baqarah berisikan fondasi rukun iman secara menyeluruh, yakni beriman kepada Allah, malaikat, kitab, dan rasul-rasulnya, serta sikap kepatuhan.

Selain ketundukan, ayat ini juga mendidik orang beriman agar selalu memohon ampun, karena semakin kokoh iman seseorang, semakin sadar dia akan kelalaian dirinya sebagai manusia.

3. Makna Ayat 286

Dalam Tafsir Ibnu Katsir, ayat terakhir surat Al-Baqarah menggambarkan betapa luar biasa besarnya kasih sayang dan sifat lemah lembut Allah SWT terhadap hamba-hamba-Nya.

Sebab, ia tidak memikulkan beban ibadah di luar kapasitas manusia. Ayat ini memberikan kelonggaran dan perlindungan bagi mereka yang secara tidak sengaja atau lupa beribadah kepada Allah.

Keutamaan Membaca 3 Ayat Terakhir Surat Al-Baqarah

A. Diberikan Kecukupan Hidup di Malam Hari

Rasulullah SAW pernah menyampaikan jaminan kecukupan bagi siapapun yang melantunkan dua ayat terakhir surat Al-Baqarah setiap malam.

Rasulullah SAW bersabda:

مَنْ قَرَأَ بِالآيَتَيْنِ مِنْ آخر سُورَةِ البَقَرَةِ في لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ

Artinya: “Siapa yang membaca dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah pada malam hari, maka ia akan diberi kecukupan.” (HR Bukhari dan Muslim)

Al-Hafiz Ibnu Hajar al-Asqalani serta Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa makna "kecukupan" ini sangat luas, mulai dari dicukupinya nilai ibadah qiyamullail (tahajud), meluruskan akidah, hingga perlindungan dari marabahaya pada malam tersebut.

B. Dilindungi dari Gangguan Setan

Kemudian, 3 ayat terakhir surat Al-Baqarah juga bisa dijadikan sebagai pelindung untuk menjaga rumah dari serangan kekuatan gaib dan tipu daya setan.

إِنَّ اللهَ كَتَبَ كِتَابًا قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِأَلْفَيْ عَامٍ، فَأَنْزَلَ مِنْهُ آيَتَيْنِ، فَخَتَمَ بِهِمَا سُورَةَ الْبَقَرَةِ، وَلَا يُقْرَآنِ فِي دَارٍ ثَلَاثَ لَيَالٍ فَيَقْرَبَهَا الشَّيْطَانُ

Artinya: “Sesungguhnya Allah telah menulis kitab seribu tahun sebelum menciptakan langit dan bumi.

Dari kitab itu, Allah menurunkan dua ayat dan dipakai untuk mengakhiri surat al-Baqarah.

Maka tidaklah dua ayat itu dibaca di suatu rumah selama tiga malam, kemudian setan mendekati rumah tersebut.” (HR. Ahmad)

C. Menjadi Cahaya bagi Pembacanya

Bahkan, Rasulullah juga pernah mengatakan bahwa 3 ayat terakhir surat Al-Baqarah bisa menjadi cahaya bagi para pembacanya.

Hal ini disebutkan dalam hadis riwayat Muslim dan An-Nasai, Rasulullah SAW bersabda:

أبشر بنورين قد أوتيتهما، لم يؤتهما نبي قبلك: فاتحة الكتاب، وخواتيم سُورَةِ الْبَقَرَةِ، لَنْ تَقْرَأَ حَرْفًا مِنْهُمَا إِلَّا أُوتِيتُهُ

Artinya: “Bergembiralah kamu dengan dua cahaya yang telah diberikan kepadamu yang tidak pernah diberikan kepada seorang nabi pun sebelummu, yaitu Fatihatul Kitab dan ayat-ayat terakhir surat Al-Baqarah.