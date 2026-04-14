Pernah merasa bersalah setelah melakukan sesuatu yang tidak seharusnya?

Dalam Islam, perasaan itu justru menjadi tanda bahwa hati masih hidup dan ingin kembali kepada Allah SWT.

Salah satu cara untuk memohon ampun adalah dengan melaksanakan salat taubat. Tak hanya menjadi bentuk penyesalan, ibadah ini juga langkah awal untuk memperbaiki diri.

Tata Cara Sholat Taubat dan Bacaannya

Salat taubat adalah ibadah sunnah yang dilakukan untuk meraih ampunan atas dosa atau kesalahan yang telah diperbuat.

Tujuan utama salat taubat adalah untuk kembali kepada Allah SWT, kembali pada syariat-Nya, mengakui segala bentuk kesalahan, menyesalinya, dan berjanji sungguh-sungguh tidak akan mengulanginya kembali.

Ibadah ini juga merupakan salah satu amalan yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah SWT.

Perintah untuk bertaubat sendiri didasarkan pada firman Allah dalam surat At-Tahrim ayat 8.

Bacaan Niat Sholat Taubat

Sebelum memulai takbiratul ihram, niat sholat taubat harus diikhlaskan di dalam hati dan disunnahkan untuk dilafalkan.

Berikut adalah bacaannya:

أُصَلِّي سُنَّةَ التَّوْبَةِ رَكْعَتَيْنِ لِلّٰهِ تَعَالَى

Ushalli sunnatat taubati rak'ataini lillaahi ta'aalaa.

Artinya: “Saya niat sholat sunnah taubat dua raka'at karena Allah Ta'ala.”

Langkah-Langkah Sholat Taubat

Salat taubat nasuha dikerjakan paling sedikit dua rakaat dan paling banyak enam rakaat, dengan melakukan salam di setiap dua rakaat.

Salat ini sangat dianjurkan untuk dikerjakan secara munfarid (sendirian) dan tidak berjamaah.

Berikut adalah langkah-langkahnya:

Bersuci dan berwudhu dengan sempurna (sebagian fuqaha menghukumi sunnah untuk melaksanakan mandi taubat terlebih dahulu sebelum berwudhu). Melafalkan niat salat taubat. Takbiratul ihram, kemudian dilanjutkan dengan membaca doa iftitah. Membaca Surah Al-Fatihah, lalu dilanjutkan dengan surah pendek Al-Qur'an. Rekomendasi surah yang bisa dibaca, yaitu surah Al-Kafirun atau Al-Ikhlas. Melakukan rukuk, iktidal, sujud, duduk di antara dua sujud, dan sujud kedua seperti tata cara salat biasa. Saat sujud, disunnahkan untuk memperpanjang sujud terakhir khusus untuk bermunajat dan memohon ampunan Allah. Bangkit dari sujud untuk melanjutkan rakaat kedua seperti rakaat pertama. Melakukan tasyahud akhir, lalu diakhiri dengan salam.

Kapan Waktu Pelaksanaan Sholat Taubat?

Pada dasarnya, salat taubat bisa dilakukan kapan saja, baik siang maupun malam.

Alangkah baiknya untuk bertaubat sesegera mungkin tanpa ditunda-tunda ketika seseorang sadar akan kesalahannya.

Di samping itu, sebagian ulama berpendapat bahwa waktu pelaksanaan salat taubat yang paling utama adalah di sepertiga malam terakhir, yaitu sekitar pukul 01.00 hingga menjelang subuh.

Waktu ini sangat dianjurkan karena suasana hening yang sangat mendukung kekhusyukan dan bisa dikerjakan bersamaan dengan salat tahajud.

Bacaan Zikir dan Doa Setelah Sholat Taubat

1. Istigfar

Dianjurkan untuk membaca istigfar secara berulang kali dengan bacaan berikut ini:

أَسْتَغْفِرُ اللهَ الْعَظِيمَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَآتُوبُ إِلَيْهِ

Astaghfirullahaladzim, alladzii laa ilaaha illa huwal hayyul qayyuumu wa atuubu ilaiih.

Artinya: “Saya mohon kepada Allah Yang Maha Agung, Dzat yang tiada Tuhan melainkan hanya Dia Yang Maha Hidup lagi Berdiri Sendiri. Aku bertaubat kepada-Nya.”

2. Sayyidul Istigfar

Sayyidul istigfar merupakan doa yang diutamakan untuk dibaca setelah salat taubat.

Berikut adalah bacaannya:

اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وَأَبُوءُ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي، فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ

Allāhumma anta rabbī lā ilāha illā anta, khalaqtanī wa anā 'abduka, wa anā 'alā 'ahdika wa wa'dika mastatha'tu, a'ūdzu bika min syarri mā shana'tu, abū'u laka bini'matika 'alayya, wa abū'u bidzanbī faghfir lī, fa innahū lā yaghfirudz dzunūba illā anta.

Artinya: "Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku, tidak ada Tuhan selain Engkau. Engkau menciptakanku dan aku adalah hamba-Mu.

Aku berpegang pada janji-Mu semampuku. Aku berlindung kepada-Mu dari keburukan perbuatanku.

Aku mengakui nikmat-Mu kepadaku dan aku mengakui dosaku, maka ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa selain Engkau."

3. Istigfar Nabi Adam

رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ

Rabbanaa zalamnaaa anfusanaa wa illam taghfir lanaa wa tarhamnaa lanakoonanna minal khaasireen

Artinya: "Ya Tuhan kami, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi." (QS. Al-A’raf: 23)

Syarat Agar Taubat Diterima Allah SWT

Agar taubat yang dilakukan benar-benar diterima oleh Allah SWT, terdapat beberapa syarat utama yang harus dipenuhi, di antaranya:

Menyesali perbuatan dosa sepenuh hati.

Berhenti dari perbuatan maksiat tersebut secara total.

Berjanji dengan sungguh-sungguh untuk tidak mengulanginya lagi di masa depan.

Jika dosa tersebut berkaitan dengan hak manusia (misalnya menyakiti atau mengambil hak orang lain), maka harus ditambah dengan meminta maaf atau mengembalikan hak orang tersebut.

Keutamaan Shalat Taubat

Beberapa manfaat yang bisa diperoleh dari membiasakan salat taubat meliputi: