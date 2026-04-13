Salat tasbih adalah ibadah salat sunah yang di dalamnya terdapat bacaan tasbih dalam jumlah yang banyak.

Secara total, bacaan tasbih yang dilantunkan dalam ibadah ini mencapai 300 kali, yang terbagi ke dalam 4 rakaat, sehingga masing-masing rakaat berisi 75 bacaan tasbih.

Pelaksanaan ibadah ini diajarkan secara langsung oleh Rasulullah SAW kepada paman beliau, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib.

Mayoritas ulama, termasuk Imam Syafi'i, berpendapat bahwa hukum melaksanakan salat tasbih adalah sunnah mu'akkadah atau sangat dianjurkan.

Bacaan Tasbih dalam Sholat Tasbih

Kalimat tasbih yang menjadi ciri khas dan wajib dibaca secara berulang-ulang hingga 300 kali di dalam salat ini adalah sebagai berikut:

سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ.

Subhanallah wal hamdu lillaahi wa laa ilaaha illallaahu wallaahu Akbar, wa laa haula wa laa quwwata illaa billaahil 'aliyyil azhiimi.

Artinya: "Maha Suci Allah, segala puji bagi Allah, tiada Tuhan selain Allah, Allah Maha Besar. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan (izin) Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Agung."

Dalil dan Rincian Tata Cara Sholat Tasbih 4 Rakaat 1 Salam

Infografis tata cara sholat tasbih 4 rakaat 1 salam (Foto: Gemini AI)

Ketentuan jumlah bacaan tasbih pada setiap gerakan salat didasarkan pada panduan Ibnu Hajar Al-Haitami dalam kitab Al-Minhajul Qawim.

Beliau menjelaskan:

و صلاة التسبيح وهي أربع ركعات يقول في كل ركعة بعد الفاتحة والسورة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، زاد في الإحياء: ولا حول ولا قوة إلا بالله خمس عشرة مرة وفي كل من الركوع والاعتدال وكل من السجدتين والجلوس بينهما والجلوس بعد رفعه من السجدة الثانية في كل عشرة فذلك خمس وسبعون مرة في كل ركعة.

Artinya: “Dan (termasuk salat sunah) adalah salat tasbih, yaitu salat empat rakaat di mana dalam setiap rakaatnya setelah membaca surat Al-Fatihah dan surat lainnya membaca kalimat (Subhânallâh wal hamdu lillâh wa lâ ilâha illallâhu wallâhu akbar...) sebanyak 15 kali,

dan pada tiap-tiap rukuk, iktidal, sujud, duduk di antara dua sujud, dan duduk setelah sujud yang kedua masing-masing membaca (kalimat tersebut) sebanyak 10 kali. Maka itu semua berjumlah 75 kali dalam setiap satu rakaat.”

Berikut adalah panduan praktis dan rincian langkah pada satu rakaat agar genap mencapai 75 tasbih:

1. Niat

Sebelum memulai ibadah, niat memegang peranan penting.

Berikut adalah pelafalan niat untuk salat tasbih 4 rakaat yang diakhiri dengan 1 kali salam:

أُصَلِّيَ سُنَّةَ التَّسْبِيْحِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ لِلَّهِ تَعَالَى.

Ushallii sunnatat-tasbiihi arba'a raka'aati lillahi ta'aalaa.

Artinya: “Aku berniat melaksanakan salat sunnah Tasbih, sebanyak empat rakaat semata-mata karena Allah Ta'ala.”

2. Berdiri

Setelah takbiratul ihram, membaca ta'awudz, Al-Fatihah, dan surat pendek (disarankan Surat Al-Kafirun pada rakaat pertama dan Al-Ikhlas pada rakaat kedua), bacalah tasbih sebanyak 15 kali sebelum turun rukuk.

3. Rukuk

Selesai membaca doa rukuk, bacalah tasbih sebanyak 10 kali.

4. Iktidal

Selesai bangun dari rukuk dan membaca doa iktidal, bacalah tasbih sebanyak 10 kali.

5. Sujud Pertama

Selesai membaca doa sujud, bacalah tasbih sebanyak 10 kali.

6. Duduk di Antara Dua Sujud

Selesai membaca doa duduk, bacalah tasbih sebanyak 10 kali.

7. Sujud Kedua

Selesai membaca doa sujud, bacalah tasbih sebanyak 10 kali.

8. Duduk Istirahat

Sebelum bangkit berdiri menuju rakaat berikutnya, duduklah sejenak dan bacalah tasbih sebanyak 10 kali.

9. Catatan Khusus untuk Rakaat Keempat

Pada rakaat terakhir (keempat), Anda tidak melakukan duduk istirahat. Langkah ini diganti dengan duduk tasyahud akhir.

