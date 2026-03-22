Zakat fitrah merupakan salah satu kewajiban penting bagi umat Islam yang harus ditunaikan menjelang Hari Raya Idulfitri.

Ibadah ini memiliki tujuan untuk menyucikan diri setelah menjalani puasa Ramadan sekaligus membantu orang-orang yang membutuhkan agar mereka juga dapat merasakan kebahagiaan di hari raya.

Namun, dalam praktiknya, tidak sedikit orang yang lupa atau terlambat menunaikan zakat fitrah karena berbagai alasan.

Lantas, bagaimana hukumnya jika terlambat membayar zakat fitrah dan apa yang harus dilakukan?

Hukum Terlambat Membayar Zakat Fitrah

Pada dasarnya, zakat fitrah merupakan kewajiban bagi setiap Muslim yang mampu dan harus ditunaikan sebelum salat Idulfitri.

Jika seseorang sengaja menunda pembayaran zakat fitrah hingga melewati waktu tersebut tanpa alasan yang dibenarkan, maka menurut para ulama ia dianggap berdosa.

Hal ini karena zakat fitrah memiliki waktu pelaksanaan yang telah ditentukan dalam syariat.

Namun, jika seseorang terlambat menunaikannya, kewajiban tersebut tidak gugur dan tetap harus dibayarkan.

Kewajiban zakat fitrah sendiri telah berlandaskan pada hadis Rasulullah yang diriwayatkan Ibnu Umar RA:

“Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah bulan Ramadan sebanyak satu sha’ kurma atau gandum atas setiap Muslim, merdeka atau hamba sahaya, laki-laki atau perempuan.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Mengingat Lagi Waktu-Waktu Pembayaran Zakat Fitrah

Agar tidak terlambat menunaikan zakat fitrah, penting untuk mengetahui waktu-waktu pembayarannya.

Dalam fikih Islam, waktu pembayaran zakat fitrah dibagi menjadi beberapa kategori:

1. Waktu Boleh

Dimulai sejak awal bulan Ramadan hingga menjelang Hari Raya Idulfitri.

2. Waktu Utama

Sebaiknya, zakat fitrah dibayarkan pada malam Idulfitri hingga sebelum pelaksanaan salat Id agar dapat segera dimanfaatkan oleh penerima zakat.

3. Waktu Makhruh

Waktu makhruh adalah ketika zakat fitrah dibayarkan setelah salat Id tapi masih di dalam hari raya.

Dalam kondisi ini, seorang Muslim telah dianggap terlambat bayar zakat fitrah, namun kewajiban tersebut harus tetap ditunaikan.

4. Waktu Haram

Menunda zakat fitrah hingga setelah Hari Raya Idulfitri tanpa alasan dianggap tidak dianjurkan, bahkan bisa menjadi dosa.

Qadha Zakat Fitrah Jika Terlambat atau Terlupa

Jika seseorang lupa atau terlambat membayar zakat fitrah, maka kewajiban tersebut tetap harus ditunaikan melalui qadha zakat fitrah.

Qadha sendiri berarti melaksanakan kewajiban yang seharusnya dilakukan pada waktu tertentu tetapi tertunda.

Hal ini pun termaktub dalam kitab at-Tanbih fi Fiqh asy-Syafi’i dari Abu Ishaq As-Syirazi:

وَلَا يَجُوزُ تَأْخِيرُهَا عَنْ يَوْمِ الْفِطْرِ فَاِنْ أَخَّرَهَا أَثِمَ وَلَزِمَهُ الْقَضَاءُ

Artinya: “Dan tidak boleh mengakhirkan zakat fitrah sampai melewati hari raya Idulfitri, karenanya jika seseorang mengakhirkannya maka ia berdosa dan wajib mengqadlanya.”

Niat Qadha Zakat Fitrah

Ketika menunaikan zakat fitrah yang terlambat, seseorang dianjurkan untuk membaca niat qadha zakat fitrah agar ibadah tersebut dilakukan dengan kesadaran dan tujuan yang benar.

Berikut adalah bacaan niat qadha zakat fitrah:

نَوَيْتُ أَنْ أُخْرِجَ زَكَاةَ الْفِطْرِ قَضَاءً لِلَّهِ تَعَالَى

Nawaitu an ukhrija zakātal-fiṭri qaḍā’an lillāhi ta‘ālā.

Artinya: “Saya berniat mengeluarkan zakat fitrah sebagai qadha karena Allah Ta‘ala.”

Hukum Tidak Membayar Zakat Fitrah karena Tidak Punya Uang

Para ulama menjelaskan bahwa seseorang yang benar-benar tidak mampu tidak diwajibkan menunaikan zakat fitrah.

Dengan kata lain, kewajiban zakat fitrah hanya berlaku bagi mereka yang memiliki kelebihan makanan atau harta pada malam hari raya.

Jika seseorang berada dalam kondisi kekurangan bahkan untuk kebutuhan sehari-hari, maka ia tidak berdosa karena tidak menunaikan zakat fitrah.