Bacalah tasbih sebanyak 10 kali setelah selesai membaca doa tasyahud akhir serta selawat Nabi, dan diakhiri dengan salam.

Doa Setelah Selesai Sholat Tasbih

Setelah menunaikan salat, dianjurkan untuk memanjatkan doa khusus salat tasbih sebagai penyempurna ibadah.

Berikut bacaannya:

اَللَّهُمَّ اِنَّا نَسْأَلُكَ تَوْفِيْقَ اَهْلِ الهُدَى وَاَعْمَالَ اَهْلِ اليَقِيْنِ وَمُنَاصَحَةَ اَهْلِ التَّوْبَةِ وَعَزْمَ اَهْلِ الصَّبْرِ وَوَجَلَ اَهْلِ الْخَشْيَةِ وَطَلَبَ اَهْلِ الرَّغْبَةِ وَتَعَبُّدَ اَهْلِ الْوَرَعِ وَعِرْفَانَ اَهْلِ اْلعِلْمِ حَتَّى نَخَافَـكَ اَللَّهُمَّ اِنَّا نَسْأَلُكَ مَخَافَةَ تُحْجِزُنَا عَنْ مَعَاصِيْكَ حَتَّى نَعْمَلَ بِطَاعَتِـكَ سُبْحَانَ خَالِقَ النُّوْرُ....

Allahumma inna nas aluka taufiqo ahlil huda wa a'mala ahlil yaqiini wa muna shohata ahli taubati wa 'azma ahli shabri wawajala ahlil khosy yati wa tholaba ahli raghbati wa ta'abbud ahlil wara'i wa 'irfaana ahlil 'ilmi hattaa nakhoafaka.

Allahumma Innaa nas aluka makhofata tuhjizunaa 'an ma'aashiika hatta na'mala bithoo'atika subhaana khooliqo nuur

Artinya: “Ya Allah aku meminta padaMu pertolongan (melakukan kebaikan) sebagaimana yang Engkau berikan kepada orang-orang yang mendapatkan petunjuk, amal-amal yang dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai keyakinan tinggi,

nasihat-nasihat orang yang ahli bertaubat, kemauan kuat yang dimiliki orang-orang yang ahli bersabar, kesungguhan orang-orang yang selalu takut (padaMu).

Ya Allah sesungguhnya aku meminta padaMu rasa takut yang menjagaku dari melakukan kemaksiatan padaMu. Maha Suci Allah Sang Pencipta Cahaya.”

Kapan Waktu Pelaksanaan Sholat Tasbih 4 Rakaat 1 Salam?

Salat tasbih sebenarnya dapat dilakukan kapan saja, baik pada siang maupun malam hari, selama bukan pada waktu-waktu yang terlarang untuk salat.

Namun, pelaksanaan salat tasbih sebanyak 4 rakaat dengan 1 kali salam sangat dianjurkan untuk dikerjakan pada siang hari.

Hal ini didasarkan pada pandangan Imam Nawawi di dalam kitab Al-Adzkar yang berbunyi:

فَإِنْ صَلَّى لَيْلاً فَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يُسَلِّمَ فِي رَكْعَتَيْنِ، وَإِنْ صَلَّى نَهَاراً، فَإِنْ شَاءَ سَلَّمَ، وَإِنْ شَاءَ لَمْ يُسَلِّمْ.

Fa in shalla lailan fa ahabbu ilayya an yusallima fii rak'ataini, wa in shalla nahaaran, fa in syaa-a sallama, wa in syaa-a lam yusallim.

Artinya: "Bila shalat dilakukan di malam hari maka lebih disukai bila bersalam dalam dua rakaat. Namun bila di siang hari, maka bila mau bersalam (pada dua rakaat) dan bila mau tidak bersalam (di dua rakaat)."

Keutamaan Sholat Tasbih

1. Menghapus Dosa

Sesuai sabda Rasulullah SAW, salat tasbih mampu mengampuni dosa baik yang terdahulu maupun yang akan datang, yang disengaja maupun tidak disengaja, baik dosa kecil maupun besar.

2. Memberatkan Timbangan Amal Baik

Zikir berulang di dalam salat tasbih dapat menjadi amalan yang kelak memberatkan timbangan kebaikan di hari kiamat dan membantu menaikkan derajat seseorang.

3. Mempunyai Kebun Kurma di Surga

Rangkaian zikir Subhanallah hingga Allahu Akbar dalam ibadah ini diyakini akan berbuah kebun kurma sebagai ladang pahala kelak di surga.

4. Terkelak dari Penyakit Berat dan Kesedihan

Apabila dilaksanakan secara khusyuk, salat tasbih dapat memberikan ketenangan jiwa (batin) yang sekaligus menghindarkan seseorang dari penyakit berat dan kesedihan yang berkepanjangan.

5. Tergolong pada Ucapan Baik yang Disenangi Allah